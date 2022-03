U Virovitičko-podravskoj županiji vrijednost investicija raste zadnjih godina

U Virovitici je počeo drugi ovogodišnji forum Lider invest, ovaj put Lider invest istok na kojem će se održati dva okrugla stola te uvodni panel 'Izazovi poslovanja u vremenima nestabilnosti' Marijene Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

U pozdravnom govoru glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović rekao je da vjeruje da će se poduzetnici iz ovog dijela zemlje prijaviti za nagrade. Naglasio je da se vide pozitivne promjene u Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji, broj investicija raste, odnosno vidljiv je napredak. On je rekao da je do sada nagrađeno 66 tvrtki i niti jedna od njih do sada nije imala problema s tim investicijama, niti u cjelokupnom poslovanju.

Zlatko Pleša, predsjednik HGK Županijske komore Virovitica rekao je da je na području VPŽ-a bilo je 58 investitora, a vrijednost ukupnih ulaganja bila su 62 posto veća u 2020. u odnosu na 2019. Preko 50 posto pak ukupne vrijednosti investirano je u prerađivačkom sektoru. On je pozdravio Liderovu inicijativu da promiče investicije u Hrvatskoj. Aktivnosti HGK usmjerene su u privlačenju investitora. Strani ulagači žele od HGK dobiti kvalitetne informacije o lokacijama kako bi ih mogli uspoređivati, a prilikom odabira lokacija na prvom mjestu stavljaju brzinu procedure. HGK je izgradio online katalog investicijskih projekata, preko 120 projekata. Jedan od ključnih faktora, zaključio je, izgradnja je brze ceste Bjelovar – Virovitica – Terezino polje koja će doprinijeti razvoju županije.

Vlasta Honjek – Golinac, zamjenica gradonačelnika Grada Virovitice, rekla je da ovakvi forumi pokazuju da moramo ići dalje, unatoč teškim vremenima, podsjetivši da Virovitica gospodarski jača, ali i upozorivši na problem radne snage.

Na okruglom stolu 'Kako stvoriti poticajno okruženje za investicije unatoč svim preprekama' govorit će Bojan Mijok (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije), Emina Kovač (ravnateljica Razvojne agencije VPŽ-a) i Neda Martić (direktorica Poduzetničkog inkubatora VPŽ-a), a razgovor će moderirati zamjenica glavnog urednika Lidera Manuela Tašler.

'Investitori i dobri primjeri iz prakse' naziv je teme drugog okruglog stola. Svoja iskustva sa sudionicima foruma podijelit će Ivan Ergović (predsjednik Uprave Nexe), Denis Nemčević (direktor Spider grupe), Ivan Matić (direktor Gumix-Elastor) i Nenad Sabljak (predsjednik Uprave Radlovca), a moderirat će glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović.

Cilj investicijskih foruma Lider invest je promicanje proizvodnih investicija koje otvaraju nova radna mjesta, povećavaju izvoz i stvaraju dodatnu vrijednost, a takva ulaganja ključna su za gospodarski oporavak. Ove godine Lider invest održava se po sedmi put, a na kraju će se dodijeliti i nagrade najboljim investitorima u Hrvatskoj.