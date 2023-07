Liderova konferencija Marketing and sales by numbers: Kako kompaniji donijeti sve bolje prodajne brojke

– Utvrdili smo da je sadržaj kralj, da je kupac kralj, da je video kralj, da su podaci zakon, a ljudi ključni, da su i podaci ključni, da se trebamo baviti i influencerima jer se bez njih ne može, da uvijek budeš korak ispred, pretpostaviš što će od proizvoda i usluga kupci htjeti pa im to ponudiš, ali na način da uključiš emocije, da mu zadržiš pozornost, ali da on to niti ne primjećuje, da pokazuješ da ti je stalo, a uz to da si uključiv, održiv, pametan, digitalan, inovativan... I na kralju kompaniji treba svake godine donijeti sve bolje brojke. Da je to vrlo kompleksno, pokazuje i program današnje Liderove konerencije Marketing and sales by numbers s čak 28 panelista – rekla je u uvodnom izlaganju Bojana Božanić Ivanović, direktorica Lidera.

Međutim, kako je zaključila Božanić Ivanović, kako u svim drugim sektorima, tako je i u marketingu i prodaji manje uvijek više, a da bi se stvari pojednostavile, potrebno je uložiti trud i vrijeme.

Kroz šest panela i tri prezentacije, brojni marketinški i prodajni stručnjaci koji su se danas okupili u prekrasnom ambijentu zagrebačkog Restorana Maksimir dobit će uvid u najnovije trendove kako bi odgovorili na ključno pitanje – kako povećati prodaju.

Da je Liderova konferencija jedna od najboljih i najobuhvatnijih konferencija o marketingu i prodaji istaknula je Jelena Mihovec, marketing menadžerica u HSM-u, koji je već četvrtu godinu vjerni sponzor konferencije.

– U HSM-u kao Salesforce partner pomažemo tvrtkama odgovoriti na pitanje kako povećati prodaju, i to zahvaljujući alatima i znanjima koje imamo. Svjesni smo da odluke moramo donositi na temelju podataka, a ne osjećaja – rekla je Mihovec na samom početku konferencije.

Kako iskoristiti umjetnu inteligenciju za rast prodaje, koje nove prilike imaju oglašivači, kako rasporediti PR budžete te iskoristiti video formate u svrhu prodaje samo su neke od tema o kojima će se danas govoriti na pozornici.