Konferencija ‘Pametni znaju čemu služi izvoz‘ - Prilika za povezivanje, razvoj i boljitak

Već i ptice na grani znaju da izvoz igra ključnu ulogu u svim ekonomijama i omogućava poduzećima da prošire svoje tržište te ostvare održiv rast. Izvoz je osnovni motor koji pokreće razvoj, stvarajući nove poslovne prilike, otvarajući radna mjesta i povećavajući konkurentnost na svjetskom tržištu. Kako bi bila međunarodno konkurentna, poduzeća su prisiljena stalno razvijati nove proizvode, poboljšavati kvalitetu i povećavati učinkovitost, ali u vremenima inflacije i recesije, izvoz postaje izazov.

Brojni poduzetnici smatraju da je upravo sada savršen trenutak za ulazak na nova tržišta koja pojedini dobavljači ‘zatvaraju‘, za nove akvizicije, za nabavu nove opreme i proširenje kapaciteta, za zapošljavanje stručnjaka koji su se iznenada našli na vjetrometini, za pripremu za novi ekonomski polet!

Svi su ti poduzetnici članovi Liderova Kluba izvoznika i sudjelovat će na ovogodišnjoj 10. konferenciji o izvozu pod sloganom ‘Pametni znaju čemu služi izvoz‘ koja će se održati 4. srpnja u Zagrebu.

Godina izazova

Čini se da se situacija na tržištu smiruje, odnosno, neki parametri dolaze na razine na kojima su bili prije krize. Ipak, postoje parametri koji su se u odnosu na to razdoblje pogoršali, ali poduzetnici se slažu da je upravljanje negativnim procesima puno lakše jer su ih, poučeni iskustvom i praćenjem trendova, mogli predvidjeti i pravovremeno se pripremiti. Više nismo okruženi neizvjesnošću, smatraju mnogi.

Iako se situacija na tržištu poboljšala, postoje neki ključni izazovi s kojima se poduzetnici susreću ove godine. Jedan od njih je prilagodba na pad standarda kao posljedice inflacije te uvođenja eura kao službene valute u RH. To je svakako veliki izazov s obzirom na već dugogodišnji nedostatak kvalificirane radne snage, ali poduzetnici se ne daju - traže načine, moderniziraju poslovanje i poboljšavaju uvjete rada.

Kako bi bolje razumjeli sve gospodarske promjene koje utječu na poslovanje, na Liderovoj konferenciji će nam se pridružiti Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a. Stojić će tim povodom održati predavanje o izvozu u uvjetima inflacije i recesije kao uvod u zanimljive panele.

Na prvom panelu imena ‘Inflacija ili recesija - koja je manje zlo?‘ sudjelovat će Mario Müller iz Kraša, Darko Tipurić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Boris Popović iz Alarm Automatike i Darko Pappo iz DIV Grupe.

O akvizicijskim planovima izvozno orijentiranih kompanija razgovarat će Ines Ignjatović iz Podravke, Josip Lasić iz Končara, Hrvoje Čuvalo iz HBOR-a i Vjeran Vrbanec iz HAMAG-BICRO-a u sklopu panela ‘Vrijeme je za akvizicije‘.

Zlatko Bogadi iz AD Plastika, Srebrenka Saks iz DHL Internationala, Miroslav Bajkovec iz Bajkmonta i Marin Škufca iz Liburnia pomorske agencije će na panelu ‘Izazovi logistike‘ razgovarati o posljedicama raspada globalnih dobavljačkih lanaca i alternativnim rješenjima za izvoznike.

Marina Martić iz Dun & Bradstreeta potom će održati izlaganje ‘Globalna tržišta na dlanu uz D&B Hoovers‘.

O tome koje nove obveze DNSH (Do No Significant Harm) i ESG (Enviromental, Social and Governance) unose u poslovanje kompanija i koliko one mijenjaju same kompanije na panelu ‘Kako poslovati u skladu sa zelenim, održivim i društveno odgovornim direktivama EU?‘ razgovarat će Mate Botica iz Odašiljača i veza, Denis Nemčević iz Spider grupe, Matt Sertić iz Applied Ceramicsa i Željko Marić iz Ferro-Preisa.

Šteta je propustiti ovako zanimljive panele o izvozu, koji je ipak najvažniji čimbenik rasta BDP-a. Zbog toga osigurajte svoje mjesto na 10. Liderovoj konferenciji o izvozu ‘Pametni znaju čemu služi izvoz‘ koja će se održati 4. srpnja u Kraš Auditoriumu. Detaljan program i link za prijavu možete pronaći našoj web stranici.