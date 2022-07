[Konferencija] Marketing se mijenja jer se mijenjaju se očekivanja klijenata, a konkurencija je sve veća

Cijeli marketing i način na koji radi značajno su se promijenili posljednjih godina. Potrošači su osnaženi i raspolažu s velikim brojem informacija, dok se istovremeno konkurencija na tržištu stalno zaoštrava.

Također, tu je i razvoj tehnologije, koji je gotovo nemoguće pratiti, što od ‘marketingaša‘ zahtjeva da promijene ustaljene načine rada i da drugačijim pristupom pokušaju osvojiti klijente.

To je potvrdila i direktorica Lidera Bojana Božanić Ivanović koja je, na današnjoj Liderovoj konferenciji ‘Marketing and Sales by Numbers‘, istaknula da se mijenjaju se očekivanja klijenata koja nas, zajedno sa konkurencijom, mijenjaju.

– Tu je i niz promjena kao što su rat, korona, inflacija, pucanje dobavnih lanaca. Sve su to situacije koje nas navode na to da ne znamo što će biti sljedeće kada se probudimo, ali profesionalci koji su u ‘žiži‘ zbivanja žele raditi proizvode i usluge koji žele riješiti probleme klijenata, i to u kompanijama koje potiču ravnopravnost i uključivost te koje brinu o okolišu – naglasila je Božanić Ivanović.

Dodala je i da su nas posljednje dvije godine naučile da, iako su promjene velike značajne i dramatične, mnogi su pokazali da se s njima dobro nose te da u svemu postoji prostor za rast i otkrivanje novih talenata.

Upravo su novi trendovi u marketingu, korisničko iskustvo, produkcija i digitalizacija video sadržaja te inovacije u multikanalnom marketingu, native-i, sales funnel te kobrendiranje teme o kojima će se raspravljati na današnjoj Liderovoj konferenciji. Pri tome je Jelena Jelinić Cvirn, HSM, Članica uprave za marketing i HR, u uvodnom govoru istaknula da je upravo tehnologija je baza i isprepleće se sa svime o čemu će se danas govoriti jer ‘bez tehnologije marketing i sve što poznajemo ne bi mogli biti na razini na danas jesu‘.

– To je bitno zato što nam omogućava da oslobodimo svoje vrijeme i energiju i da se posvetimo kreativnijim rješenjima, novim pristupima, zbog čega smo danas ovdje. A da svakodnevne zadatke prepustimo softveru koji je toliko moćan da mi uz najbolju volju tu količinu podataka ne možemo obraditi – kazala je Jelinić Cvirn.

Ovogodišnje izdanje konferencije na jednom je mjestu okupilo ključne ljude odjela marketinga i prodaje u kompanijama koji će kroz četiri panela, dva izlaganja i dva case studyja, koji nas danas čekaju, pokušati dati odgovor na pitanje svih pitanja – Kako povećati prodaju?