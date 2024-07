Počela 11. Liderova konferencija ‘Pametni znaju čemu služi izvoz‘

Počela je dugo očekivana 11. Liderova konferencija o izvozu u prostorijama Kraš Auditoriuma u Zagrebu, ujedno i najvažnija aktivnost Liderova Kluba izvoznika. Konferencija o izvozu održava se pod geslom ‘Pametni znaju čemu služi izvoz‘, s obzirom da je upravo rast izvoza najvažniji čimbenik rasta BDP-a.

Naime, posljednjih su nekoliko godina tržišta pod konstantnim pritiscima koji utječu na poslovanje i razvoj svih sektora. Izvoznici se svakodnevno susreću s novim izazovima i traže održiva rješenja, zbog čega je posebno bitno povezati poduzeća izvoznike s poduzećima izvoznicima-početnicima te potaknuti suradnju na stranim tržištima.

- Kada vidite kako ovih dana posluju druge branše, onda se pitate je li izvoz pravo zanimanje za vas. Naravno, to je samo kratkoročno, jer je izvoz bio i ostaje najvažniji generator BDP-a, pogotovo u vremenima koja nisu naročito dobra za gospodarstvenike. Kad vjetar puše i purani lete, ali kad taj vjetar prestane, onda se vidi čija je uloga u ekonomiji najvažnija, a to je uloga izvoznika, zbog čega posebno zahvaljujem svim članovima Liderova Kluba izvoznika. Ne odustajemo od naša dva cilja; prvi je da u budućnosti Hrvatska dobije Ministarstvo industrije, a drugi cilj, koji je možda lakše ostvariv, a za kojime postoji velika potreba je da se u državnom proračunu osiguraju znatno veća sredstva za pomaganje hrvatskim izvoznicima pri nastupu na sajmovima. Ako se za čistu energiju može dobiti 60 do 80 posto, onda se može dobiti i za pokušaj proboja na strana tržišta - rekao je na Miodrag Šajatović, glavni urednik poslovnog tjednika Lider.

Bojan Batinić, ravnatelj Uprave za internacionalizaciju u ministarstvu gospodarstva, ponovio je činjenicu da je samo 15 posto društva u Hrvatskoj deklarirano kao izvoznici, ali taj mali postotak čini više od 50 posto ukupnih zapošljavanja, 60 posto investicija i preko 70 posto ulaganja u istraživanje i razvoj.

- U dobroj smo poziciji i nikada nismo imali više novca za internacionalizaciju na raspolaganju. Dosad smo imali na raspolaganju nekih 43 milijuna eura, objavili smo šest poziva, realiziralo se 1018 sklopljenih ugovora u vrijednosti od 60 milijuna eura i nastavljamo u istom tempu. Upravo danas ćemo objaviti nove pozive za internacionalizaciju - rekao je Batinić, naglasivši važnost konferencija i okupljanja na kojima poduzetnici imaju priliku za razmjenu informacija i dolazak do novih poslovnih prilika.

Što se tiče izvoznih trendova u globalnoj ekonomiji, Rusija i Kina nisu zadovoljne sa svjetskim poretkom i urgiraju na promjene. Mala zemlja poput Hrvatske to mora uzeti u obzir, smatra Goran Šaravanja, glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore (HGK), a sigurnost opskrbe nikada nije bila važnija tema jer u dogledno vrijeme vjerojatno nećemo imati pristup jeftinim ruskim energentima i sirovinama koji utječu na generiranje izvoza.

- Industrijska proizvodnja u Njemačkoj pati, njihov pristup i politke zadnjih 30 godina bile su daleko rizičnije nego što se činilo na prvi pogled. Ta pretpostavka da će Europa uvijek imati pristup jeftinoj energiji i sirovinama se pokazala netočnom, dio proizvodnje je prebačen u Aziju i Istočnu Europu, cijena rada nije više ista kao prije, a ni Kina na kraju nije obećana zemlja što se tiče izvoza. Amerika je trenutno najveća izvozna zemlja za Njemačku - kaže Šaravanja.

Objašnjavajući trenutno stanje gospodarstva eurozone, rekao je kako je sreća u nesreći što je Njemačka radišna zemlja s puno stanovnika i naći će način da prebrodi krizu, ali je upozorio na usporavanje rasta gospodarstva SAD-a zbog čega su posebno bitni i rezultati nadolazećih predsjedničkih izbora u zemlji. Azija se zapostavlja, smatra Šaravanja, što nema smisla jer je Kina ipak druga najveća ekonomija svijeta i puno je postigla u proteklih 50 godina. Ipak, zaduženost kućanstava je iznad 60 posto, a povjerenje potrošača na povijesno niskoj razini.

- Nemojmo očekivati nikakav gospodarski rast na temelju povećanja izvoza u Kinu. To se neće dogoditi još neko vrijeme jer nema potražnje. Također, devalvacija jena pokazuje da je nešto krivo u odnosu svjetskih ekonomija prema Aziji - zaključio je Šaravanja.