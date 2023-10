Milan Ora: Nabavu čekaju promjene koje će biti posljedica regulativa zaštite okoliša

Uz sve izazove koji su snašli sektor nabave posljednjih nekoliko godina, dodatan pritisak sektoru stvara i zelena tranzicija i održivost. Jer kao i svi drugi sektori i nabavni mora odigrati svoju ulogu u borbi za okoliš i zeleniju budućnost. I jasno, sve to treba promišljeno uklopiti u poslovni proces, a uz ionako visoke cijene, manjak radne snage, razne trendove, rat i slične izazove to nije lako.

Kako sve to utječe na sektor nabave? O tome smo pričali s Milanom Orom, direktorom Logneta, u povodu Liderove 18. konferencije o nabavi.

Sektor nabave susreo se s brojnim izazovima posljednjih godina. Kako su oni utjecali na njega i što se najviše promijenilo u sektoru nabave?

– Izazovi kroz koje je prošao sektor nabave posljednjih godina učinili su ga snažnijim. Brze i neočekivane promjene u okruženju zahtijevale su fleksibilnost, planiranje koje uključuje puno više varijabli i veću međusobnu suradnju kompanija. Uz poznate globalne izazove, promjene na tržištu rada otvorile su novu eru u kojoj je upravljanje radnim satima u skladištima na puno višem nivou nego ranije. Isto tako, racionalno korištenje usluga koje ovise o radnicima, poput transporta, stvara velike prednosti za kompanije koje su dobre u tome.

Kako bi odgovorila na sve izazove, nabava koristi i nove alate. Moderna, snažna nabava počiva na digitalizaciji. Brzu razmjenu informacija koju digitalizacija omogućava kompanije koriste kako bi kreirale vrijednosti u onom dijelu lanca opskrbe u kojem to ranije nije bilo moguće. Silni sati koji su se koristili na planiranje, čekanje, prepisivanje, rad s nepotpunim i često puta zakašnjelim informacijama sada su iskorišteni za povećanje efikasnosti. Potpuna vidljivost ranije skrivenih dijelova lanca opskrbe i transparentnost prema dobavljačima stvorila je uštede, i donijela stabilnost i predvidivost poslovanja.

Koliko trendovi okretanja održivosti i borba protiv klimatskih utječu na sektor i koji se izazovi povaljuju u tom smislu?

– Velike kompanije, s razvijenim korporativnim upravljanjem predvodnice su implementacije politika održivosti, a onda ih postepeno primjenjuju i manje kompanije. Do sada je okretanje prema održivosti imalo jedan ritam, a obveze i ciljevi koji su definirani EU Green Dealom značajno će ubrzati ovaj put. Mjerenja, izvještavanja, strategije smanjenja CO2 i postizanje ciljeva održivosti značajno će utjecati na poslovanje u sljedećem razdoblju.

Koje su, po vašem mišljenju, mogućnosti smanjenja ugljičnog otiska u transportu? Kako to postići?

– Cestom se prevozi više od 50 posto robe u Europskoj uniji, a transport je sektor koji je jedan od najvećih generatora CO 2 . Puno je područja u kojima se može utjecati na smanjenje ugljičnog otiska u transportu. Ponajprije, tu je popunjenost kamiona. Kamion koji je nedovoljno popunjen generira visoki CO 2 po jedinici prevezene robe. Nakon toga imamo prazne kilometre, gdje kamioni koji su minimalno popunjeni ili potpuno prazni, prelaze velike udaljenosti da bi napravili utovar robe. Potencijal za smanjenje ugljičnog otiska predstavlja i smanjenje čekanja na utovar-istovar, osobito ako se radi o robi koja se prevozi hladnjačom. Kamion koji čeka na utovar ili istovar mora, da bi održao hladni lanac imati uključen uređaj za hlađenje koji troši nezanemarive količine goriva i generira CO 2 .

Kako sve ovo utječe na cijene koje opterećuju sektor?

– Kada pričamo o CO 2 onda zapravo govorimo o potrošnji goriva. Kompanije koje će se fokusirati na smanjenje CO 2 ujedno će smanjivati i potrošnju goriva svojim prijevoznicima. To će rezultirati financijskim uštedama.

Što općenito mislite da nabavni sektor čeka u budućnosti – posebno kada su u pitanju sve veća očekivanja u smislu zaštite okoliša?

– Nabavni sektor čekaju velike promjene koje će biti posljedica regulativa zaštite okoliša. Uz standardne parametre kod odabira partnera, kao što su cijena, kvaliteta proizvoda i pouzdanost partnera, u igru ulazi i novi parametar, a to je okoliš. Dobavljači koji su geografski jako udaljeni ili dobavljači od kojih se uzimaju relativno male količine po isporuci biti će u nepovoljnijem položaju. Isto tako, dobavljači koji budu inovativniji pa primjerice slože veću količinu transportnih pakiranja u isto vozilo steći će prednost. Tako je pojedina kompanija kreirati svoj lanac opskrbe u kojem će biti partneri koji će podržati njene ciljeve održivosti.

Više o ovoj temi moći ćete slušati na 18. konferenciji o nabavi u organizaciji HUND-a i tjednika Lider na kojoj će sudjelovati i Milan Ora. Stalna godišnja konferencija želi unaprijediti nabavnu profesiju razmjenom znanja i iskustva te najbolje etičke prakse. Cilj je poboljšanje statusa nabavne funkcije u kompanijama, što se ostvaruje doprinosom njihovoj dodanoj vrijednosti. Konferencija će se održati 26. listopada u hotelu Hilton Garden Inn Zagreb i online.

