Kontroling evoluira u centar za donošenje odluka temeljen na podacima

Otvorena je 11. međunarodna konferencija o kontrolingu u organizaciji poslovnog tjednika Lider i konzultantske tvrtke Kontroling Kognosko.

Ovogodišnja konferencija već tradicionalno okuplja stručnjake iz različitih industrija koji će zajedničkim snagama istražiti najefikasnije strategije, alate i tehnologije koje potiču učinkovito upravljanje i optimizaciju poslovnih procesa. Kroz zanimljiva predavanja i panele, sudionici će u dvorani prepunoj stručnjaka za kontroling imati priliku produbiti svoje razumijevanje kontrolinga kao ključnog instrumenta za donošenje informiranih poslovnih odluka.

- Danas nas je ovdje preko 300. Hvala vam na fantastičnom odazivu. Sinergija označava situaciju u kojoj kombinacija različitih elemenata stvara veću vrijednost ili korist nego što bi svaki pojedinačno mogao postići. To znači da su, kad se različiti resursi, znanja, vještine ili kompetencije spoje i djeluju zajedno, rezultat je poboljšana učinkovitost, produktivnost ili fantastične inovacije. Iako u poslovnom svijetu odavno poželjna, sinergija nikada do sada nije bila toliko ključna za opstanak - rekla je Jasmina Očko, konzultantica za kontroling tvrtke Kontroling Kognosko.

Naglasila je također važnost znanja koje danas nadilazi bilo kojeg pojedinca. Zbog toga danas uspjeti mogu samo timovi sinergijski povezanih kompetentnih ljudi koji žive svoju ideju i privrženi su zajedničkim ciljevima. Iako izgleda utopijski, sve se više čini da će to u budućnosti biti jedina mogućnost opstanka.

Očko se zatim zahvalila suorganizatoru, Lideru, kao i pokrovitelju, najvećoj međunarodnoj udruzi kontrolera na svijetu, ICV-u te sponzorima. Nakon uvodnog obraćanja konferencija je započela s uvodnom temom koja govori o prihvaćanju osam novih rizika u poslovanju, a vezana je za odjel kontrolinga i rizika.

Novi izazovi

Nove okolnosti, kako zbog kriznog okruženja, tako i trenda održivog poslovanja kompanija stavlja pred kontrolere osam novih izazova, istaknula je tijekom svog predavanja Claudia Maron, stručnjakinja za kontroling odgovorna za odjel Strateškog kontrolinga i rizika u njemačkoj kompaniji za IT usluge DATEV.

Radi se o kompaniji sa 8000 zaposlenih i 1,3 milijarde eura godišnjeg prihoda, a jedno od njihovih IT rješenja iz portfelja, ono za obračun plaća, toliko je rasprostranjeno da svaki zaposleni Nijemac bar jednom u životu dobije plaću obračunatu kroz sustav koji je osmislio DATEV.

Kako je naglasila Maron, zbog tih izazova kontroling evoluira u centar za donošenje odluka temeljen na podacima. Prvo pitanje, odnosno izazov kako ga je nazvala Maron, jest kako upravljanje krizom postaje ključni zadatak kontrolinga. - Svakih deset godina suočeni smo s krizom, a sada smo ponovno u kriznom načinu ponašanja. Stoga je pitanje kako da kompanije ostanu stabilne te da nemaju problema s likvidnošću - istaknula je Maron.

Prema njezinim riječima, zadatak je kontrolera uspostaviti sustav upravljanja krizom. Iz toga proizlazi drugi ključni izazov, a to je strategija, odnosno njezino definiranje. Nadalje, strategijom se mora upravljati. - To je novo područje za kontrolere. Kako bi se to ostvarilo, potrebno je definirati ključne pokazatelje uspjeha zajedno s upravom kompanije – kaže njemačka ekspertica.

Više od 300 okupljenih sudionika konferencije moglo je čuti savjet kako u svojim organizacijama mogu postići bolje rezultate ako statične organizacije pretvore u dinamičke. To uključuje donošenje brzih odluka, različite linije poslovanja, razmišljanje iz perspektive kupaca te funkcionalno komuniciranje. Novo vrijeme donosi još jednu promjenu u branši kontrolinga, a to je nova organizacija. - Kontroling je prije bio podrška donošenju odluka, a sada je integralni dio strategije - naglašava Maron.

