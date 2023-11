Žene se nevoljko penju na korporativnoj ljestvici, jer se boje da će u tome i uspjeti

Na Liderovoj konferenciji ‘Žene u biznisu‘ dodijelit će se nagrade deset najmoćnijih žena u hrvatskom biznisu. One su, svim strahovima unatoč, ostvarile izniman uspjeh i dale svoj doprinos čitavom društvu

Uzme li se u obzir njegova sveprisutnost, doima se da je strah od neuspjeha inherentan svakom ljudskom biću i tvrdoglavo ga sprječava u ostvarenju želja, potreba i ciljeva. Njegova moć da paralizira posebno je učinkovita kod žena čije penjanje na korporativnoj ljestvici više nalikuje utrci s preponama nego lagodnom usponu. Jer, kondiciji unatoč, preskoče li jednu prepreku, čeka ih sljedeća, ništa manje zastrašujuća, a u brojnim radnim okruženjima penjat će se dok glavom ne lupe o ‘stakleni plafon‘ (glass ceiling).

No, što kad tog ‘plafona‘, odnosno nemogućnosti napredovanja do najviših pozicija ne bi bilo? Što kad bi se okolnosti posložile toliko dobro da imaju dovoljno goriva, ali i hrabrosti da preskoče svaku prepreku? Čega bi se onda bojale? Ma koliko to proturječno zvučalo, mnoge bi se bojale – uspjeha.

Američki psiholozi taj su fenomen uočili još sedamdesetih godina prošlog stoljeća kad su nakon provedenog istraživanja došli do zaključka da su kod znatno više žena nego muškaraca prisutni strah i tjeskoba zbog ostvarenja ciljeva i ambicija.

Redefiniranje uspjeha

Naime, ispitanicima su dali zadatak da dovrše priču o izmišljenim likovima Anne, odnosno Johnu koji su ‘prvi semestar završili s najboljim uspjehom u klasi‘. John je, pretpostavljate, uživao u zasluženom uspjehu, dok je Anne bila ambivalentna, konfliktna, a živjela usamljen i jadan život, bez ljubavnog partnera, neprivlačna itd. S vremenom, žene su postajale ravnopravnije na tržištu rada, ali i dalje, u većoj mjeri od muških kolega (da ne diskriminiramo, i oni se boje), u strahu od uspjeha. Razlog leži u samoj definiciji uspjeha koja za žene, obično, ne znači (samo) novac i moć. Zbog uloga koje joj je mahom nametnulo društvo, one smatraju da uspjeh nisu zaslužile (sindrom uljeza) ili da ostvarenje želja traži veliku osobnu žrtvu. Kako je kazala psihoterapeutkinja, leadership trenerica i direktorica Partus Akademije, Mirta Fraisman Čobanov, strah od uspjeha ili neuspjeha uključuje složene i raznolike aspekte, a njihova manifestacija ovisi o iskustvima, okruženju, kulturi i osobnoj ambiciji.

– Dok je strah od neuspjeha često povezan s brigom o nesposobnosti ili neispunjavanju očekivanja, strah od uspjeha može uključivati bojazan od dodatnih odgovornosti, osobne žrtve, promjena u međuljudskim odnosima ili gubitka osobnog vremena – kazala je Čobanov.

Osnažujemo žene

Tako će neke žene brinuti kako će uspjeh utjecati na osobni život i odnos s obitelji, hoće li pokvariti odnose s kolegama, stvoriti neprijateljstva, učiniti ih nesposobnim za savladavanje novih izazova koji dolaze s pozicijom, metom sabotera ili žrtvom rodnih predrasuda.

– Ti strahovi i izazovi nisu jedinstveni za sve žene i svaka ima svoj način na koji se s njima suočava. Mnoge uspješno prevladavaju te strahove i postižu značajne uspjehe – kazala je Fraisman Čobanov koja s trenericom Natašom Jeličić te u partnerstvu s Liderom provodi ‘Žene u biznisu – Program osnaživanja‘ namijenjen ženama u srednjemu menadžmentu.

Ovaj program temelji se na metodologiji New Code Leadership i koristi tehnikama i alatima iz područja psihologije, osobnog rasta i razvoja, psihoterapije te NLP-a. U edukacijskom i praktičnom dijelu deset polaznica dobilo je priliku svladati tehnike i alate koje će moći primijeniti u napredovanju na visoke menadžerske pozicije koje odgovaraju potrebama tržišta rada.

Također, tih deset polaznica na Liderovoj će konferenciji ‘Žene u biznisu‘ koja se 7. prosinca održava u Laubi, imati priliku povezati se i iz prve ruke čuti iskustva žena koje su se, strahovima unatoč, penjale na korporativnoj ljestvici te danas zasluženo nose titulu najmoćnijih u hrvatskom biznisu. Deset polaznica programa osnaživanja će, zajedno sa sudionicima, ekskluzivno na konferenciji saznati i kojih se deset menadžerica popelo na vrh liste 300 najmoćnijih koju Lider sastavlja već punih 18 godina. Posljednjih 13, pak, organizira međunarodni susret žena te najuspješnijih deset nagrađuje za njihov izniman uspjeh u korporativnom svijetu i doprinos čitavom gospodarstvu. U odabiru primjenjujemo kriterij upravljačke moći, odnosno ukupnih prihoda kompanija koje vode, ali i neke ‘mekše‘ kriterije – zanima nas koliki je njihov utjecaj, i to ne samo u kompanijama kojima predsjedaju nego i na cjelokupno društvo.

Liderovom konferencijom ‘Žene u biznisu‘ želimo predstaviti i istaknuti iskustva uspješnih poslovnih žena u Hrvatskoj te dati vjetar u leđa svim ženama da ostvare svoje ambicije ma kolike one bile.