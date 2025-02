Pametni gradovi na djelu: Kako Čabar i Slavonski Brod koriste digitalizaciju za bolji život građana

Gradovi diljem Hrvatske poduzimaju korake za zadržavanje i privlačenje mladih, a koristi se i umjetna inteligencija koja je tu da služi - građanima!

Digitalizacija i implementacija pametnih rješenja sve su važniji i za manje gradove, koji nastoje poboljšati kvalitetu života svojih stanovnika unatoč izazovima poput demografskog odljeva i ograničenih resursa. Gradovi diljem zemlje su toga svjesni pa primjenjuju različite strategije ne bi li modernizirali infrastrukturu, unaprijedili javne usluge i potaknuli održivi razvoj.

Grad Čabar je pod vodstvom mladog gradonačelnika Antonija Dražinovića fokusiran na digitalizaciju usluga, obnovu komunalne infrastrukture i projekte koji mogu privući i zadržati stanovništvo. S druge strane, Slavonski Brod s dugogodišnjim gradonačelnikom Mirkom Dusparom napravio je iskorak u digitalizaciji gradske uprave predstavljanjem virtualne asistentice temeljene na umjetnoj inteligenciji, ali i brojnim drugim pogodnostima koje otvaraju vrata mladim obiteljima i pružaju mogućnost priuštivog stanovanja. Oba su grada sjajan primjer toga da i manja urbana središta mogu iskoristiti tehnologiju za rješavanje lokalnih izazova, ali i da u proračunu postoji novac za život s manje troškova za građane.

- Po pitanju infrastrukture, traju radovi na kompletnoj rekonstrukciji Doma kulture u Čabru koji će sadržavati kazališnu scenu, kino dvoranu, teretanu, igraonicu za djecu i multimedijsko - interpretacijski centar ‘kuća goranskih mitova‘. U 2025. godini planirani su projekti poput izgradnje sportsko-rekreacijskog centra u Tršću (tenis, nogomet, košarka, boćanje) koji su upravo u tijeku te uspostave biciklističke infrastrukture. Također, Grad planira energetsku obnovu zgrada korištenjem obnovljivih izvora energije i preostalih Domova kulture, što ukazuje na posvećenost održivom razvoju. U području digitalizacije, Grad provodi implementaciju GIS sustava, električnih bicikala i senzora za kvalitetu zraka, a nabavljene su i aplikacije poput ‘Guide for You‘ i ‘My place info‘ koje olakšavaju građanima i posjetiteljima snalaženje u sadržajima koje Grad nudi. Uveden je SOM sustav za lakšu komunikaciju i rješavanje tekućih poslova (poput financiranja Udruga) online. Postavljena je i nova LED rasvjeta čime je zamijenjeno oko 900 žarulja na stupovima uz istovremeno postavljanje podloge za upravljanje na daljinu. Osim zaštite od svjetlosnog onečišćenja, Grad je tako drastično umanjio troškove električne energije i održavanja - kaže gradonačelnik Dražinović.

Poticanje ekološki prihvatljivih oblika prijevoza

Svjestan demografskih izazova, Grad Čabar poduzima korake za zadržavanje i privlačenje mladih. Poboljšanje infrastrukture, poput modernizacije javne rasvjete i ulaganja u javne i zelene površine, doprinosi stvaranju ugodnijeg životnog okruženja. Osim toga, Grad je do sada obnovio dva stana u Čabru u suradnji s PGŽ-om za stanovanje mladih obitelji, a tijekom 2025. obnovit će se i treći stan u Gerovu. Čabar svake godine putem javnih poziva sufinancira kupnju nekretnine za mlade obitelji u iznosu od sedam tisuća eura te adaptaciju postojeće nekretnine u iznosu od tri tisuće eura. Za svako novorođeno dijete naknada je 1360 eura, a uz besplatne vrtiće i besplatni javni školski prijevoz i sufinanciranje obroka u školama, Grad Čabar postaje sve poželjnije mjesto za život, doseljenje i ostanak domaćeg stanovništva. Ipak, na putu do uspjeha uvijek postoje i izazovi.

- Grad Čabar suočava se s izazovima prometne povezanosti zbog raštrkanosti svojih naselja. Kako bi olakšao mobilnost stanovnika i potaknuo ekološki prihvatljive oblike prijevoza, Grad planira izgradnju biciklističke infrastrukture s električnim biciklima i električnim punionicama (za bicikle i automobile). Ovaj projekt omogućuje bolju povezanost i razvoj biciklističkih ruta čime se potiče održivi turizam i podržava zdrav način života građana. S obzirom kako je Grad Čabar 21. najveći grad u RH po površini od 283 četvornih kilometara s 42 naselja, u suradnji s Crvenim križem ulazimo nabavu gradskog kombija koji će služiti za prijevoz građana i time utjecati na povezanost svih krajeva grada - veli Dražinović.

Uz to, u Gradu se aktivno radi na projektima koji promoviraju održivi razvoj i energetsku učinkovitost. Planirana energetska obnova zgrada smanjit će potrošnju energije i operativne troškove, dok je modernizacija javne rasvjete kroz uvođenje LED tehnologije doprinijela smanjenju emisije ugljikovog dioksida i povećanju energetske učinkovitosti. Osim toga, Grad je na zgradi uprave Dvorca Zrinski instalirao solarne panele i dizalice topline, čime je povećana energetska neovisnost i smanjeni troškovi grijanja. U planu je, otkriva Dražinović, izgradnja sunčane elektrane pored zgrade uprave za proizvodnju električne energije koja bi se tako koristila za potrebe javne infrastrukture i objekata u vlasništvu grada.

