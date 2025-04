Otvorite vrata novim ulaganjima: Konferencija ‘Invest in Novska‘

Ovaj događaj je prilika za sve koji žele istražiti investicijske mogućnosti u gradu koji spaja poslovne prilike i visoki životni standard

Ovogodišnja investicijska konferencija ‘Invest in Novska‘ u organizaciji Grada Novske, Razvojne agencije NORA i Lidera održat će se 9. svibnja u Hotelu Knopp (Zagrebačka ulica 2, Novska), a fokusirat će se na nove trendove u investicijama, posebno na zelenu gradnju i upotrebu ekološki održivih materijala u skladu s DNSH načelom (Do No Significant Harm). Tema uključuje i inovativne pristupe projektiranju te održiva rješenja koja doprinose ekološkoj ravnoteži i otpornosti zajednica.

Ovaj događaj predstavlja odličnu priliku za sve koji žele istražiti investicijske mogućnosti u Novskoj – gradu koji spaja poslovne prilike i visoki životni standard.

Konferenciju će otvoriti Marija Kušmiš, gradonačelnica Novske, Ante Šušnjar, ministar gospodarstva te Marin Piletić, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

O tome kako male zajednice imaju veliki potencijal i koje su strategije za privlačenje investitora za okruglim će stolom raspravljati Bojan Batinić, ravnatelj Uprave za internacionalizaciju u ministarstvu gospodarstva, Vicko Mardešić, ravnatelj Uprave za upravljanje operativnim programima EU u MROSP-u, Dragan Jelić, ravnatelj SAFU-a, Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Vjeran Vrbanec, predsjednik uprave HAMAG-BICRO-a.

Na drugom okruglom stolu raspravljat će se o perspektivi razvoja malih gradova kroz suradnju s poduzetnicima a sudjelovat će Alen Avdaković, direktor TECE Industriala, Danijela Harbrecht, zamjenica direktora STM-a CROATIA, Ljubiša Vukadinović, direktor Thermostonea, Snježana Turalija, vlasnica poslovnog savjetovanja GREENiKA, prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša, profesorica na Sveučilištu Sjever, te Filip Pranjić, mag.ing. aedif. iz tvrtke Estrich Pranjić.

Boženka Spahić, pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, predstavit će mjere Grada Novske za poduzetnike, obitelji i mlade, uz osvrt na postojeće industrije koje uspješno posluju u Novskoj, dok će će završnu riječ imati Vida Iličić, ravnateljica Razvojne agencije Grada Novske (NORA-e).

Novska je grad u kontinuiranom usponu, s rastućim brojem start-upova, poduzeća i obrta kako u tradicionalnim granama poput metalne, drvne, tekstilne i poljoprivredne industrije, tako i u sve jačem ICT i gaming sektoru. S obzirom na to sve veći broj poduzetnika i investitora prepoznaje Novsku kao atraktivnu lokaciju za pokretanje ili širenje poslovanja. Među ključnim prednostima ističu se povoljne cijene zemljišta, izvrsna prometna povezanost, poticajne mjere lokalne uprave te brojni programi potpore obiteljima i mladima.

Osim povoljnog poslovnog okruženja, Novska nudi i visoku kvalitetu života, što postaje sve važniji čimbenik pri odabiru poslodavaca i zaposlenika. Kroz ulaganja u društvenu, komunalnu, kulturnu i socijalnu infrastrukturu, Grad stvara ugodno, sigurno i moderno okruženje prilagođeno potrebama svih stanovnika, kao i onih koji žele ovdje izgraditi svoj dom. Sustavna ulaganja u malo i srednje poduzetništvo, uz potporu EU fondova usmjerenu na edukaciju i prekvalifikacije, donijela su konkretne rezultate: u posljednjih pet godina broj zaposlenih porastao je za 16 posto, dok je stopa nezaposlenosti prepolovljena.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske gospodarske komore. Partner konferencije je tvrtka Thermostone.

Sudjelovanje na konferenciji se NE NAPLAĆUJE ali je registracija obavezna putem linka za prijavu.

Osigurajte svoje mjesto!