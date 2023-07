[10. konferencija o izvozu] Najveća korist od europskih integracija je povećanje robnog izvoza

Počela je dugo očekivana 10. Liderova konferencija o izvozu u prostorijama Kraš Auditoriuma u Zagrebu, ujedno i najvažnija aktivnost Liderova Kluba izvoznika. Konferencija o izvozu održava se pod geslom ‘Pametni znaju čemu služi izvoz‘, s obzirom da je upravo rast izvoza najvažniji čimbenik rasta BDP-a.

Naime, posljednjih su nekoliko godina tržišta pod konstantnim pritiscima koji utječu na poslovanje i razvoj svih sektora. Izvoznici se svakodnevno susreću s novim izazovima i traže održiva rješenja, zbog čega je posebno bitno povezati poduzeća izvoznike s poduzećima izvoznicima-početnicima te potaknuti suradnju na stranim tržištima.

- Poboljšanje strukture rasta BDP-a od 2008. do današnjih vremena je sjajno i to su napravili domaći izvoznici, pogotovo kad gledamo robni izvoz. Zbog takvih rezultata čestitam svima vama koji ste robni izvoznici i svima koji podržavaju robni izvoz. Pokazuje se da, iako se u političkom svijetu u principu vrlo rijetko govori o robnom izvozu, on je motor koji održava razvoj RH. Ako se uz minimalnu pomoć robni izvoz ovako kreće, moje pitanje je što bi bilo kada bi imali još veću podršku. Vjerujem da bi u tom slučaju imali puno veće stope rasta i puno bi se brže približavali prosjeku EU. Čestitam svim robnim izvoznicima na odličnim rezultatima, kao i svim institucijama koje ih podržavaju – rekao je Miodrag Šajatović, Liderov glavni urednik.

- Kao što svi znamo, direktna i najveća korist od europskih integracija je povećanje robnog izvoza u zadnjih deset godina. Najznačajnija je dodatna vrijednost kada govorimo u kontekstu zemalja EU. Možemo konstatirati da postoji određeni napredak i da su izvoznici napravili iskorak, ali postoji područje za unaprjeđenje, pogotovo u kontekstu strukture robnog izvoza. U ovom trenutku institucije postoje, makar možda nisu najbolje organizirane - komentirao je Robert Blažinović, ravnatelj Uprave za industriju i poduzetništvo.

Dodao je da je za sljedeće razdoblje bitan nastavak borbe izvoznika uz pomoć institucija i jaka državna administracija s ciljem poboljšavanja izvoza.