Gita je za Brođane dostupna 24 sata dnevno

S druge strane, Slavonski Brod je u prosincu 2024. godine predstavio Gitu, virtualnu asistenticu temeljenu na umjetnoj inteligenciji, koja građanima omogućuje bržu i jednostavniju komunikaciju s gradskom upravom. Gita je, kažu nam iz Grada, dostupna 24 sata dnevno putem službene internetske stranice grada i nudi informacije o komunalnim uslugama, infrastrukturnim projektima, natječajima te drugim temama vezanim uz gradsko poslovanje.

Razvoj virtualne asistentice rezultat je digitalizacije gradske uprave i nastojanja da se građanima omogući lakši pristup informacijama bez potrebe za dolaskom u gradske urede. Gita, naime, koristi napredne algoritme umjetne inteligencije kako bi razumjela korisničke upite i pružila precizne odgovore, a s vremenom će se nadograđivati i prilagođavati potrebama korisnika.

Prema riječima predstavnika gradske uprave, uvođenje Gite dio je šire strategije modernizacije usluga, kojom se želi povećati učinkovitost administracije i smanjiti opterećenje zaposlenika na šalterima. Građani će putem asistentice moći prijavljivati komunalne probleme, dobiti informacije o javnim natječajima i projektima te se informirati o aktualnim događanjima u gradu.

Podsjetimo, Slavonski Brod je 2024. završio u velikom stilu, jer svih 1750 mališana upisanih u gradske dječje vrtiće od rujna ih pohađa besplatno, a besplatan je i javni prijevoz, što vrijedi i za Brođane, ali i posjetitelje Grada.

- U ova teška vremena rasteretili smo kućne budžete roditelja. Boravak dvoje djece u vrtiću je oko 150 eura mjesečno - to je značajan iznos. Po tomu smo prvi u državi. Besplatnim prijevozom smo, prije svega, pomogli umirovljenicima i mladima (učenicima i studentima). Osim toga, oni zaposleni ne moraju se zamarati oko pronalaska mjesta za parkiranje ako u grad ne dođu svojim vozilon, a ne moraju ni plaćati kartu za ta mjesta kojih u prijepodnevnim satima nedostaje u gradu - kaže gradonačelnik Duspara.

Ipak, te mjere nisu svi podržali, ali u proračunu ima dovoljno sredstava da se to nadoknadi. A u planu su i novi vrtići...

- Pojedinci su mi sugerirali da to nije pametno jer, kad je nešto besplatno, nitko to ne cijeni. No, ja mislim da svi oni koji imaju djecu u vrtićima znaju što znači kad ti netko pokrije taj trošak. Mi smo izračunali koliko nam godišnje roditelji plaćaju za boravak djece u vrtićima. To je bilo oko milijun i 200-300 tisuća eura. U proračunu smo pronašli sredstva kojima ćemo to nadoknaditi. A građani će sigurno biti zadovoljni. Četiri nova vrtića već su gotova, a još četiri ćemo dovršiti. To su naše potrebe kao Grada. Više nećemo imati potrebe za izgradnju, ulaganja će biti minimalna, tako da smo imali prostora za ovu mjeru. Mladima treba pomoć kad stvaraju obitelj. To će ih zadržati. - zaključio je gradonačelnik te dodao kako nema razloga da drugi gradovi ne slijede primjer Slavonskog Broda.

Najam stanova s pristupačnom najamninom

Grad Slavonski Brod još je 2017. godine pokrenuo model prava građenja na zemljištima u svom vlasništvu, namijenjen mladim obiteljima, samohranim roditeljima i jednoroditeljskim kućanstvima mlađima od 46 godina. Kroz ovaj model, korisnicima je omogućeno pravo građenja na 99 godina, uz mogućnost otkupa zemljišta nakon deset godina, pri čemu se prethodno plaćene naknade uračunavaju u ukupnu cijenu. Jedan od uvjeta je da se kuća izgradi u roku od tri godine. Do sada je kroz više od 15 natječaja potpisano više od 90 ugovora, a izgrađeno je 55 kuća.

U 2024. godini uvedena je i dodatna mjera – najam stanova s pristupačnom najamninom, čime se mladim obiteljima osigurava povoljan gradski smještaj. Uz to, Grad potiče i poduzetništvo kroz model prava građenja na poslovnim zemljištima, što doprinosi lokalnom gospodarskom razvoju. Ove mjere rezultirale su širenjem novih stambenih naselja i povećanjem gradskih prihoda, dok interes građana za ove programe i dalje raste.

Iako su ovakvi projekti značajno financijsko ulaganje za gradski proračun, njihov dugoročni učinak vidi se u stabilizaciji demografske slike i jačanju lokalne zajednice. Model koji je Slavonski Brod razvio prepoznali su i drugi gradovi poput Pule, gdje je uvedena slična inicijativa, ali bez opcije kasnijeg otkupa zemljišta. Grad nastavlja raditi na unapređenju programa i osiguravanju novih zemljišta kako bi što većem broju mladih obitelji omogućio kvalitetne uvjete za život.

O pametnim gradovima, kao i o najnovijim inicijativama te njihovoj implementaciji u svakodnevni život građana možete čuti na 11. Liderovoj konferenciji Smart Cities, koja će se održati u utorak, 18. ožujka 2025. godine u zagrebačkom hotelu Westin.

Na konfrenciji će prisustvovati brojni gradonačelnici i stručnjaci, a među njima će biti gradonačelnik Čabra Antonio Dražinović te gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara. Pridružite nam se dok još ima mjesta i saznajte kako se gradovi prilagođavaju potrebama svojih građana u pogledu stambenih rješenja, ali i brojnim drugim aktualnim izazovima.