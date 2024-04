Komadina (Regionalni razvojni forum): Odgoj i obrazovanje moraju biti strateški i razvojni prioriteti društva

Primjena novih tehnoloških alata na obrazovni sustav, unaprjeđenje i prilagodba cjelokupnog sustava novim okolnostima poput digitalizacije i umjetne inteligencije koje prožimaju sva područja djelovanja pa tako i obrazovanja u fokusu su ovogodišnjeg Regionalnog razvojnog foruma kojeg je u zagrebačkom Sheratonu organizirala Hrvatska zajednica županija uz partnerstvo Zaklade Konrad Adenauer i Lidera.

Sudionici konferencije, odnosno župani i pročelnici županijskih odjela zaduženih za obrazovanje, predstavnici škola i obrazovnih institucija te specijalisti za ovo područje okupili su se kako bi, između ostalog, razgovarali o utjecaju tehnologije na suštinu obrazovanja, modeliranju obrazovnih politika na županijskoj razini, upotrebi umjetne inteligencije u učionici, ali i o tome kako digitalizacija i umjetna inteligencija mogu unaprijediti obrazovanje. Vrti se tu, naravno, i pitanje može li današnji obrazovni sustav odgovoriti na izazove budućnosti.

Sve okupljene uvodnim je govorom pozdravio župan Primorsko-goranske županije i prvi predsjednik Hrvatske zajednice županija Zlatko Komadina koji je naglasio da odgoj i obrazovanje moraju biti strateški i razvojni prioriteti svakog društva.

Kako je rekao, djeca su neizmjeran potencijal kojeg treba poticati i razvijati te u tom smjeru treba prilagoditi obrazovni sustav.

– Županije se više bave vratima, prozorima i prostorima nego obrazovnim procesom, no uvjeti rada naših nastavnika i drugih djelatnika u obrazovanju iznimno su važni – rekao je Komadina istaknuvši pritom da smo, kao država, u mnogim područjima prvi i inovativni.

Župan Primorsko-goranske županije rekao je i da obrazovanje zauzima važno mjesto u razvojnoj strategiji jer je iznimno važno pripremiti mlade za konkurentno tržište, a naglasio je i da je razina znanja i potreba za znanjem kod mladih iznimno povećana što je važno za razvoj regije.

Obrazovanje nije jednokratni trošak

Nakon uvodnog govora prvo je predavanje u punoj dvorani zagrebačkog Sheratona održao pročelnik upravnog Odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije dr.sc. Miroslav Huđek koji je govorio o modeliranju obrazovnih politika na županijskoj razini.

Huđek se u svom predavanju oslanjao na Institut za razvoj poslovnog upravljanja koji mjeri sposobnost svake zemlje da izgradi, zadrži i privuče talente i to kroz faktore ulaganja i razvoja, faktor privlačnosti i faktor spremnosti.

Ovaj institut koji radi i analizu ukupne konkurentnosti 64 države diljem svijeta te analizu digitalne transformacije objavio je rezultate svog istraživanja koje pokazuje da je u 2023. godini Hrvatska po ovim mjerilima zauzela 46. mjesto.

Kako je naglasio Huđek, kod modeliranja obrazovanja važno je napraviti SWOT analizu obrazovnih politika, odnosno odrediti snage, slabosti, prilike i prijetnje obrazovnih politika i onda na temelju nje odrediti što i kako dalje.

Ono na što se škole fokusiraju su; programi iz područja ravnopravnosti, učinkovitosti, izvrsnosti i to sve u cilju dugoročne sposobnosti pa se mora znati napraviti strateška mapa ciljeva jer je bez nje teško mjeriti učinkovitost obrazovnih modela, tvrdi Huđek.

– Programi ravnopravnosti moraju osigurati sociološku ravnopravnost, generacijsku ravnopravnost te pedagošku ravnopravnost i to kako bi stvorili obrazovni sustav jednakih šansi – naglasio je Huđek dodajući da će do 2025. njihov kompletni obrazovni sustav biti u jednoj smjeni.

Osim jednakosti veliku pažnju pridaju i digitalnom i zelenom pa je čak 40 posto obrazovnog sustava, odnosno škola, Varaždinske županije na obnovljivim izvorima energije. Pohvalio se Huđek i centrima izvrsnosti za koje je ova županija od 2007. do 2023. godine dala više od sedam milijuna eura.

Fokus je i na modernizaciji programa, a u ovoj se županiji to radi prema modelu Paretovog optimuma što je poprilično zahtjevan posao, govori Huđek, no sve se to radi s ciljem da varaždinski srednjoškolci dobiju funkcionalno znanje koje će moći koristiti na tržištu rada ili u daljnjem školovanju.

– Cilj nam je stvarati učionice budućnosti jer nas zanimaju višenamjenske učionice koje će maksimizirati učinak – kazao je Huđek zaključujući pritom da se ulaganje u obrazovanje više ne može gledati kao jednokratni trošak.

–To su troškovi koje zovemo cjeloživotni troškovi. Moramo dati kadrovima mogućnost da se školuju i da njihova sposobnost raste – zaključio je pročelnik Varaždinske županije.