Emil Tedeschi: Cijene neće buknuti iduće godine, ali teško je procijeniti kojom će se brzinom smanjivati

Glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović i vlasnik i predsjednik Uprave Atlantic grupe Emil Tedeschi razgovarali su ‘one to one‘ u nastavku 15. po redu konferencije Dan velikih planova koja se održala u zagrebačkom hotelu Westin. Šajatović ga je podsjetio ta je Atlantic grupa od jedne distributerske danas postala kompanija koja prihod pretežno ostvaruje proizvodnjom. Tedeschi je, potvrđujući to, podsjetio da je donedavno prihod u cijelosti ostvarivan u Hrvatskoj, a da danas on dostiže 80 posto. No napomenuo je da je usprkos tome što je kompanija postala pretežito proizvodna, distributerski posao nije zanemaren; naprotiv, i taj je biznis u Atlantic grupi porastao od 2000. godine za čak tri puta.

Iako je priznao da nije ljubitelj procesa, govorio je o njihovoj važnosti naglasivši da je proces bilo kojeg segmenta kompanije izuzetan, posebno kada se govori o upravljanju rizicima.

- Zahvaljujući mojim kolegama imamo sjajne procese. Atlantic je organiziran između konfederalnog i federalnog sustava. Razlog je taj što Atlantic nisam samo ja, nego vjerujemo u kompetencije naših lidera, njih 300 izuzetno kompetentnih menadžera – rekao je Tedeschi.

Napomenuo je da će u Atlanticu biti oprezni, konzervativni, ali također i jako ambiciozni kada je riječ o planovima u 2024.

- Upravljanje rizicima je majka svih upravljanja. Mi smo već koncem veljače ove godine korigirali budžet, što nam nije strano. Jako smo ovisni o sirovinama, geopolitici, o tome kakva će biti turistička sezona. No iako sam optimist, smatram da treba biti oprezan – rekao je Tedeschi.

Opreznost temelji na rastu kamatnih stopa i na tome da su financijske institucije puno su osjetljivije i selektivnije za davanje kredita. Zato kompanijama na raspolaganju stoje i private equity fondovi. Poduzetnici koji imaju manji kapacitet trebali bi biti otvoreni i razmotriti koji su to načini financiranja.

- Atlantic je puno toga napravio baš zato što smo bili otvoreni za sve kombinacije. Naša kompanija je prva u Hrvatskoj nad kojom je jedan private equity fond radio dubinsko snimanje. To je bio prvi private equity fond u Hrvatskoj. Istina, nije došlo do ulaganja jer je fond smatrao da je Atlantic neperspektivna kompanija. Ja sam zahvalan tom fondu zbog takve ocjene jer bismo prodali 37 posto udjela u kompaniji za mali novac i tko zna gdje bi bili danas – ispričao je Tedeschi.

S druge strane Atlantic je, nastavio je, bio prvi d.o.o. koji je izdao komercijalne zapise, pa je bio prvi koji je izdao obveznicu kunsku, nakon nje i eursku, pa je pokrenuo veliki IPO ‘valjda ikad na Balkanu‘, pa se surađivalo sa sekundarnim fondovima, da bi kompanija danas bila predvodnica Zagrebačke burze.

- Mislim da je ta naša otvorenost za opcije ono što bih preporučio poduzetnicima - rekao je Tedeschi.

Odgovorni prema svima

Kad je pak riječ o cijenama, vjeruje da one neće buktati slijedeće godine, ali teško je procijeniti kojom će se brzinom smanjivati. Što se tiče politike cijena Atlantica, kaže da su u toj kompaniji uvijek orijentirani na dugoročnu održivost. Za vrijeme pandemije zadržana je puna zaposlenost, svi su dobijali plaće bez obzira jesu li radili i koliko ili nisu.

- Najveći smo donator u zemljama okruženja vezano za COVID s isplaćenih pet milijuna eura. Tada smo isplatili i najvišu dividendu. Znači, ja sam se kao predsjednik Uprave trudio da budemo odgovorni prema zaposlenicima, prema široj zajednici, ali i prema ulagačima. Tako i oko cijena. Dio smo prebacili na tržište, ali je znatan dio rasta troškova apsorbirala kompanija, ponajprije zbog toga što nije bilo realno da potpuni takav udar na inpute prenesemo na potrošače. S druge strane nismo željeli ni da se stvara panika s obzirom da je zadnje tri godine, uključujući i ovu, bruto marža manja i u tome smo uspjeli. No ono što je puno bitnije, zadržali smo tržišni udio, nismo smanjili proizvodnju, naprotiv, bilježimo i rast – rekao je Tedeschi.

Na pitanje Šajatovića o osobnim planovima, prvi čovjek Atlantic grupe je rekao da je četiri godine radio sa svojim osobnim savjetnicima na osnivanju family officea.

- Tvrtka se zove Myberg, mislim da je to jedan od prvih family officea na ovim prostorima. Na taj način sam pokušao riješiti problem sukcesije i vlasništva na slijedeću generaciju, ali isto tako preko nje želimo ulagati i izvan Atlantica. Ta kompanija drži 50,2 posto Atlantic grupe, ali je isto tako krenula i u druga investiranja. Smatram da je sukcesija najosjetljiviji zadatak svakog poslovnog čovjeka, na tome sam, ponavljam, radio četiri godine, investirao sam preko 300 tisuća eura vlastitog novca, na kraju sam donio odluku o jednoj vrlo jednostavnoj strukturi koju sam registrirao u Zagrebu. U toj je kompaniji profesionalni menadžment – rekao je Tedeschi.

Ne razmišlja o povlačenju s mjesta predsjednika Uprave Atlantic grupe, premda je svjestan da bi i bez njega na toj funkciji Atlantic grupa u najmanju ruku bila jednako dobra kompanija. U prilog toj tvrdnji podsjetio je da kompanija ima vrlo kvalitetan menadžment te da bi njegovi članovi mogli biti isto tako kompetentni za funkciju predsjednika Uprave.