Smart cities: Što to Rijeku čini ‘najpametnijim velikim gradom‘?

Digitalizacija i transparentnost ključne su karakteristike svakog pametnog grada, a u Hrvatskoj u ovom području trenutno vodi Rijeka. Osim što je proglašena najpametnijim velikim gradom i ‘prvakom u EU fondovima‘ u prosincu prošle godine, grad Rijeka se dugi niz godina nalazi na samom vrhu po transparentnosti među hrvatskim gradovima. Pa što to čini Rijeku tako transparentnom i pametnom?

‒ Sigurnost elektroničkog poslovanja Grada Rijeke unaprijeđena je uspostavom suvremenog rješenja za zaštitu elektroničke pošte. Za organizaciju i procese koji se odvijaju u okviru podatkovnog centra Grada Rijeke obnovljen je ISO/IEC 27001:2019 certifikat. Također, informacijski sustav Objedinjene naplate troškova stanovanja povezan je na nacionalni sustav e-Ovrhe ‒ poručili su iz Grada naglašavajući da kontinuirano ulažu u razvoj vlastite elektroničke komunikacijske infrastrukture.

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNET, Grad je potpisao Sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji za izgradnju širokopojasne mreže, a završetkom radova na prebacivanju Rijeka-Free Access veze s bežičnog linka na optički značajno će se povećati propusnost interneta u zdravstvenim ustanovama kako bi se pacijentima olakšao boravak u bolnici.

‒ Ujedno, zbog ulaska Republike Hrvatske u euro zonu i uvođenje eura kao službene valute proveden je niz aktivnosti nužnih za prilagodbu informacijskih sustava dvojnom iskazivanju financijskih iznosa ‒ objasnili su.

Nadalje, s ciljem poboljšanja efikasnosti i podizanja transparentnosti nabave, digitaliziran je proces nabave uvođenjem sustava Ensolva, specijaliziranog rješenja za provedbu postupaka javne nabave. Također, zaključen je i program Intelligent Cities Challenge (ICC) u kojem je Rijeka bila ‘grad mentor‘ ostalim sudionicima u područjima transformacije gradova korištenjem inteligentnih i naprednih tehnologija.

‒ ICC je bio usmjeren na niz gradskih tema koje uključuju između ostalog, mobilnost, obnovljive izvore energije, čistu industriju, zelenu proizvodnju, e-Upravu, otvorene podatke, vještine i zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i sigurnost, prekvalifikaciju, upravljanje krizama. Primjeri najbolje prakse Grada Rijeke nalaze se i u ICC Praktičnom vodiču za poboljšanje vještina i kompetencija u gradovima ‒ objasnili su iz Grada.

Da Rijeka kontinuirano radi na digitalizaciji pokazuje i činjenica da s prvim danom ožujka završava i projekt CEKOM za pametne gradove, najveći razvojni projekt u Hrvatskoj u području informacijsko-komunikacijskih rješenja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života građana u sklopu kojeg je razvijeno čak 36 inovativnih proizvoda i usluga u području tehnologije pametnih gradova.

Osim digitalizacijom i transparentnošću, Rijeka se svakako može pohvaliti i projektima u području zelene tranzicije, kao što su Akcijski plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP), projekt ‘Solarna energija u gradu‘ u sklopu kojeg su postavljene fotonaponske elektrane na sedam zgrada javne namjene, projekt PVMax te mnogi drugi.

Mnogi projekti su najavljeni i za 2023. godinu a onaj koji su posebno naglasili je nabava novog informacijskog sustava za potrebe podrške poslovnim procesima sustava socijalne skrbi Grada Rijeke s ciljem uspostave jedinstvene i pouzdane baze podataka na suvremenoj tehnološkoj platformi te sigurna i brza razmjena podataka s drugim informacijskim sustavima uz učinkovito praćenje i kontrolu ostvarenja socijalnih prava.

‒ Ulažemo i u unaprjeđenje sustava informacijske sigurnosti. Grad Rijeka je partner u projektu ‘Increasing the Cyber Resilience of Critical IT Infrastructure Ecosystems in EU Public Administrations - Implementing the NIS 2 Directive – David‘, koji za cilj ima utvrđivanje usklađenosti poslovanja Grada Rijeka s NIS 2 EU direktivom i uspostavu sustava zajedničke kibernetičke obrane svih sudjelujućih javnih uprava ‒ poručili su iz Grada dodajući da je provedba počela u siječnju te da će trajati 18 mjeseci.

Također, potpisan je Sporazum o suradnji na području digitalne transformacije s društvom Amazon Web Services EMEA SARL (AWS). Bez međusobnih financijskih obveza, Grad i AWS će zajednički istraživati mogućnosti korištenja elektroničkih usluga u oblaku kao pametnog sredstva koje može ubrzati razvoj Grada i gradskih ekosustava.

Kako je grad Rijeka razvijao dosadašnje projekte te kako će razvijati buduće možete saznati na Liderovoj konferenciji Smart cities u utorak 28. ožujka na Zagrebačkom velesajmu na kojoj će sudjelovati čelni ljudi hrvatskih gradova baš kao i gradonačelnik Rijeke Marko Filipović. Pridružite nam se na konferenciji uz prethodnu prijavu.