ESG principi poslovanja postaju ne samo trend, već uskoro i obveza europskih kompanija. Naime, iduće godine sve kompanije s više od 250 zaposlenih morat će objavljivati uz financijska izvješća i izvješća o održivosti poslovanja. No, kako donositi održive odluke. Claudia Maron prenijela je iskustva iz DATEV-a gdje je implementirana lista s tri aspekta, a ta je lista dio svake odluke koju donosi uprava kompanije.

Sljedeća dva izazova su način poslovanja koji se temelji na održivosti te rizici za takav način poslovanja. Što se tiče rizika, Maron je identificirala deset globalnih dugoročnih ciljeva. Od toga se njih šest odnosi na prirodne rizike. Od ostalih opasnosti koje prijete kompanijama, tu su i rizici od nekontroliranih migracija, zatim opasnost od polarizacije u društvu te rizik od kibernetičkog kriminala. Kao ilustraciju kako te rizike uključiti u strategiju, Maron je pokazala primjer procjene okolišnih rizika. – U DATEV-u već tri godine klasificiramo te rizike. Nakon toga promišljamo kako te identificirane rizike možemo uključiti u naše planiranje. Ključan je zadatak kontrolinga da sve te rizike predoči upravi – naglasila je Maron.

Jedan od ključnih izazova koju kontroling još ne prepoznaje jest digitalizacija. Naime, istraživanja pokazuju da čak 75 posto kontrolera ne ulaže vrijeme u digitalizaciju. – Počnite se baviti time – poručila je okupljenima Maron. Kako je kazala, digitalizacija se ne odnosi samo na IT infrastrukturu. To je i pitanje koliko je poslovni model digitaliziran, kakva je operativna izvrsnost. Primjenjuje li se analitika temeljena na umjetnoj inteligenciji, kako izgleda IT infrastruktura kompanije te podržava li sve to korporativna kultura.

Budžetiranju u eri neizvjesnosti

- Dolazim iz tvrtke Medis koja je smještena u Sloveniji, ali radimo u zemljama središnje Europe. U farmaceutskoj smo industriji, zastupamo multinacionalne tvrtke, ujedno i svjetske proizvođače. Trenutno brojimo 400 zaposlenika i svake godine rastemo 17 posto po prihodima, a ove ćemo godine doći do 138 milijuna eura prometa – rekla je Erna Slana, direktorica sektora Financija i računovodstva i članica Uprave za područje financija iz Medisa.

U svojoj prezentaciji o budžetiranju u eri neizvjesnosti, naglasila je da su vremena oduvijek nesigurna. Makar mladi ljudi ne gledaju jednako na (ne)sigurnost, činjenica je da smo oduvijek okruženi rizicima u privatnom, ali i poslovnom životu.

- Inflacija je i dalje velik izazov za sve igrače na tržištu. Cijene poslovanja konstantno rastu i to je za mlađe generacije nešto s čime se možda susreću prvi puta, ali i u inflaciji postoje pozitivni elementi. Na primjer, prihodi su veći jer se više prodaje, nezaposlenost se smanjuje, stari dugovi postaju jeftiniji, a zaposlenicima se povećavaju prihodi jer troškovi rada rastu - objasnila je Slana.

Zbog konstantih promjena koje se zadnjih nekoliko godina događaju na tržištu, važno je kontinuirano optimizirati troškove i procese te redovito provjeravati i prilagođavati cijenovne modele, dodala je i naglasila važnost moderne tehnologije poput ERP stistema, centralnih baza podataka i alata za planiranje zbog kojih poslovanje ipak postaje nešto lakše.

- Odlučivanje na temelju podataka ima dugu tradiciju. Možda ste čuli za grčkog filozofa Thalesa von Mileta koji je stvarao prognozu berbe maslina na temelju promatranja zvijezda. Istina je da smo daleko dogurali od tada, ali upravo danas postoji puno promjena u poslovnom okruženju i zbog toga moramo biti brzi i agilni – rekao je Mariusz Rzenznikiewicz, eksterni kontroler i konzultant za SME u tvrtki MR-Con.com.

Dodao je da samo pet posto kompanija u Europi zaista donosi sve odlike na temelju podataka, ali i da je u poslovanju potrebna i improvizacija.