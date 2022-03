Obalni gradovi Poreč i Cres sve su bliže niskougljičnim i neugljičnim ciljevima

– Iako je Poreč grad koji se kontinuirano razvija i raste, istovremeno vrlo uspješno uspijeva ostvariti smanjenje sveukupnih emisija CO 2 . I ne samo to, već smo si izradom i usvajanjem strateških dokumenata, a u skladu s Europskom energetskom politikom, zacrtali nove, još ambicioznije ciljeve energetske učinkovitosti i održivog razvoja, kojima u periodu do 2030. godine, emisije CO 2 na području našega Grada planiramo smanjiti za 40 posto – kažu iz Grada Poreča odakle su u proteklih sedam godina potaknuli investicije za održive projekte u iznosu od gotovo 12,4 milijuna kuna te za njih ostvarili stopu sufinanciranja više od 66 posto.

Zahvaljujući tomu, Poreč u svom djelovanju spominje i Greenpeace, nazivajući ga najproaktivnijim gradom na Jadranskoj obali. Stoga ne čudi da se Grad prijavio na Javni poziv Europske komisije da postaje jedan od 100 europskih gradova koji će do 2030. godine postići klimatsku neutralnost.

Kako će to postići i koji su sve koraci, projekti, planovi i akcije potrebni na tom putu ispričat će na Liderovoj konferenciji Smart Cities porečki gradonačelnik Loris Peršurić.

I Grad Cres je začetnik energetske tranzicije, održivosti i prelaska na niskougljični i neugljični način života, i to među europskim otocima. U Hrvatskoj su među prvima uveli suvremeni sustav gospodarenja otpadom i stoga je Cres danas u samom hrvatskom vrhu po odvojenom prikupljanju otpada.

– U tome pomaže i pametni sustav pri čemu svako kućanstvo ima posebne čip-kartice koje bilježe količinu otpada koja se odlaže. Avangardna je i projektna ideja (koja je već dobila međunarodne nagrade) da se prikupljeni otpad organskog podrijetla inovativnim tehnologijama pretvara u vodik koji bi se kasnije pretvarao u električnu energiju ili koristio kao pogonsko gorivo. Osnovana je energetska zadruga kroz koju će otočno stanovništvo moći samostalno zadovoljavati svoje potrebe za električnom energijom – priča gradonačelnik Cresa Marin Gregorović.

Nakon što su uveli mogućnost plaćanja komunalnih usluga kriptovalutama, Grad Cres prvi je grad u Primorsko-goranskoj županiji u kojem će građani gradske račune moći plaćati i putem KEKS Pay aplikacije, bez dodatne naknade, a uveli su i potpuno transparentan gradski proračun.

Gregorić će više o pametnim rješenjima Cresa govoriti na Liderovoj konferenciji Smart Cities tijekom panel rasprave ‘Digitalna transformacija gradova – zeleno i pametno’.

