Miroslav Varga: Što se sada s digitalnim marketingom događa u SAD-u ili Japanu, sigurno će doći i kod nas

– Sve što se danas radi u Europi, događa se s kašnjenjem, jer se već dogodilo u Americi, a prije toga u Kini. Ako želite znati što će se u Hrvatskoj događati za nekoliko godina na internetu, samo pogledajte što se danas događa u Americi, Japanu ili Ujedinjenom Kraljevstvu. Svi trendovi potvrđuju da će to doći i u Hrvatsku – istaknuo je Miroslav Varga, marketinški specijalist u osječkoj digitalnoj agenciji Escape, u svom dinamičnom predavanju na 7. Liderovoj konferenciji Marketing & Sales by Numbers.

Hrvatska stoga u trendovima digitalnog oglašavanja pomno prati svjetske trendove, a isto tako ni korisnici više nisu obični konzumenti, već traže da kompanije pričaju njima, ali i da govore o tome što dobro rade za cijeli svijet.

– Ako želiš zaista inspirirati ljude, onda plati porez. Nema više opravdanja za licemjerje. Ako kompanije ne žive svoje vrijednosti, onda ljudi u njih gube povjerenje. Licemjerne je postao faktor na koji smo postali puno više alergični – objasnio je Varga.

Naveo je i neke zanimljive podatke o funkcioniranju digitalnih platformi Googlea i Mete, koje čuvaju gomilu naših first party podataka. Dovoljno je, naime, pogledati 10 lajkova da bi se znalo više o nama nego što to znaju naše kolege s posla. Tristo lajkova je pak dovoljno da se o nama sazna više nego što to zna naš životni partner. Ti lajkovi, dakle, 'znaju više nego što smo mi sami sebi spremni priznati', rekao je Varga.

Unatoč uvriježenom mišljenju, Varga smatra da demografske osobine ljudi nisu toliko korisne za marketinške kampanje. Na primjer, Google istraživanja govore da 40 posto proizvoda za bebe kupuju ljudi koji žive u kućanstvima bez djece, pola bušilica kupuju žene, kreme za njegu kože i bora pretražuje i kupuje 70 posto muškaraca, a 52 posto gamera su žene.

Na kraju svog predavanja marketingašima je dao pet savjeta:

na pitanja inkrementalnosti (koliko smo uložili u marketing, a koliko nam se vratilo) i atribucije (tko je zaslužan za to što je netko kupio proizvod) još nema odgovora

(koliko smo uložili u marketing, a koliko nam se vratilo) i (tko je zaslužan za to što je netko kupio proizvod) još nema odgovora ulažite ne samo u performance , već i u brend , jer time pronalazite nove kupce i tržišta

, već i u , jer time pronalazite nove kupce i tržišta uvijek koristite više oglasnih kanala , a najveća je sinergija između TV-a i YouTubea

, a najveća je sinergija između oglasne poruke uglavnom 'napadaju' mlade , dok najviše kupuju oni stariji

, dok najviše kupuju oni uključite YouTube u svoj marketinški mix – on je najgledaniji video kanal u regiji i nijedna televizija nije gledanija od YouTubea

Svoja viđenja o tome hoće li digitalno oglašavanje uskoro preuzeti primat nad televizijskim i tradicionalnim kanalima dali su Petar Pavić, potpredsjednik poslovnog razvoja u S.T.A.R. Digital grupi i Saša Stanković, vodeći menadžer digitala i E-commercea za Adriatic regiju u Philipsu, pod mentorskom palicom Ilije Brajkovića, izvršnog direktora marketinške agencije Kontra.

– Televizija je i dalje najjači kanal, ali digital je odmah tu iza, nije zanemariv. Trendovi ukazuju na to da se sve više ide u digital. U idućim će godinama digitalni kanali sigurno preuzeti primat iz televizijskih kanala – smatra Stanković.

Objasnio je i da u Philipsu, kada odlučuju o oglašivačkim kanalima, uvijek primarni fokus stavljaju na potrošače. Gledaju što potrošač radi, što gleda i konzumira, te im se obraćaju na platformama koje potrošači koriste. No, Stanković je napomenuo da, što se budućnosti tiče, ona je s GDPR odredbama Europske unije dosta ograničena.

Efikasnost ispred inovacija

S druge strane, Pavić je čvrsto istaknuo da se daju krive poruke, primjerice, da će se uskoro 100 posto budžeta morati dati u digitalno oglašavanje. To smatra potpuno krivim. Kao primjer je naveo da su neki od najvećih oglašivača u određenim izdanjima tiskanih medija Google i Facebook.

– Za mene će uvijek biti pitanje što je efikasno, a ne nužno što je inovacija. Svi oblici ulaganja u sadržaj su izuzetno bitni – rekao je Pavić te dodao da uz Google i Facebook radimo machine marketing, čime su nam 'prodali priču' da smo jak brend, da smo svgdje.

– Brojke su točne, ali te platforme ne tretiraju osobu nego mašinu osobe koju targetiraju. Tu nam fali normalnog, marketinškog zdravog razuma. To su relativne stvari i vrlo je važno ne vjerovati a priori digitalnim platformama, bitno je uključiti i zdrav razum – rekao je Pavić, uz zaključak da su Google i Facebook demokratizirali pristup marketingu, no da će u svom tom kaosu i dinamici razvoja 'doći do zasićenja i ti će se novci početi prelijevati na druge strane, možda na TikTok'.