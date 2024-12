Žene u biznisu: Hrvatski BDP bi od 2030. mogao porasti za pet posto kad bi žene bile zastupljenije na višim pozicijama

Počela je 14. Liderova konferencija Žene u biznisu koja okuplja najmoćnije žene domaće poslovne scene jer unatoč brojnim primjerima žena koje uspješno upravljaju i najvećim svjetskim kompanijama, posebno u teškim ekonomskim prilikama, njihov je udio u ukupnom zbroju visokog i višeg menadžmenta poprilično skroman. Upravo zato organizacijom susreta želimo istaknuti uspješna iskustva.

Liderova konferencija Žene u biznisu okuplja i povezuje poslovne žene, vlasnice, direktorice i menadžerice kompanija Hrvatske, regije i šire te predstavlja jedinstvenu priliku za networking. Želja nam je istaknuti uspješna iskustva i povezati poslovne žene, motivirati ih na nove pothvate te ujedno potaknuti inicijativu za povećanje zastupljenosti žena na najvišim položajima.

Konferenciju je uvodnim govorom otvorila Liderova direktorica Bojana Božanić Ivanović.

– Želim poslati poruku o snazi žena, ali opet to ne smije biti preveliki klišej. Da s jedne strane kažem ‘bravo za sve što ste napravile‘ jer ste žene, ali da opet ne ističem to što smo žene. U svakom slučaju je to kompliciran posao – objasnila je Liderova direktorica napominjući da je konferencija iznimno važna, ali ujedno i drugačija, jer dok na drugim konferencijama govorimo o financijama, izvozu ili nabavi, na Ženama u biznisu pak pričamo o emocijama, a svatko tko stupi na pozornicu ove konferencije otkriva dio sebe i to uistinu nije jednostavno, ali ujedno čini konferenciju sjajnom i jedinstvenom, ali i izazovnom.

– Jer što ako javno kažemo da imamo neke izazove i probleme? Hoće li nas netko osuđivati? Često i prečesto su žene kritične prema sebi, a onda i prema drugim ženama. Želimo biti besprijekorne i to nam izaziva osjećaj frustracije. Put do ravnopravnosti dug je i težak te nema potrebe da ga kompliciramo mislima da sve treba biti savršeno – istaknula je Bojana Božanić Ivanović dodajući da su nam na putu do ravnopravnosti potrebna savezništva kakva se stvaraju na konferencijama poput ove.

Sve okupljene u ispunjenoj dvorani Mozaik Event Centra pozdravila je i Sanja Bednjanec, Vichy marketing menadžerica u L‘Orealu. Vichy je, kaže, partner ženama u smislu da im pomaže da se osjećaju dobro u svojoj koži i svemu što rade.

- Biti žena u biznisu često znači puno više od onoga što nam se čini na prvu. Važno je razgovarati o pojmu žena u biznisu, a u Vichyju volimo reći da je zdravlje važno i da počinje s kožom, no briga o sebi u smislu mentalnog zdravlja je iznimno važna kako bismo si otvarale prilike. Potrebna nam je zajednica poput ove danas koja nas može inspirirati i od koje možemo učiti – istaknula je Bednjanec.

Ivana Matijević iz Selectia održala je prezentaciju o jednoj možda teškoj temi, o jednakosti plaća žena i muškaraca ‘Equal play, equal play‘. U Hrvatskoj je 60 posto visokoobrazovanih žena, ali unatoč tome manje imaju prilika za više funkcije koje su više plaćene. Prema nekim istraživanjima, hrvatski BDP bi od 2030. godine mogao porasti za čak pet posto kad bi žene bile zastupljenije na višim pozicijama, jer kompanije koje imaju žene u upravama posluju bolje i ostvaruju bolje rezultate za dva do tri posto.

– Žene u Hrvatskoj imaju 11,2 posto manje plaće, ostvaruju mirovine koje su 30 posto niže od muškaraca i nalaze se tek na 19 posto vodećih pozicija. Manje od 10 posto izvršnih direktora u velikim kompanijama su žene – navela je Matijević i dodala da jednake mogućnosti dovode do jednakih prilika, a za to je potrebno identificirati naše, osobne snage, prisustvovati ovakvim eventima na kojima se stvara zajednica koja daje podršku kao i mentorstvo poput Equal Play Mentorship programa Selectia.

– Naravno, za žene napreduju važno je na natječajima na kojima sudjeluju komunicirati veće iznose plaće – istaknula je Matijević.