Koji vas gradonačelnici ove godine čekaju na konferenciji Smart Cities

Brojne novosti i primjeri dobre prakse, od urbanizma, digitalizacije usluga, razvoja infrastrukture do održivosti i ekoloških rješenja

Jedanaest gradonačelnika, poduzetnici, akademska zajednica i stručnjaci iz javnog sektora okupit će se 18. ožujka u zagrebačkom hotelu Westin na 11. Liderovoj konferenciji ‘Smart Cities‘. Na konferenciji će podijeliti planove, iskustva i primjere dobre prakse u digitalnoj i zelenoj tranziciji, urbanizmu, priuštivom stanovanju, modernizaciji infrastrukture te digitalizaciji javnih usluga. Cilj je kroz zajednički dijalog pronaći inovativna rješenja koja će unaprijediti kvalitetu života u hrvatskim gradovima i prilagoditi ih potrebama građana.

Konferenciju će otvoriti uvodna obraćanja Miodraga Šajatovića, glavnog urednika Lidera i direktora zaklade Konrad Adenauer za Hrvatsku i Sloveniju.

Pametni gradovi u službi građana

Prvi blok programa, ‘Smart Cities – Gradovi za građane‘, bavit će se konceptom pametnih gradova koji integriraju urbanizam, digitalizaciju usluga, razvoj infrastrukture te održivo poduzetništvo. O izazovima i mogućnostima urbanizma i priuštivog stanovanja na panelu će govoriti gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, gradonačelnik Splita Ivica Puljak i gradonačelnik Zaprešića te predsjednik Udruge gradova Željko Turk.

Posebno predavanje ‘This is how we live in 2035‘ održat će Dominik Philipp, Managing Partner tvrtke Dietrich Untertrifaller, koji će predstaviti koncept multifunkcionalnih urbanih četvrti i njihovu ulogu u održivom razvoju gradova.

O važnosti urbanih razvojnih fondova govorit će Suzana Laušin-Katanec iz HBOR-a, dok će panel o infrastrukturi i digitalizaciji okupiti gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića, gradonačelnika Jastrebarskog Zvonimira Novosela te Branimira Šteka iz Končara.

Pametna rješenja i održivo stanovanje u Slavonskom Brodu predstavit će gradonačelnik Mirko Duspara, dok će o digitalizaciji javnih usluga i primjeni umjetne inteligencije kroz projekte eBilling i CXM govoriti Slavko Vidović i Nino Sipina iz InfoDoma. Posebna dodjela nagrada INpuls2025 prepoznat će inovacije i najbolju praksu gradova u kategorijama ‘Pametni gradovi & digitalna tranzicija‘ te ‘Stanovanje, preduvjet svega‘.

Održivi gradovi budućnosti

Nakon pauze za kavu i networking, program se nastavlja blokom ‘Smart Cities – Održivi gradovi budućnosti‘, koji će se baviti transformacijom urbanih prostora u ekološki i socijalno odgovorne sredine prilagođene svim građanima. Alexander Giegerich iz ATRON Groupa predstavit će koncept ID-/Account-based Ticketinga, suvremenog sustava naplate prijevoza temeljenog na korisničkim računima.

Potom će gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević reći nešto više o do sad objavljenih digitalnih usluga u Zagrebu poput e-stipendija, aplikacija Moj ZET i Razvrstaj MojZG, sustava centralnog obračuna plaća i najaviti neke od nadolazećih projekata. Nakon toga slijedi dodjela nagrade INpuls2025* za inovacije i najbolju praksu gradova u kategorijama ‘zaštita životinja, dokaz humanosti‘ i ‘zdravi gradovi zdravih građana‘ te ‘zelenim gradom protiv klimatskih promjena‘.

Na panelu ‘Učinkovito skaliranje projekata - primjeri dobre prakse‘, ugostit ćemo tri istaknuta govornika s bogatim iskustvom u upravljanju i implementaciji uspješnih projekata. Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, podijelit će svoja iskustva o vođenju lokalnih inicijativa, dok će Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara, predstaviti primjere uspješnog razvoja i skaliranja projekata u manjim sredinama. Renata Vujasinović iz Visa fokusirat će se na implementaciju usluge Visa mobility koja je već zaživjela u Ljubljani, Kranju, Mariboru, Piranu i Kopru. Panel će pružiti praktične savjete i konkretne primjere koji mogu poslužiti kao inspiracija za sve koji žele unaprijediti svoje projekte.

Igor Majdandžić iz ININ-a predstavit će Gita-AI platformu za automatizaciju komunikacije s građanima, inovativno rješenje koje omogućuje brzu i efikasnu interakciju s građanima putem umjetničke inteligencije. Iz primjera dobre prakse, Majdandžić će prikazati kako tehnologija može unaprijediti administrativne procese i poboljšati usluge za građane.

Na samom kraju ovogodišnje konferencije očekuje vas panel ‘Gradovi u simbiozi: Socijalni aspekt urbanog razvoja i zeleni projekti‘, na kojem će Ana Juras, savjetnica u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, te gradonačelnici Antonio Dražović iz Čabra i Loris Peršurić iz Poreča, raspravljati o važnosti integriranja socijalnih i zelenih inicijativa u urbanom razvoju.

Broj mjesta na konferenciji je ograničen stoga svoje mjesto osigurajte vrijeme putem prijave.