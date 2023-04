Guverner Vujčić uoči Regionalnog financijskog foruma: Rast plaća može otežati "hlađenje" inflacije

Borba s inflacijom još nije gotova. Temeljna inflacija je u većini zemalja euro područja još uvijek na previsokim razinama i pitanje je u kojoj će se mjeri pad cijena energenata i sirovina "preliti" na temeljnu inflaciju, posebno u uvjetima kada snažan rast nominalnih plaća može dodatno otežati "hlađenje" temeljne inflacije. Također, posljednje makroekonomske prognoze ESB-a pokazuju da bi inflacija mogla ostati iznad ciljane razine na kraju projekcijskog horizonta. Bit će to osnovna poruka Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) na Regionalnom financijskom forumu koji okuplja predstavnike banaka i kreatora financijske i monetarne politike koji se 20. i 21. travnja održava u Opatiji u organizaciji Lidera.

Na Forumu će guverner govoriti i o drugim izazovima za nositelje monetarne politike, a jedan od najvećih je ispravno kalibrirati intenzitet i duljinu trajanja ciklusa zatezanja monetarne politike.

Otpornost europodručja

- Ovaj je izazov posebno velik u uvjetima neizvjesnosti s kojima se nositelji politike trenutačno susreću gdje je teško prepoznati i izolirati najvažnije signale iz "šume" informacija, podataka i prognoza koji se gotovo svakodnevno mijenjaju. Pri tome posebno mjesto zauzima analiza niza ekonomskih i financijskih pokazatelja koji još uvijek upućuju na iznimnu otpornost gospodarstva europodručja i snažno tržište rada uz sve snažniji porast plaća - istaknuo je guverner Vujčić uoči Foruma za Lider.

Prema njegovim riječima, dodatan izazov je i precizno evaluirati učinke dosadašnjih mjera monetarne politike s obzirom da su različiti faktori značajno promijenili transmisijski mehanizam monetarne politike ESB-a u odnosu na prijašnje epizode podizanja kamatnih stopa, a i priroda šokova (pandemija i post-pandemijsko otvaranje, rat u Ukrajini) koji su u posljednjim godinama utjecali na gospodarstvo euro područja je drukčija u odnosu na sve dosadašnje epizode.

- U takvim uvjetima je izrazito teško ocijeniti kako će zaoštravanje monetarne politike utjecati na inflaciju i gospodarsku aktivnost te koliki je vremenski pomak s kojim će se mjere monetarne politike u konačnici preliti na cijene. Zato se nakon svake odluke o promjeni monetarne politike mora pažljivo i detaljno analizirati prijenos na financijske uvjete, kreditnu aktivnost banaka, promjene u ponašanju investitora te redovito ažurirati i ponovno procjenjivati različite modele koji nam daju pogled na srednji rok - poručio je guverner koji će u Opatiji pričati i o drugim nestabilnostima na financijskim tržištima, poput onih vezanih uz nedavne probleme u velikim američkim i europskim bankama, koji mogu pojačati učinke zaoštravanja monetarne politike na gospodarstvo te time pojačati rizik "prebacivanja" (eng. overshooting).

Preciznije, šokovi u financijskom sustavu koji mogu dovesti do smanjenja kreditiranja banaka i/ili jačeg dizanja kamatnih stopa u bankama mogu učiniti financijske uvjete restriktivnijim nego što bi to bio slučaj da se financijski uvjeti zaoštravaju samo zbog djelovanja monetarne politike. Tako bi se financijski uvjeti zaoštrili više nego što je to potrebno da se inflacija u srednjem roku vrati na ciljanu razinu u srednjem roku, ističe guverner Vujčić i dodaje da je zbog svih ovih izazova i velike neizvjesnosti iznimno važno da pristup oblikovanju monetarne politike bude zasnovan na podatcima (eng. data-dependent) te da monetarna politika bude prilagodljiva.

Fleksibilna monetarna politika

- Danas se neka stara pravila više ne mogu jednostavno slijediti, monetarna politika se mora voditi na puno fleksibilniji način, a to je izazov sam po sebi - zaključuje guverner koji će o tome vrlo iscprno i detaljno govoriti na Regionalnom financijskom forumu.

Ostale teme ovogodišnjeg Foruma usmjerene su na ekonomske izglede ne samo u Hrvatskoj, već i u regiji. Bankari iz cijele regije bavit će se i analizom kretanja kamata u uvjetima rasta inflacije, kao i (ne)izglednom recesijom te utjecajem makroekonomskih šokova, ali i geopolitičkih rizika na financijski sektor. Pred bankama je i pitanje kako podržati razvoj malih i srednjih poduzeća u vrijeme rasta kamata te koje inovativne usluge i proizvode mogu ponuditi, pogotovo dok i njima "za vrat pušu" fintech disruptori i moraju ne samo mijenjati tehnologiju nego i svrhu svojih poslovnica.

Forum je namijenjen kreatorima financijske i monetarne politike, bankama, fondovima i predstavnicima financijskog sektora, predstavnicima međunarodnih financijskih institucija, a kotizacija se može obaviti ovdje. Inače, Forum je prirodni nastavak Liderove dugogodišnje konferencije Susret guvernera i bankara regije koji se dosad svake godine održavao u Rovinju u organizaciji tjednika Lider.