Smart cities: Što Ljubljanu čini najpametnijim gradom u regiji?

Pametna rješenja i energetska učinkovitost nisu samo glavne teme hrvatskih gradonačelnika. Europski gradovi već duži niz godina nastoje ostvariti taj ideal i nazvati sami sebe energetski učinkovitim, ugljično neutralnim i pametnim gradom. Jedan od gradova koji intenzivno radi na svom digitalnom razvoju je i Ljubljana. Što to Ljubljanu čini pametnim gradom objasnio je zamjenik gradonačelnika Boštjan Koritnik.

Kakva su Vaša iskustva u digitalnoj tranziciji?

Ljubljana je grad visoke kvalitete života i privlačan je građanima i posjetiteljima. To je jedna od kvaliteta Ljubljane kojoj će poslužiti i proces digitalizacije, jer digitalizacija ima smisla samo ako zahvaljujući digitalizaciji procesa i usluga građani žive bolje, učinkovitije i održivije. Digitalna tranzicija također je jedan od ciljeva Europske unije i Republike Slovenije, koje različitim polugama podupiru digitalni razvoj slovenskih gradova i zajednica. Digitalnom razvoju mora se pristupiti na način da bude po mjeri građana, da rješava stvarne izazove grada i da digitalna rješenja budu dostupna svima.

Koja ste sve pametna rješenja implementirali?

Implementirali smo portal o aktualnostima u prometu koji, između ostalog, sadrži informacije o gužvama u prometu, dolascima autobusa na stajališta, slobodnim mjestima na parkiralištima i slično. Također smo uveli i aplikaciju ‘Raspored odvoza otpada‘, sustav dojave radova na toplinskoj i plinskoj mreži putem SMS-ova te mogućnost provjere kvalitete zraka na portalu Energetike Ljubljana.

Važno je napomenuti da je ovaj portal još 2010. godine dobio nagradu World Summit Award Mobile, i to kao najbolja društveno odgovorna praksa u području mobilnih sadržaja. Također je hvalevrijedan i Nexto, pametni mobilni vodič kroz područja prirodne i kulturne baštine Ljubljane gdje posjetitelj može tijekom istraživanja lokacije kroz slušalice, bez interakcije s mobilnim telefonom, primati sadržaj o destinaciji. Riječ je o samo nekoliko pametnih rješenja našeg grada.

Kako teče put do energetske neovisnosti grada Ljubljane?

Objavili smo Lokalni energetski koncept grada Ljubljane za razdoblje od 2022. do 2030. Riječ je o konceptu razvoja lokalne zajednice u području opskrbe i korištenja energije koji uključuje mjere za učinkovito korištenje energije i način opskrbe energijom iz obnovljivih izvora, kogeneracije, viška topline i iz drugih izvora. Na temelju navedenog koncepta planira se prostorni i gospodarski razvoj lokalne zajednice, razvoj lokalnih energetskih djelatnosti, učinkovito korištenje energije i njezina ušteda, korištenje obnovljivih izvora energije i poboljšanje kakvoće zraka na području lokalne zajednice.

Svakako, dokument uključuje posebne ciljeve i mjere za uštedu energije i povećanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu lokalnih zajednica i stambenih fondova, kao i lokalne planove energetske učinkovitosti koji uzimaju u obzir dugoročne strategije za promicanje ulaganja u obnovu zgrada i mogućnost učinkovitog individualnog grijanja i hlađenja. Pravilno ćemo evaluirati i nadograditi lokalni energetski koncept u sklopu europskog cilja za potpunu ugljičnu neutralnost do 2030. godine, no vjerujemo da je ovo pravi put do ispunjenja cilja.

Kakvi su Vam planovi za dalje u pogledu digitalnog razvoja grada?

U području digitalnog razvoja u Ljubljani postavili smo si cilj učiniti suradnju s građanima jednostavnom, transparentnom i jednostavnom za korisnike. Uz pomoć digitalizacije procesa gradska uprava bit će učinkovitija u upravljanju gradom, a različiti odjeli, službe te javna poduzeća i ustanove bit će međusobno usklađeniji. U tu svrhu u svibnju planiramo donošenje prve Strategije digitalnog razvoja, gdje u posljednjoj fazi želimo prikupiti i mišljenja građana, zbog čega smo pripremili javno online savjetovanje.

Jedan od ključnih projekata koji će doprinijeti digitalnom razvoju je uspostava Urbane digitalne platforme kojom se planira uspostavljanje standarda razmjene podataka između svih subjekata u gradu, prikupljanje relevantnih podataka i njihovo sigurno pohranjivanje te uvođenje sustava osobne identifikacije korisnika čime će se omogućiti i nagrađivanje korisnika kroz sustav poticaja. Digitalna platforma će omogućiti i razvoj usluga kao što su multimodalna mobilnost, poboljšanje energetske učinkovitosti, predviđanje i upozoravanje u slučaju raznih bolesti ili izvanrednih događaja te aktivno sudjelovanje građana u upravljanju gradom.

Kao savjet za svoje hrvatske kolege iz Ljubljane su poručili da je iznimno važno strateško planiranje digitalnog razvoja, a ne naručivanje pojedinačnih nepovezanih rješenja.