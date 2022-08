Matija Nakić: Imamo velike planove širenja Farseer rješenja u CEE regiji

Iako smo u sezoni godišnjih odmora, u punom su jeku pripreme za najuzbudljiviji gospodarski dan u ovoj godini, tradicionalni Liderov skup Dan velikih planova, koji će se 21. rujna održati u Zagrebu. S obzirom na sve gospodarske i političke okolnosti koje su nas sustigle nakon pandemije poput ruske agresije na Ukrajinu, divlju inflaciju iza koje se naviruje recesija, još uvijek prisutne nestašice materijala i sirovina te (iako u manjoj mjeri) nestabilne dobavne lance, sigurno je da zanimljivih tema i osvrta na konferenciji neće nedostajati. I to iz prve ruke od čelnih ljudi hrvatskog gospodarstva koji će iznijeti svoje prognoze i predviđanja za iduću godinu.

Među njima je i Matija Nakić, direktorica i suosnivačica brzorastuće tvrtke Farseer koja se bavi inovativnim SaaS rješenjima za financijsko planiranje i analitiku za srednje i velike tvrtke. Na čelu Farseera je dvije godine, a prije toga je radila na senior menadžment pozicijama u Fiveu, Spanu i InfoCumulusu. Karijeru je počela u HT Eronetu gdje prošla različite pozicije u IT-u te Upravi za prodaju i marketing.

Nakić kaže da trenutno stanje na tržištu, tzv. 'bear market’, na tehnološke kompanije ima velik utjecaj zbog otežanog financiranja i smanjenih valuacija.

- Venture capital fondovi su usporili aktivnosti i dobar dio sredstava investiraju u kompanije iz portfelja. Tražimo alternativne, non-dilutive izvore financiranja i ciljamo biti cash pozitivni do kraja godine – najavljuje Nakić.

S obzirom na sve trenutne makroekonomske izazove i najave, Nakić kaže da u njezinoj tvrtki do sada nisu primijetili rezanja budžeta u kompanijama, ali da to ne znači da do toga neće doći ako zbilja upadnemo u recesiju u 2023. - Prednost za naš tim je da u teškim vremenima postoji još veća potreba za kontrolom budžeta, pregovorima s dobavljačima i slično. Farseer (www.farseer.io) je centralno mjesto istine za financije s punjenjem podataka u stvarnom vremenu i bezgraničnim mogućnostima simulacije, tako da će naši klijenti znatno lakše prebroditi eventualne turbulencije na tržištu – dodaje Nakić.

Samim time očekuje i iste velike stope rasta prihoda u idućoj godini. - Mi smo brzorastuća tehnološka kompanija i nastavljamo ploviti po istom kursu. Najvažniji pokretači našeg rasta su kvaliteta Farseer proizvoda te snaga prodajnih kanala. Za iduću godinu imamo velike planove širenja u CEE regiju putem mreže partnera koji će biti preprodavači i implementatori Farseer rješenja. Pored jakih sistem integratora kao što su Poslovna Inteligencija i M&I Systems iz Srbije, računamo na "big four" konzultantske tvrtke, s kojima smo u ozbiljnim pregovorima – najavljuje Nakić, ističući dvije glavne prekretnice u poslovanju u nadolazećem razdoblju: tvrtka će postati cash flow pozitivna i agresivno rasti u prihodima od licenci.

-Kad se približimo do 1m EUR booked ARRa (ugovoreni godišnji prihod od licenci), krećemo u razgovore s investitorima za Series A rundu. Bitno nam je i dalje ulagati u inovacije pa se nadam da ćemo uspjeti dobiti sredstva i kroz EU fondove. Što se tiče kupaca, fokus će biti na CEE uz veliku ambiciju da zatvorimo par jakih globalnih brendova do kraja 2023 – zaključuje Nakić.

U posljednjih 13 godina poslovni skup Dan velikih planova postao je zaštitni znak Liderovih konferencija, okupivši oko 4600 sudionika i 220 govornika, mahom predvodnika različitih industrija te čelnih ljudi iz političkog i javnog života. Konferencija je stekla status nezaobilaznog političko-gospodarskog eventa, a ove će godine obuhvatiti ključne teme kao što su globalni trendovi, očekivanja od sljedeće godine u regiji, monetarno-kreditna politika u 2023, fiskalna politika i učinci na potrošnju, privlačenje investicija i poticanje izvoza te prognoze za 2023.

