Hrvatska bi uskoro mogla dobiti novog jednoroga te novi mezzanine fond

Na panelu ‘Investicijski fondovi i strategije financiranja rasta kompanija‘ u sklopu Financijskog foruma govorili su domaći fond-menadžeri

Da se nesigurnosti apsolutno osjete i na fondovskom tržištu potvrdio je na panelu pod nazivom ‘Investicijski fondovi i strategije financiranja rasta kompanija‘ u sklopu Liderovog Financijskog foruma izvršni partner Invera Equity Partnersa Slaven Kordić. Kako je rekao, fondovi sada moraju početi razmišljati o rizicima i implementirati ih u svoje investicijske politike

Kordić je izjavio i da klima za private equity trenutno ‘nije super‘, ali je dodao ‘da je fond dići lako, onda bi fond digao svatko‘. Na pitanje novinarke Gordane Gelenčer o tome vjeruju li im poduzetnici Kordić je odgovorio da se možda u proteklih 20 godina događalo da su private equity tvrtke zaduživale tvrtke koje su preuzele i da bi te tvrtke onda propale, no da oni, na primjer, od prvog dana pregovaraju i cijenu i sve druge parametre kako bi poduzetnici imali u vidu širu sliku situacije.

- Što imate obrazovanijeg partnera od početka to vam je lakše – izjavio je Kordić čiji fond financira otprilike pet tvrtki od 700 prijava (omjer 5:700). I sam tvrdi da prepreka na domaćem tržištu ne manjka no da je puno bolje nego prije deset godina te da je iznimno važan spill-over efekt jer će ljudi koji su pokrenuli tvrtke i na kraju napravili exit dalje investirati, odnosno da znanje neće nestati s tržišta.

- Na kraju, treba nam vremena. U našoj je industriji najveći uspjeh zapravo exit, odnosno izlazak iz tvrtke, a za to treba vremena – napominje Kordić.

Osnivač i izvršni direktor Provectus Capital Partnersa Igor Čičak izjavio je na panelu da bi ova situacija mogla imati i pozitivan učinak na private equity jer, kako tvrdi, Europa mora ići prema deregulaciji te on vjeruje da će uskoro doći do toga.

- Utjecaj private equityja na ekonomiju jako je važan. Private equity ulaganja kod nas su u pravilu pet do šest puta manja u odnosu na zapadnu Europu, a to vam samo govori koliko potencijala imamo na domaćem tržištu – rekao je Čičak.

Čičak je natuknuo da u Hrvatskoj već imamo dva jednoroga, a kroz šest do 12 mjeseci mogli bi dobiti još kojega. Dodao je da je vrijednost VC fondova u Hrvatskoj oko osam milijardi eura te da će u budućnosti još više rasti značaj tih fondova na domaćem tržištu.

- Tržište je slojevito, dobra je dinamika. Mislim da ćemo ove godine dobiti još jedan mezzanine fond jer ima sve više dobrih prilika na tržištu – rekao je Čičak dodajući da im trebaju dobre priče, ali i izlasci, odnosno exiti koji će potaknuti druge investitore.

Partner u Fil Rouge Capitalu Stevica Kuharski smatra da je tržište još uvijek pod utjecajem ‘gen AI hypea‘, no da se problemi vide kod razmišljanja o exitu jer je prevelika nesigurnost oko bilo kakvog dugoročnog planiranja.

- Dostižemo dobri razinu financijske pismenosti, no ono što nam nedostaje je financijska pismenost poduzetnika i mindset da se rast u pravilu ne financira novcem iz poslovanje (ako govorimo o SME segmentu). Kada poduzetnici to shvate onda će doći do promjene – rekao je Kuharski na panelu.

Partner za financijsko savjetovanje u Forvisu Mazarsu Andrija Garofulić je napomenuo da mu kolege iz Njemačke, Austrije i Poljske već neko vrijeme govore kako je situacija loša, dok mi to još ne osjetimo, no kako tvrdi, prije ili kasnije ta će situacija doći i kod nas.

Govoreći o perspektivi poduzetnika prema private equity fondovima Garofulić je rekao da poduzetnici ove fondove vide kao jedan od izlaza na putu prema rastu.

- Problem današnjih malih i srednjih poduzetnika je to što je sve pod kontrolom jednog čovjeka što znači da netko kasnije mora promijeniti način upravljanja i to nije jednostavno – tvrdi Garofulić napominjući pritom da u Hrvatskoj treba još private equity fondova. Ipak, naglasio je da je burza zapravo kruna koja je krajnji dokaz uspješnosti.