Pogledajte što vas očekuje na ovogodišnjoj konferenciji Marketing and sales by numbers

Pitanje svih pitanja, svake tvrtke, svakog prodajnog i marketinškog tima glasi: kako povećati prodaju? Maštovite i precizne odgovore na to pitanje, voditelji i direktori prodaje i marketinga, voditelji ključnih kupaca, agencije za tržišno komuniciranje, brend i produkt menadžeri, PR stručnjaci, vlasnici malih i srednjih poduzeća i razni konzultanti, imat će priliku čuti na konferenciji Marketing and sales by numbers, 7. srpnja u zagrebačkom Restoranu Maksimir (Maksimirski perivoj 3), u organizaciji poslovnog tjednika Lider.

Mnoštvo je zanimljivih trendova u digitalnom marketingu, no ono što je popularno sada, možda će već sutra (čitaj: do kraja sljedećeg mjeseca) biti nebitno. O kojim bi trendovima oglašivači u kreiranju kampanja trebali voditi računa govorit će Marijan Palić, head of marketing u tvrtki Leapwise, u uvodnom dijelu ovogodišnje konferencije, osme po redu.

A kako uz pomoć umjetne inteligencije transformirati prodaju i marketing te kako uz nju bolje razumjeti kupca na panel-raspravi govorit će Robert Ćuzela-Piljac, menadžer za razvoj poslovanja za Adria regiju u konzultantskoj kući Horváth, Ana Veir, biznis direktorica tvrtke Croatia 01 Content & Technology te Dejan Blatnik, direktor tvrtke FrodX Hrvatska.

Što se događa s PR budžetima za okruglim stolom će raspravljati Marina Bolanča (Abeceda komunikacije), Vladimir Preselj (Millenium promocija), Manuela Šola (Komunikacijski laboratorij), Nataša Trslić Štambak (Grayling), Mario Aunedi Medek (Val grupa), pod mentorskom palicom Liderove novinarke Sandre Babić.

Marina Martić, viša savjetnica za poslovni razvoj u tvrtki Dun&Bradstreet Europe, predstavit će kako manje tražiti, a više prodavati uz njihov alat D&B Hoovers. S druge strane, kako ostvariti stabilan rast kroz učinkovita rješenja pokazat će Dejan Rogan, voditelj poslovnih rješenja u HSM Informatici.

Ako slika vrijedi tisuću riječi, koliko onda vrijedi video? Odgovor znaju istraživači tvrtke Forrester Research - vrijednost minute videozapisa vrijedi 1,8 milijuna riječi - ali i sudionici panela Dominik Beber, urednik u Joomboosu (24sata), Ena Rajić, spoken-word pjesnikinja, satiričarka i poduzetnica, te Marko Janković, direktor agencije Jedinica, kojega će voditi Liderov novinar i voditelj projekta ‘Lider Podcast‘ Roko Kalafatić.

Još jedna zanimljiva rasprava povest će se o pitanju stvara li vjernost vrijednost, a odgovore će dati Ivana Herceg Batić, direktorica marketinga, maloprodaje i programa vjernosti u Ini, Ivana Les, direktorica marketinga u ZooCityju te Kristijan Gregorić, direktor i partner tvrtke Valicon. Raspravu će voditi Liderova novinarka Gordana Gelenčer.

Čime ćemo se hraniti kada nestanu kolačići jedno je od gorućih pitanja za marketingaše. Što to znači za korisnike, ali i medije, oglašivače te davatelje usluga govorit će Mario Frančešević (SeekandHit), Ivan Pleše (Hrvatska udruga digitalnih izdavača), Tomislav Skorup (404 Agency) te Zorin Radovančević, moderator panela (Escape).

O radio digitalizaciji i novim mogućnostima koje donosi oglašivačima raspravljat će Neda Čekolj Ćevid, direktorica Radio grupe, Bruno Cigrovski, voditelj projekta DAB+ iz Odašiljača i veza te Dragan Jovičić, tehnički direktor u Radio Istri.

Konferencija je namijenjena voditeljima i direktorima prodaje i marketinga, voditeljima ključnih kupaca, osobama zaposlenima u agencijama za tržišno komuniciranje, brend-menadžerima i produkt-menadžerima, PR stručnjacima, menadžerima, vlasnicima malih i srednjih poduzeća, konzultantima.

Generalni sponzor je HSM informatika, zlatni sponzori su dun&bradstreet, FrodX Hrvatska, Gizeh te Odašiljači i veze, sponzori Arabesca, Borotalco, Carlsberg, Flaster, Griesson, Kraš, Mentos, Rio mare i s.Oliver a medijski pokrovitelji B1 MEDIA i Press Clipping.