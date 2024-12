Žene u biznisu: Kad im se ponudi promocija žene se preispituju, a muškarci samo pitaju kolika će im biti plaća i kad mogu početi

Prvi panel pod nazivom Korak naprijed, natrag dva na konferenciji Žene u biznisu, koja se održava po 14. put, progovorio je o važnoj temi za žene u poslovnom svijetu, o inkluzivnim radnim mjestima gdje žene ne ispadaju iz utrka za više položaje, o poslovnima na kojima mogu balansirati između autoriteta i načina upravljanja i gdje se mogu nositi sa izazovima koje pred njih postavlja i život i karijera. Da sve to postoji i to u Hrvatskoj s tako lošom statistikom za žene u biznisu, pokazale su i Liderove panelistice, koje su i same napredovale do najviših, upravljačkih pozicija unatoč izazovima i vlastitim sumnjama, koje su ih itekako pratile.

Zdravka Demeter Bubalo, voditeljica maloprodaje iz INE, za sebe je rekla da je za njezinu karijeru bilo presudno što je "rasla" unutar organizacije, što je organizacija prepoznala, premda je dio karijere provela u MOL-u. Za sebe je rekla da je oduvijek bila perfekcionisti, uvijek je davala 200 posto od sebe, a s iskustvom je shvatila da ne mora davati toliko, što to žene često rade.

- Na tom putu sam nerijetko vidjela žene koje su dobivale ponude za promocije i preispitivale se koliko su sposobne za to, hoće li znati to raditi dok su muškarci koji su možda bili manje kompetentni pitali kad mogu početi i koliko će im rasti plaća – istaknula je Demeter Bubalo i navela kako je za stvaranje okruženja u kojem će žene manje sumnjati u sebe važno mentorstvo i podrška zajednice žena da bi uopće razvili taj mindset kod žena.

- Na karijernom putu bilo je izazova i frustracija, jedan od najvećih je bio kad je trebalo uskladiti majčinske obveze i posao. Tada nije bilo mentorskih programa, bila sam prepuštena sama sebi, no pomogla mi obitelj, suprug koji je preuzeo veliki dio obveza – rekla je Demeter Bubalo koja je savjetovala mladim ženama da imaju više vjere u vlastite sposobnosti.

Ana Dorić Škeva, članica Uprave Addiko banke, u financijskom je sektoru od 2002. godine i u svojoj je karijeri radila i privatnom i u državnom sektoru, a kako je spomenula, za žene je bolje, brže i lakše napredovati u privatnom sektoru.

- U državnom se ipak važnije češće naći na pravom mjestu u pravo vrijeme – naglasila je Dorić Škeva.

U Addiko banci je početkom 2024. uručen Equal Pay Champion certifikat koji se vodi principom "jednaka plaća za jednaki rad". Banka ima i fleksibilno radno vrijeme, što je važno zaposlenicima, kojih imaju svoj glas jer se za kulturu povratnih informacija provodi akcijski plan, temeljen na anketi o angažmanu zaposlenika, a osim toga dobivaju priznanje Poslodavac partner već petgodina zaredom.

- Ženama bih savjetovala da tijekom karijere, pogotovo kada se već dokažu, smanje dozu samokritičnosti, nek se oslodode – poručila je Dorić Škeva.

Ana Pecotić House of Branding, iz korporacije otvorila vlastitu tvrtku i jedna od osnivačica pokreta "Spasime", i sama je radila u korporaciji gdje je, kaže, uočila da žene u korporacijama mogu dogurati samo do određene pozicije.

- Ja sam htjela nešto drugo, htjela sam posao voditi na svoj način i bolje upravljati svojim vremenom – navela je Pecotić koja je na panelu pričala kako je Hrvatska "sramotno patrijahalna i da se žene u našoj zemlji gleda drugačijim očima nego muškarce".

- Čim se u Hrvatskoj dogodi pokret afirmacije i oslobađanja žena od tradicijskih okvira istodobno kreće drugi pokret koji provodi afirmaciju i supremaciju muškaraca – spomenula je Pecotić i dodala da žena u Hrvatskoj, unatoč svemu, i dalje ne može biti u Hrvatskoj sve. Ne može biti i poslovna žena i majka jednako dobro i istodobno zato jer je svijet skrojen po mjeri muškaraca.

- Odgojene smo da ne tražimo i promjena će se dogoditi kad današnje djevojčice dođu na tržištu rada. Odgajajmo kćeri da ne pristaju na bilo što – poručila je Pecotić.

Helena Schmidt, voditelja ureda Deloittea u Hrvatskoj, pričala je kako je o ulozi žena u društvu najviše govori izbor za ustavne suce. Suci u Hrvatskoj su mahom žene, a kad se biraju ustavni suci prevladavaju muškarci.

- Što se Deloittea tiče, od sedam ureda u klasteru regije kod nas čak pet vode žene – naglasila je Schmidt koja je i voditeljica Deloitteove SheXO inicijative za poticanje raznovrsnosti u raznim područjima upravljanja i strukturama unutar organizacije.

- Žene često teško odvajaju vrijeme za networking od privatnog vremena jer se pitaju ima li to smisla. Zato je naša ideja podsjetiti žene da je i ta zajednica žena važna za karijeru pa se nalazimo par puta godišnje. SheXO klub, zamišljen kao platforma za razmjenu iskustava, okuplja izuzetne žene, koje su, bez obzira na različite profile i interese, postigle zapaženu karijeru – istaknula je Schmidt.

Ona je isto tako pričala o europskoj Direktivi o Izmjeni zakona o trgovačkim društvima, koja se, iako je uzburkala poslovnu javnost, odnosi samo na 24 trgovačka društva u Hrvatskoj koja kotiraju na burzi, a po njenom je mišljenju to stvarno uski obuhvat.

- Bilo bi dobro da se ta direktiva odnosi i na javna trgovačka društva zbog svih obveza koje donosi nefinancijsko izvještavanje – navela je Schmidt koja je okupljenim ženama poručila kako im je, za karijeru, važno i da budu manje samokritične, ali i da nađu pravog partnera.