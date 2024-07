Marin Škufca: Hrvatski izvoznici su konkurentni i imaju vrlo tražene proizvode na globalnom tržištu

Iako hrvatska industrija prema produktivnosti zaostaje tridesetak posto za prosjekom Europske unije, proizvodi domaćih izvoznika konkurentni su tržištima diljem svijeta.

- Naše iskustvo i primjeri su da Hrvatska može proizvoditi jako kvalitetne proizvode, a naši klijenti upravo su takvi proizvođači. Tvrtke unutar Končar Grupe, Vertiv, Đuro Đaković samo su neki od primjera kompanije čije proizvode izvozimo po cijelom svijetu. Riječ je o vrlo traženim proizvodima na globalnom tržištu koji su vrlo konkurentni u usporedbi s drugim svjetskim proizvođačima. Svi naši izvoznici imaju dobru priliku da rastu u nadolazećem vremenu, a mi ćemo se potruditi da ih u tome pratimo - rekao je Marin Škufca, predsjednik Uprave Liburnia pomorske agencije na samom početku panela ‘Na početku ili kraju dobavnog lanca‘ u sklopu 11. Liderove konferencije ‘Pametni znaju čemu služi izvoz‘.

Uz Škufcu su na panelu u punom Kraševom Auditoriumu sudjelovali i Mario Müller, član Uprave Kraša, Denis Nemčević, predsjednik Uprave Spider grupe te Lidija Škarica, voditeljica Odjela strateške nabave za usluge i investicije u AD Plastiku.

- Dodatna vrijednost proizvoda je sama percepcija potrošača da je taj proizvod po nečemu drugačiji. Kraševe proizvode naši kupci percipiraju upravo na taj način jer proizvodimo drugačiji proizvod, što nam pomaže na domaćem tržištu, ali i u izvozu. Dobar primjer toga je Životinjsko carstvo, slatkiš koji ima i edukativan karakter jer dijete uči nešto o životinjskom svijetu dok uživa u čokoladi. Takvi proizvodi dodane vrijednosti tvrtki daju stabilnost - objasnio je Müller koji naglašava da krizna vremena u poslovanju postaju nova stvarnost.

Makar proizvodi s dodatnom vrijednošću u zadnje vrijeme posebno ostvaruju bolju profitnu maržu, to nije slučaj u Krašu, kaže Müller, jer žele zadržati povjerenje potrošača u vremenima gospodarske nestabilnosti. A što stvara dodatnu vrijednost u logistici?

- Naša grupa može ponuditi kompletnu logistiku, od vrata do vrata. Volim reći da smo dovoljno veliki da i najteže projekte prevezemo, a dovoljno mali da ostanemo fleksibilni. Ništa ne ostavljamo slučaju i stihijskim odlukama te se procesno bavimo svakim problemom. Uvijek imamo rješenja i to je naša dodana vrijednost. Prije četiri godine bili smo non asset firma i prodavali smo isključivo naše znanje, a onda smo akvizirali tvrtku za kamionski prijevoz i podigli standarde na najveću razinu kroz velike investicije u ljude, opremu i digitalizaciju. Unazad nekoliko godina otvorili smo urede u Nizozemskoj, Češkoj i Poljskoj, kupili tvrtku u Sloveniji ove godine. Tamo nismo zbog prilika na tržištu, nego zbog ljudi - kaže Škufca.

S obzirom da Liburnia pomorska agencija, baš kao i sve ostale kompanije u branši, radi na vrlo volatilom i dinamičnom tržištu, pogotovo zadnjih nekoliko godina zbog svih gospodarskih i političkih promjena, uvijek moraju biti u skladu s trendovima i u svakom trenutku znati dati odgovor na bilo koje pitanje klijenata. To su, smatra Škufca, jedne od najjačih dodatnih vrijednosti koje danas imaju kao kompanija.

- AD Plastik se nalazi negdje na sredini dobavnog lanca. Nije jednostavno biti dobavljač u industriji poput naše jer nema marketinga i prezentacija koje donose kupce. U automobilskoj industriji to je vrlo zahtjevan i dugotrajan posao, a kupci analiziraju sve procese unutar tvrtke. Njihov nadzor ne prestaje, već kontinuirano na godišnjem nivou dolaze i kontroliraju naše procese. Bez obzira što smo 35 godina na tržištu, samo smo prošle godine imali 22 posjeta kupaca. To nisu nužno novi kupci - objasnila je Škarica, dodavši da u trenutku kada tvrtka postane dobavljač u automobilskoj industriji, to ne znači da prestaje biti pod nadzorom industrije, ali i vlastitih dobavljača.

Inače, malo ljudi zna da upravo AD Plastik proizvodi brojne automobilske komponente za najveće svjetske automobilske kompanije, pa tako i rukohvate kojih godišnje proizvedu oko četiri milijuna za tvrtke poput Volkswagena, Peugeota ili Renaulta.

- Svaki proizvod ima svoju prolaznost, ali zanimljivo je da je puno teže nama iz Hrvatske plasirati proizvode s visokom dodatnom vrijednošću jer je percepcija takva da se od nas očekuje da nudimo i snabdijevamo sirovine. Kao domaća tvrtka smo imali vrlo težak put ka ostvarenju izvoznih plasmana po pitanju finalnih proizvoda s dodanom vrijednošću i bilo je nužno stvoriti partnerske odnose. Ipak, mi smo u proizvodnju finalnih proizvoda ušli zbog mogućnosti većeg plasmana sirovine. To je naša konkurentska prednost jer određeni dio sirovina sami proizvodimo, baš prema konceptu ‘od polja do stola‘. U takvom načinu proizvodnje pronalazimo svoje mjesto pod suncem i ostvarujemo dobru profitabilnost - kaže Nemčević iz Spider grupe.

Prezentaciju o prednostima kreditnog osiguranja održao je Goran Tolić, menadžer prodaje u Acrediji, vodećem društvu za kreditno osiguranje u Austriji. U 15 minuta predavanja, Tolić je naglasio važnost osiguranja potraživanja tvrtkama koje omogućuje jednostavniji i sigurniji nastup na izvoznim tržištima. Informiranost o urednosti poslvoanja kupaca i tržišta i podrška likvidnosti poslovanja podrškom u naplati, odnosno nadoknadnom gubitka kod insolventnih kupaca, samo su neke od mogućnosti i rpednosti koje izvoznici ostvaruju tim alatom.