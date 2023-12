Konferencija Žene u biznisu: Moramo motivirati mlade ljude da nastave borbu za ravnopravniji svijet

– Žene danas imaju toliko uloga da ih je zbilja teško pobrojati. Ali ako moramo navesti najvažniju ulogu, to je uloga one koja vodi, koja pruža ruku i daje savjet kada ju se pita. Svaka od nas može uspješno živjeti tu ulogu, neovisno o tome koja titula dolazi iza njezinog jednog ili dva prezimena. Važno je da na trenutak zastanemo, budemo zahvalne na onome što imamo i što smo postigle te se na taj način ohrabrimo na sljedeći korak – Bojana Božanić Ivanović, direktorica Lidera, u uvodnom dijelu Liderove konferencije ‘Žene u biznisu‘ koja je danas u zagrebačkoj Laubi okupila više od 400 poduzetnica, direktorica i menadžerica.

Božanić se osvrnula na Ipsosovo istraživanje koje je otkrilo da mladi ljudi smatraju da su ženska prava otišla predaleko. Čak dvije trećine mladih je svjesno da postoji nejednakost između muškaraca i žena, ali mlađe generacije smatraju da su sva ta nastojanja naprosto ugrozila muškarce i da ih počinjemo diskriminirati. Postavili smo isto pitanje i u anketi na Liderovom LinkedIn profilu i 41 posto sudionika se složilo s tom tezom.

– Možemo se s jedne strane zgražati nad tim podatkom i pitati se kako to da stogodišnja borba za ženska prava tako podcijenjena. S druge strane možemo na to gledati iz kuta mladih generacija. U nekim zemljama ta prava toliko dugo postoje da ih oni smatraju potpuno normalnima. To je zapravo dobro, ali naš je zadatak da im pokažemo da tu nije kraj, da nastave borbu za ravnopravniji svijet. Revolucionara baš i nema, buntovnici se skrivaju iza ekrana svojih mobitela. Ako uistinu želimo zadržati postojeća prava i stvarati pravedniji i bolji svijet, moramo naći način da sačuvamo ‘vatru‘ i prenesemo ju na nove generacije, jer mladi su ti koji će graditi svijet – zaključila je Božanić ispred prepune Laube.

Petra Mlakar Zorko, Communication and Advocacy Lead u L‘Orealu Adria, za brend Vichy, koji je sponzor konferencije, istaknula je na početku konferencije da žene čine 50 posto članica uprave L‘Oreala, a više od 50 posto međunarodnih direktora L‘Oreala su žene.

– Brend Vichy želi promijeniti više od toga kako žene izgledaju i osjećaju se. Od pomoći ženama da se oslobode od siromaštva do poticanja žena na obrazovanje. Želimo da ambicije žena budu usklađene s mogućnostima koje su nam dostupne. Vjerujem da upravo mi žene u ovoj prostoriji možemo biti dio globalne priče koje kroz dobre poslovne prakse pomičemo granice poslovnog svijeta i mijenjamo ovaj svijet na bolje, za bolje sutra – istaknula je Mlakar Zorko.

Tijekom konferencije povest će se tri zanimljive panel-rasprave, održati dva one-on-one razgovora te jedno predavanje. Na kraju konferencije otkrit ćemo tko se ove godine našao na Liderovoj rang-listi top deset najmoćnijih žena hrvatskoga biznisa, pri čemu se uz prihode u obzir dodaju i kriteriji poput vlastitog doprinosa i utjecaja poslovanju, ali i ukupnom gospodarstvu Hrvatske.

Nakon proglašenja, u razgovoru donosimo njihova razmišljanja i iskustva o mentorstvu te kako ono može pridonijeti povećanju broja žena na upravljačkim pozicijama.