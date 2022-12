Super su te soft vještine, ali muškarci vjeruju fizički ravnopravnima

Na Liderovoj konferenciji Žene u biznisu, koja se održala u četvrtak u zagrebačkoj Laubi, u razgovoru jedan na jedan s voditeljem RTL-a, Borkom Brunovićem gostovala je jedna uistinu osebujna žena, Vlasta Zekulić, voditeljica Odjela za strateška pitanja i odnose u Savezničkom zapovjedništvu za transformacije u NATO-u.

Prezentacija njezinog životnog puta izazvala je salvu smijeha među 500-tinjak sudionika, koji su uglavnom slušali što o položaju žena imaju za reći najmoćnije i najuspješnije žene hrvatskog biznisa, čija se okosnica izlaganja vrtjela oko soft iliti mekih vještina, koje u današnja krizna vremena, čine ključnu razliku između vodstva muškaraca i žena. No Zekulić je imala malo drukčija stajališta: – Od kad sam bila dijete, moja je apsolutna ljubav bila vojska. Uniforme, disciplina, oružje, snaga karaktera je nešto što me uvijek zanimalo. To mi je bilo nešto prekrasno – rekla je Zekulić.

Ispričala je ukratko svoju životnu priču, kako sa svojim strastima nije u vrijeme rata mogla upisati Vojnu akademiju jer je nije bilo pa je zato upisala Srednju policijsku školu pa kriminalistiku.

– Nije vojska, ali ima pištolja – sjetila se Zekulić.

Nitko vas ne uči kako biti žena

Njezine su sklonosti i talenti vrlo brzo prepoznati pa je otišla na vojnu obuku u Sjedinjene Američke države. Njezina prva postrojba u Hrvatskoj vojsci bila je u redovima vojne policije, da bi ubrzo otišla na bojno polje u Afganistan i vratila se pješaštvu.

– Nitko vas ne uči kako biti žena u vojsci. Postoje umijeća ratovanja, ali ne i za žene. Tako da, u ulozi zapovjednika, u vojnom svijetu i postrojbi sa 40 muškarčina koji ‘teže 200 kila mišića‘, natjerati muške da vas prestanu gledati i počnu slušati nije lagan posao. U takvim situacijama ne radi se o vojnom zapovijedanju nego o razbijanju muške kulture. Slažem se da su soft vještine super, ali kad ste okruženi ratnicima potrebna vam je fizička dominacija, dok se netko od napora ne ispovraća – živopisno je ispričala Zekulić.

– Onda je sve kako treba. Naučite pri tom i psihičku manipulaciju, u kojoj muškarci baš ne briljiraju, i to je to. Poanta je da steknete među njima povjerenje, da znaju da ćete, i kad zagusti biti s njima. U Afganistanu smo imali vatreno krštenje, kad smo dolazili na lokaciju gdje je eksplodirala jedna auto-bomba koja je prouzročila puno žrtava, vojnici su gledali kako ću se ponašati. Hoću li zaplakati, zapovijedati i kakva će biti moja reakcija u krizi. Kad su vidjeli da znam što radim, da se nisam izgubila, počeli su mi vjerovati i pratiti u svemu što radim, bez obzira na krizu – ispričala je Zekanić.

Nakon 20 godina u oružanim snagama Zekanić je preselila je svoje radno mjesto u Bruxelles, gdje je iz prve ruke svjedočila tome kako NATO rješava probleme ‘iza scene‘.

– Tada vidite političku stranu sigurnosnih kriza i to kako zapravo 30 različitih nacija vidi određeni problem. Ta strana NATO-a je politika i moram priznati da mi nije previše draga. No svaka nacija ima pravo birati što je njezin interes. Izuzetni je teško pomiriti interese zemalja i njihovih interesa, ali sposobnost pregovora, da se 30 zemalja složi oko istih pitanja, nevjerojatan je adrenalin kod uspjeha – dodala je Zekanić.

Sve se promijenilo

U razgovoru je bilo govora i o proširenju NATO-a na što je Zekanić odgovorila da su, primjerice Finska i Švedska jaki saveznici i već imaju sve integriran sustav te da će s njima NATO biti neupitno jači savez.

Osvrnula se i na ratne posljedice i mogućnost izbijanja trećeg svjetskog rata:

– U novom strateškom dokumentu NATO kaže da ne živimo u mirnodopsko vrijeme. Napravit ćemo sve da se globalni rat ne dogodi no postoji nešto što se zove ‘udar na udar‘, odnosno smrt sa tisućama ‘malih uboda‘. Danas više ne morate imati rat da vas situacija financijski, socijalno i politički pogurne sa strane, prije nego što rat započne. Teško je danas reći je li bolje ući u otvoreni rat ili hibridni u kakvom smo sada – poručila je Zekanić.

Europa plaća cijenu borbe za svoje vrijednosti u ratu Rusije i Ukrajine no lokalno mi osobno patimo što smo se odrekli ruskog plina.

– Netko je potegnuo važno pitanje: ‘Koliko Ukrajinsku djecu možemo voljeti više od svoje? Koliko smo voljni patiti da ostanemo iza Ukrajine? I što dulje rat traje, to jeto pitanje glasnije. Gubimo rat, bez da smo se zaratili. Za NATO ne postoji opcija u kojoj Rusija može pobijediti no koliko dugo će trajati i kada će izgubiti, teško je reći. Bilo je puno ljutnje oko neadekvatnog sustava naoružavanja u Europi, međutim razlog tome bio je taj što nisu postojali konretni planovi o tome na što bi se novci trošili, nije se imalo u što ulagati. U posljednjih šest mjeseci se sve promijenilo. Europa se naoružala i mijenja se ekonomija. Po prvi put aktivirali su se vojni planovi Europe – zaključila je Zekanić.

Zekanić je diplomirala na vojnoj školi Military College of South Carolina na dva smjera: Computer Science i Management of Information Systems. Ima ukupno tri magisterija, u Londonu za ‘NATO executives‘, u Rimu za ‘Strategic Leadership and Digital Transformation‘ i na Politologiji, na kojoj je i doktorirala. Provela je 15 godina u Oružanim snagama Republike Hrvatske i u dva navrata bila u Afganistanu. Zadnji joj je čin - pukovnica. U 2017. prelazi u NATO, a 2021. promaknuta je u redove menadžera.