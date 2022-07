[Live] Konferencija: Od ideje do uspjeha uz Crown

S ciljem razvoja investicijskog i poduzetničkog okruženja, danas je Sisak centar poduzetništva te okuplja poduzetnike i potporne institucije na poslovnoj konferenciji i virtualnom sajmu poslova 'Od ideje do uspjeha' koju svi zainteresirani mogu pratiti online. Riječ je o završnom dijelu projekta CROWN u organizaciji Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA, Inovacionog preduzetničkog centra Tehnopolis i INTERA Tehnološkog Parka.

- Naši najbolji projekti su potekli iz ludih ideja ali su te lude ideje imale plodno tlo. Najveća zahvala ministarstvu na novcima bez kojih ne bi mogli provesti projekt kao i mladim poduzetnicima za koje se nadamo da će uspjeti - rekla je uvodno zamjenica direktora SI-MO-RE Andreja Šeperac.

Vedran Šimunović, direktor Intera Technology Parka izrazio je zahvalnost na pozivu ali i suradnji.

- Ovaj projekt je bio jako izazovan, bilo je puno malih problema za koje smo mislili da će eskalirati ali smo uspjeli sve prebroditi i privodimo ga kraju. Želimo u budućnosti učiti od vas, iskopirati na jedan način ono što ste vi učinili tu i onda zajednički raditi da ljudi ostaju u sovm kraju. Mladi ljudi odlaze, ali danas možemo napraviti sustav gdje oni mogu raditi - rekao je Šimunović.

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak pozdravio je sve prisutne te je poduzetnike priznao kao temelj društva i temelj razvoja društva. Celjak se osvrnuo i na Novsku kao središte gaming industrije te se osvrnuo i na projekte koji uključuju radove na vojarni, ali i pribavljanje nove opreme za učenike tehničke škole u sisku.

- Mi kao SMŽ učiniti ćemo sve kako bi poduzetnici dali doprinos društvu. Veseli me kreativnost koju imaju naši poduzetnici i mladi ljudi nema granica i SMŽ će to podržavati. Osigurali kredite za mikro i makro poduzetnike, ne samo za registrirane nego i za one koji planiraju ulagati. Sve o čemu govorimo su posebne u Hrvatskoj koje su ujedno uvjetovane sanacijom potresa. Potres je oštetio i kuće i objekte, gospodarske, zdravstvene. Svjesni smo problema poduzetnika no nastojimo osigurati uvjete - rekao je župan.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak je rekla da SMŽ zaista sa brojnim primjerima projekata pokazuje kreativnost u korištenju fondova.

- Inicirali ste novi smjer u ICT industriji i gaming industriji koja u RH nije bila niti prepoznata. Pred nama je razdoblje digitalnog i zelenog i tu mali i srednji poduzetnici mogu prepoznati priliku za pokretanje svojih ideja i projekata - rekla je ministrica.

Dodala je kako su prepoznali ste prekograničnu suradnju te da je na raspolaganju 200 miljuna kuna iz fondova za Panonsku Hrvatsku.

Najavila je kako u rujnu kreću novi programi i natječaji za korištenje EU sredstava.

Glavne teme današnjeg događanja su kako razviti konkurentnost i poticajno poslovno okruženje, stanje i potencijali malog i srednjeg poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj županiji te kako pomoći poduzetništvu u potresom pogođenom području.

Projekt CROWN ostvario je zadane ciljeve pa se na konferenciji predstavljaju ostvareni rezultati što može i treba biti poticajno za razvoj poslovnog okruženja u sve tri partnerske prekogranične regije. Uključeni u projekt (partneri, sudionici, finalisti) danas iznose vlastita iskustva i spoznaje za sve koji ulaze u poduzetništvo i razvijaju startup projekte.

Sastavni dio konferencije je i virtualni sajam poslova na kojemu će se zainteresirani moći prijaviti s vlastitim firmama s ovog područja, a na njemu će sudjelovati između ostalih i tvrtke EuroART 93, Bajkmont i Selk.