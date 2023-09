Medeja Lončar: Digitalne transformacije i održivost najveći su izazovi današnjice za gospodarske subjekte

Iako se naizgled čini da se globalna ekonomska situacija stabilizira, da inflacija jenjava, poslovni svijet još uvijek osjeća ‘repove‘ donedavnog vrhunca krize u svom poslovanju, a rat u Ukrajini i dalje traje.

Jedan od njih je i Medeja Lončar, predsjednica Uprave Siemensa Hrvatska, direktorica Siemensa Slovenija i Siemensa Srbije, koja za Lider govori o golemim izazovima za organizacije u različitim industrijama kojima su danas prioriteti digitalna transformacija i održivost.

Koji su po vama ključni izazovi u vašoj industriji u nadolazećem razdoblju koji će se odraziti na vaše poslovanje? Kako se Siemens na njih priprema?

- U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, međusobno povezani prioriteti digitalne transformacije i održivosti pojavili su se kao središnji izazovi za organizacije u različitim industrijama. Riječ je o zaista golemim izazovima, gdje postaje očito da niti jedan entitet ne posjeduje sveobuhvatne sposobnosti potrebne da ih savlada samostalno. Siemens je to prepoznao i naglasio hitnost za novim strategijama i rješenjima koja potiču suradnju, osnažuju poduzeća i olakšavaju formiranje robusnih ekosustava.

To su riješenja kao što su Siemens Xcelerator, mreža Estainium koje omogućuje razmjenu pouzdanih podataka o razmjeni ugljičnog otiska, kako bi kompanije to mogle iskoristiti za poboljšanje svojih resursa te novi koncept industrijskog metaverzuma. Pogotovo u industrijskom metaverzumu vidimo potencijal i za rješavanje problema u ‘stvarnome‘‘ svijetu i stvaranje održivijih i učinkovitijih proizvodnih proizvoda i usluga. Vjerujemo da će to definirati tehnologiju u idućih 20 godina. Tako smo prošlu godinu u partnerstvu s NVIDIA-om pokrenuli razvoj nove ere digitalnih blizanaca temeljenih na umjetnoj inteligenciji, foto-realističnih, fizikalno utemeljenih, koji će potaknuti učinkovitost i transformirati industrije podižući industrijsku automatizaciju na novu razinu. Industrijski metaverzum dat će nam mogućnost da povezujemo ‘stvarni‘ svijet – tvornice, uredske zgrade, električne mreže, vlakove, gradove i njihovu infrastrukturu, potom stvaramo digitalne blizance i pomoću njih prikupljamo podatke, optimiziramo proizvodnju, predviđamo ishod, poboljšavamo dizajn te sprječavamo moguće kvarove. Ono što je jedinstveno u industrijskom metaverzumu jest mogućnost zajedničkog virtualnog rada na stvarnim stvarima, bilo da se radi o projektiranju zgrada i električnih mreža ili servisiranju strojeva - s bilo kojeg mjesta. Za društva koja stare i suočavaju se s nedostatkom radne snage u budućnosti, ovaj će koncept biti ključan.

A što je s Xceleratorom?

- Njega smo također lansirali lani. Riječ je o otvorenoj digitalnoj poslovnoj platformi za ubrzavanje digitalne transformacije i stvaranje vrijednosti za klijente svih veličina u industriji, zgradama, mrežama i mobilnosti. Tu okupljamo najbolje igrače u klasi na tržištu – velike ili male – ujedinjene u viziji da će se izazovi pred nama rješavati na inovativniji način, zajedno u otvorenom ekosustavu. Njime pomažemo našim klijentima da iskoriste beskrajne mogućnosti digitalnog svijeta i postignu tzv. Net Zero u svom poslovanju.

Jedan od ključnih povezanih izazova također je nedostatak talenata i stalna evolucija znanja potrebnog za prevladavanje dekarbonizacije i drugih povezanih pitanja koja su ključna za našu budućnost na planetu. U tu svrhu naširoko promičemo inženjerski poziv, primjerice kroz projekt Inženjerka godine kako bismo inspirirali i potaknuli mlade inženjerke da se ostvare u tom pozivu, a istovremeno veliku pozornost posvećujemo usavršavanju i prekvalificiranju naših zaposlenika. Satovi digitalnog učenja po zaposleniku su jedan od naših KPI-jeva održivosti, a cjeloživotno učenje bitan imperativ za uspjeh. U Siemensu smo spremni na izazove pred nama, prije svega zahvaljujući reorganizaciji tvrtke posljednjih godina. Dosadašnje krize potvrdile su da je važno biti spreman i raditi više scenarija za budućnost, biti agilniji, fleksibilniji, otporniji…

U kojim segmentima očekujete najveći rast i pad u poslovanju i o čemu će to najviše ovisiti?

