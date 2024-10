Počela 8. HR Liderova konferencija: Umrežavanje je još uvijek važno

Nedostatak kvalificirane radne snage i neusklađenog obrazovnog sustava neke su od najčešćih tema u razgovoru s HR stručnjacima, a upravo će se o njima, kao i o brojnim drugim temama, govoriti na osmoj Liderovoj HR konferenciji koja se u petak održava u zagrebačkom hotelu Zonar. Jedna od njih je i umrežavanje i važnost stvaranja kontakata u karijeri, a kako je u uvodnom govoru istaknula Bojana Božanić Ivanović, direktorica Lidermedie, nedavna Liderova tema broja izazvala je snažnu polemiku. – Dio ljudi je smatrao kako je umrežavanje gubitak vremena, no na konferenciju smo pozvali stručnjake koji će objasniti zašto je umrežavanje još uvijek važno – kazala je Božanić Ivanović.

Osim te teme, na konferenciji će se raspravljati o inkluzivnim organizacijama koje, po mišljenju Bojane Božanić Ivanović, nisu samo još jedna ESG tema već nešto što čini razliku među tvrtkama. Naravno, ‘vječna‘ tema na domaćem tržištu rada je i nedostatak radne snage, što su na nedavnoj Liderovoj konferenciji Dan velikih planova predstavnici kompanija istaknuli kao glavni problem u idućoj godini.

Važnost umrežavanja ima svoju pozadinu još u prethistoriji, naglasio je savjetnik za leadership i talente iz B WISE-a Hrvoje Bulat. U uvodnom predavanju Povezanost u organizacijama – the next big thing‘ Bulat je kazao kako je još prije 2,5 milijuna godina razvoja ljudske vrste ne bi bilo da nije bilo umrežavanja jer je na taj način došlo do dijeljenja znanja o izradi alata. – Prednosti umrežavanja je brža i lakša razmjena ideja, te brža i lakša suradnja. K tome, umrežavanje povećava inovativnost i produktivnost i bržu identifikaciju karijernih prilika – smatra Bulat.

Hrvoje Bulat je podsjetio i na istraživanje provedeno na 450 viših menadžera u SAD-u koje je pokazalo da 45 posto njih ulaže značajne napore u umrežavanje. Međutim, razlog zašto je povezanost ‘next big thing‘ jest dolazak nove generacije na tržište rada, a to je Generacija Z. Hrvoje Bulat ističe kako 70 posto pripadnika te generacije zahtijeva smislenije odnose i veze na poslu, ponajviše zato jer im je zdravlje vrlo bitno, a time i mentalno zdravlje. Upravo tu komponentu socijalnog zdravlja važno je za prepoznati, poručio je Bulat, jer je u fokus važnost bliskih odnosa.