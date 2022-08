Sanel Volarić: Pripremamo ‘teren‘ za rast naše osiguravajuće tvrtke

Iako smo u sezoni godišnjih odmora, u punom su jeku pripreme za najuzbudljiviji gospodarski dan u ovoj godini, tradicionalni Liderov skup Dan velikih planova, koji će se 21. rujna održati u Zagrebu. S obzirom na sve gospodarske i političke okolnosti koje su nas sustigle nakon pandemije poput ruske agresije na Ukrajinu, divlju inflaciju iza koje se naviruje recesija, još uvijek prisutne nestašice materijala i sirovina te (iako u manjoj mjeri) nestabilne dobavne lance, sigurno je da zanimljivih tema i osvrta na konferenciji neće nedostajati. I to iz prve ruke od čelnih ljudi hrvatskog gospodarstva i financijskog sektora koji će iznijeti svoje prognoze i predviđanja za iduću godinu.

Jedan od njih je i Sanel Volarić, predsjednik uprave Groupama osiguranje, koji kaže da ključni dugoročni izazov osiguravateljskog sektora i dalje ostaje značajno unaprjeđenje financijske pismenosti stanovništva u području osiguranja te povećanje svijesti o potrebi i prednostima osiguranja. On podsjeća da je jedan od ključnih ciljeva strateškog plana Hrvatske za ovo desetljeće povećanje opće gospodarske razvijenosti mjereno BDP-om po glavi stanovnika sa 66 posto EU prosjeka na 75 posto. Osiguravateljski sektor daleko je ispod tog prosjeka, što se najbolje potvrdilo, kaže, tokom potresa 2020.

- Da je razina osiguranja bila barem približno jednaka onoj od ostatka EU, posljedice potresa na naše javne proračune bile bi puno manje, a većina šteta već bi bila sanirana. Ne samo da će obnova dugo trajati i intenzivno opterećivati porezne obveznike, već na žalost nismo niti malo spremniji za naredne prirodne katastrofe. Ne samo u ovome području već i kod niza drugih, poput demografskih promjena i izazova koje predstavljaju za mirovinske i zdravstvene fondove, osigurateljni sektor mora se snažnije nametnuti državi i ostalim dionicima kao ključni partner kod kreiranja održivih rješenja. Groupama aktivno sudjeluje u svim naporima osigurateljne zajednice kako bi se realizirali ti ciljevi - kaže Volarić.

Kratkoročni izazovi su, dodaje, prilagodbe poslovanja ulasku u euro zonu ili pak upravljanje odštetnim zahtjevima u okolnostima visoke inflacije i otežanog funkcioniranja lanaca opskrbe. No Volarić je uvjeren kako industrija ima dovoljno kadrovskih i ostalih resursa da odgovori tim izazovima i iz njih izađe još jača.

Inače, Groupama osiguranje u vlasništvu mađarske kompanije Groupama Biztosito (osiguranje) novi je izazivač na hrvatskom tržištu i Volarić očekuje da će njezine stope rasta u sljedećoj godini biti značajno veće od onih u ovoj godini, ali i značajno iznad stopa rasta tržišta. Taj cilj planiraju ostvariti punom diverzifikacijom kanala prodaje, ali i realizacijom cjelovite ponude životnih i neživotnih proizvoda. Stoga već dulje vremena rade na kadrovskom i organizacijskom jačanju te na punoj digitalizaciji poslovanja.

Što se tiče makroekonomskih kretanja u idućoj godini Volarić smatra da će globalna recesija i inflatorni šok zasigurno smanjiti nekada vrlo optimistične prognoze u Hrvatsko u sljedećoj godini. Međutim, to ne znači da neće biti rasta. On smatra da za to postoje solidni izgledi, unatoč teškoćama, zbog kratkoročnih učinaka uvođenja eura, ulaska u Schengenski prostor, važnog geostrateškog položaja Hrvatske za tranzit energenata u ovim kriznim vremenima te turizma kao našeg 'zračnog jastuka' (kako ga je, podsjeća, nedavno nazvao jedan ekonomist). Ipak, upozorava da to neće biti period stabilnog rasta i mirnog mora za plovidbu gospodarskih subjekata.

- Što se tiče hrvatskih poduzetnika, iduća godina bit će više nalik raftingu nekom brzom planinskom rijekom – morat će konstantno imati četvore oči otvorene i brzo reagirati na promjene u poslovnoj okolini. Bit će tu puno pretjecanja i ispadanja sa staze, a pobjednici će biti oni koji budu imali kapacitete za donošenje i implementaciju brzih odluka. Ono što je sigurno da vremena i prostora za snažnije dugoročne promjene neće biti – čimbenici blagog optimizma su kratkoročnog karaktera te će Hrvatska i dalje ostati mala zemlja velikih neiskorištenih prilika – kaže Volarić.

U Groupama osiguranju ubrzano rade na razvoju svih resursa potrebnih za pružanje vrhunske usluge budućim partnerima u distribuciji osiguranja, poput agencija i posrednika - informatičkih rješenja, produkata, reosigurateljnih ugovora i što je posebno važno ljudskih resursa.

- Kvalitetnom i cjelovitom podrškom nametnut ćemo se kao pouzdan i agilan partner te u konačnici prvi izbor za suradnju. Rekli bi da prioriteta nemamo puno, to su naši klijenti i poslovni partneri, ali imamo puno područja na kojima radimo kako bi se uistinu pozicionirali kao osiguranje prvog izbora i kod klijenta i partnera te naših zaposlenika – kaže Volarić.

Čelnog čovjeka Groupama osiguranja sudionici Dana velikih planova imat će priliku upoznati na Danu velikih planova.

