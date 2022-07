[Konferencija] Korisničko iskustvo je ključno kako bi se ljudi vratili

Marketing , komunikacija s kupcima i sama prodaja danas su, ponajviše zbog tehnologije, prilično izmijenjeni u odnosu na ono što je bilo prije nekoliko godina. S kupcima se danas puno komunicira putem web stranica i web shopova, a u svemu tome je iznimno važno klijentima omogućiti dobro iskustvo.

Kako danas neke stvari funkcioniraju u praksi i kako implementirati neke procese koji poboljšavaju uslugu, na Liderovoj konferenciji 'Marketing and Sales by Numbers', su u dva case studyja objasnili Dejan Rogan, iz HSM-a, Manuela Brgles Čabraja, iz Forea, te Davor Šanić, iz Shipshapea, i Matija Šokec, iz Makromikro grupe.

Švedskom beauty brendu koji se bavi proizvodnjom beauty tech uređaja, tvrtka HSM, koja se bavi distribucijom softvera, pomogla je u tome da čak i nekim vrlo jednostavnima koracima poboljšaju komunikaciju s klijentima jer je briga o kupcu i njegovom iskustvu, danas je iznimno važna.

Kako je objasnio Rogan, bez obzira na veličinu kompanije, sve one se najčešće susreću s vrlo sličnim problemima. HSM za Foreo razvili dva ključna dijela suradnje pri čemu je prvi bio usmjeren na customer care kako kupci ne bi bili u nedoumici što trebaju kada dođu na Foreovu stranicu.

Također, uvođenjem novih procesa HSM je Foreou omogućio da širi bazu kupaca unutar postojećih korisnika, a ono još važnije je da o svemu tome vodi brigu umjetna inteligencija koja pokazuje kvalitetu rada te sugerira na način se možeš poboljšati.

U drugom case studyju predstavljena je suradnja Shipshapea i Makromikro grupe koji su suradnju ostvarili u obliku redizajna web stranice Makromikroa.

U samom uvodu je moderator Marcel Majsan, iz eCommercea, objasnio da je istraživanje njegove kompanije pokazalo da je upravo zadovoljstvo uslugom razlog zašto kupci kupuju neke proizvode.

Šokec je istaknuo da su redizajnom i poboljšanjem usluge htjeli motivirati kupce što više da počnu koristiti web shop za narudžbe te ističe da su u tome, dobrim dijelom, bili uspješni.

No, redizajn weba nije niti jednostavan niti konačan proces.

- Priča s Makromikro nije bila samo redizajn jer smo mi web shop gotovo radili iz početka. Za implementaciju tako nečeg trebalo nam oko šest mjeseci i to prije svega uključuje razumijevanje klijenta, načina rada, poslovnih procesa, a tek na kraju dolazi do same implementacije – rekao je Šanić te dodaje da je ključna bila sinkronizacija.

Također, ono što je izazovno u procesu stvaranja, komuniciranju proizvoda s klijentima, ali i brendiranja Makromikroa, ističu i Šanić i i Majsan, je širina proizvoda koju Makromikro prodaje. Upravo zato je važno uvoditi alate koji se mogu koristi za personalizaciju.

Ono što je sigurno, a ove kompanije su i dokazale, komunikacija s kupcima se mijenja, a tehnologija ju mijenja i poboljšva.