- Rast se očekuje u segmentima poslovanja usko vezanim uz digitalna rješenja, jer će tvrtke kroz primjenu naprednih digitalnih tehnologija imati mogućnost povećati učinkovitost, smanjiti troškove, optimizirati svoje poslovanje, a ujedno i smanjiti svoj ugljični otisak. Kao važne stupove održivosti vidimo obnovljive izvore energije te je za očekivati rast u područjima vjetroelektrana, solarne energije, pametnih mreža, a očekuje se povećan broj zahtjeva za implementacijom rješenja koja će kompanijama donijeti uštede u potrošnji energije. Što se pak tiče izazova i rizika u poslovanju, možemo izdvojiti visoke cijene energenata i nedostatak materijala u proizvodnji, što direktno utječe i na globalne rokove isporuka te shodno tome, koordinaciju s kupcima i partnerima. Kad je prošla pandemija, počeo je rat u Ukrajini i iskrsnuli su novi izazovi u lancima isporuka, što je utjecalo i na naš posao jer su se isporuke produljivale od nekoliko dana, što je bio standard, do čak godine dana na nekim područjima. Kao prodajna organizacija u protekle smo se dvije godine jako puno bavili optimizacijom i time kako podržati svoje kupce, te postati otporni na takve izazove.

Očekujete li stabilizaciju proizvođačkih cijena i utjecaj pada stope inflacije na troškove proizvodnje i distribucije?

- Stabilizacija proizvođačkih cijena i utjecaj pada stope inflacije na troškove proizvodnje i distribucije ovise o raznim ekonomskim, političkim i tržišnim čimbenicima koji su nepredvidivi i mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku. Godine iza nas naučile su nas da ne postoji period bez krize te da je ključno ulagati u otpornost kompanija. Važno je biti spreman, raditi više scenarija za budućnost, razmišljati paralelno, razmišljati drugačije i biti fleksibilniji. U Siemensu rješenje vidimo u digitalizaciji, ne samo internoj, jer pomažemo i svojim kupcima u digitalnoj transformaciji, te u postizanju održivosti. Kompanije koje uspješno prođu digitalnu transformaciju, bit će prilagođene rizičnim okruženjima i izazovima.

Koji će projekti Siemensa u Hrvatskoj obilježiti iduću godinu, u kontekstu novih investicija na domaćem i na inozemnim tržištima?

- U Hrvatskoj i zemljama regije prisutni smo na tržištu u industrijama poput automobilske, prehrambene, kemijske i farmaceutske, građevinske te vodne i vodotehničke. Planiramo i značajne projekte u području pametne infrastrukture i obnovljive energije. Zahvaljujući značajnim investicijama u obnovljive izvore energije, fokusiramo se na nove prilike i u tom području, kao što su e-mobilnost, pametne zgrade, i podatkovni centri. Među ostalim projektima, u Hrvatskoj nastojimo ujedno i nadalje surađivati s fakultetima i drugim obrazovnim institucijama i educirati mlade talente. Održivost je ključni element naše strategije, duboko ugrađen u naše svakodnevne operacije, u naše investicijske odluke i naše korporativno upravljanje, a upravo zato Siemens u Hrvatskoj uskoro seli iz svoje stare zgrade u nove prostorije Net Zero zgrade, što je dio Siemensovog strateškog plana, prema kojem će naša kompanija do 2030. postići ugljičnu neutralnost u vlastitim poslovnim operacijama. Do sada smo smanjili emisije CO₂ za 46 posto u našim objektima i tvornicama, a 78 posto energije u našim poslovnim prostorima dolazi iz obnovljivih izvora. Selidba je, između ostalog, potaknuta i željom da svojim zaposlenicima omogućimo bolje uvjete za rad, jer nam je iznimno važno da našim zaposlenicima ponudimo sveobuhvatan ‘paket‘ ulaganja u njih i njihov rast, kako bi maksimalno iskoristili svoje sposobnosti.

