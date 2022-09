Pred poduzetnicima je mnoštvo izazova, a najveći će biti - kadrovi

Živimo u vrijeme inflacije, rasta cijena energenata, sve češćih elementarnih nepogoda, intenzivna tehnološkog napretka i uvođenja eura. Iako je predsjednik Uprave Agronoma Darko Aračić rekao da stalno živimo u nekakvim krizama, čini nam se da nikad nisu bila turbulentnija vremena.

Unatoč svemu, Aračić očekuje dobru poslovnu godinu, rast prihoda ne samo u njegovoj tvrtki, nego i u svim poljoprivrednim tvrtkama. Doduše, neizvjesno je što će biti na tržištu mineralnih gnojiva koja su u zadnjih godinu dana sto posto poskupjela, a problem stvara i visoka cijena plina.

- Mnogi u svijetu prognoziraju da će se zbog nedostatka gnojiva za 40 posto smanjiti svjetska poljoprivredna proizvodnja, no ja ne dijelim takvo mišljenje. Prinosi će biti smanjeni, ali ne za toliko. Najveći problem će biti žetva kukuruza zbog suše. Važno je ulagati u znanje, strojeve, jer činjenica je da se može raditi – rekao je Aračić u nastavku Dana velikih planova na panelu 'O izazovima u 2023 – kako se pripremiti' na kojemu su tvrtkama i poduzetnicima ponuđene korisne, upotrebljive informacije za izradu i doradu planova poslovanja u turbulentnim vremenima.

Aračić je dodao da je Agronom u završnoj fazi pregovora oko preuzimanja jedne kompanije, ali nije želio reći o kojoj je riječ.

Svaki poštar ima pametni telefon

Ivan Čulo, predsjednik Uprave Hrvatske pošte rekao je da će ta državna kompanija ove godine ostvariti rast prihoda, no zbog rasta troškova upitno je hoće li rasti i dobit. Dodao je da puno ulažu u kadrove, krenuli su u veliko restrukturiranje koje će trajati još godinu do dvije, ali i u digitalizaciju.

- Svaki naš poštar ima pametni telefon i radi danas puno veći opseg posla nego prije nekoliko godina. Razvijamo niz aplikacija koje će pomoći korisnicima kod korištenja naših usluga. No ozbiljan trošak očekujemo kod distribucije eura. Naime, trebamo naših 1016 poslovnica opskrbiti eurima nakon 1. siječnja, koštat će i osiguranje, očekujemo trošak čak do tri milijuna eura. To je veoma zahtjevan zadatak koji moramo realizirati – rekao je Čulo.

Alojzije Jukić, predsjednik Uprave Comping grupe – Data Target rekao je da je pandemija pokazala kako se IT može bolje iskoristiti. No nije neranjiv. IT je visoko integriran u sve industrije i ako neke stanu i IT-jevci to osjete. Jukić je rekao da nisu otok za sebe, no IT je pokazao da se najbrže prilagođava u krizama i to je njegova vrijednost.

Na pitanje hoće li cijene IT usluga ići gore zbog rasta energenata, Jukić je rekao da je taj sektor energetski zahtjevan. - Primarni energent je struja, no lani smo napravili dugoročni ugovor i time riješili problem. Ali i inflacija će utjecati na visinu cijene naše usluge, kao i plaće koje će, pretpostavljam, ići gore – rekao je Jukić. Dodao je da za sada desetinu prihoda ostvaruju na inozemnom tržištu, no da žele povećati taj udio.

Pripremljeni za izazove

Zvonko Kolobara, direktor BAT Adria rekao je da već dugo primjenjuju sve preporuke vezano za električnu energiju, imaju sustav recikliranja i planiraju da do 2030. proizvodnja bude društveno prihvatljiva.

- U posljednje dvije godine uloženo je 600 milijuna kuna. Lani smo uplatili 3,5 milijardi kuna poreza, a 85 posto proizvodnje izvozimo. U sljedećem razdoblju investirat ćemo u razvoj globalnog tržišta i mogu reći da BAT može puno pomoći u razvoju domaće poljoprivrede – rekao je Kolobara.

Sudionici panela rekli su da će im izazovi u sljedećoj godini biti najprije kadrovski, a da su se maksimalno pripremili na posljedice poremećaja na tržištima, koliko god neizvjesno bilo.