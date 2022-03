Američka Senatorica Elizabeth Warren nastavlja izazivati negodovanje kripto zajednice

Američka Senatorica Elizabeth Warren predstavila je zakon usmjeren na rusku upotrebu kriptovaluta koji bi u konačnici mogao zahtijevati više radnji od kripto mjenjačnica.

Neki igrači u industriji kažu da, iako su implikacije terminologije zakona zabrinjavajuće, prerano je oglasiti uzbunu.

Warren je predstavila 'Zakon o poboljšanju usklađenosti sa sankcijama za digitalnu imovinu' tijekom saslušanja Senatskog odbora za bankarstvo 17. ožujka. Predlaže daljnje osnaživanje Ministarstva financija s ovlastima da se pružateljima kripto usluga zabrani obavljanje transakcija sa svim adresama povezanim s Rusijom i sankcioniraju svi za koje se utvrdi da su materijalno pomagali ili podržavali sankcioniranu osobu. Širokim jezikom koji se koristi u tim odjeljcima mogao bi se kazniti niz neočekivanih pružatelja usluga ako bi administracija iskoristila te proširene moći.

Široka terminologija

Specifičan jezik zakona glavna je problematična točka za veći dio industrije.

Prijedlog zakona koristi široku definiciju 'facilitatora transakcija digitalnom imovinom', koju definira kao bilo koju osobu ili skupinu osoba, koja značajno i materijalno olakšava kupnju, prodaju, kreditiranje, zaduživanje, razmjenu, skrbništvo, držanje, potvrđivanje ili stvaranje digitalne imovine na račun drugih, uključujući svaki komunikacijski protokol, decentraliziranu financijsku tehnologiju, pametni ugovor ili drugi softver, uključujući računalni kod otvorenog koda.

Mark Wetjen, bivši vršitelj dužnosti šefa Komisije za trgovanje robnim ročnicama (CFTC) i sadašnji šef politike i regulatorne strategije u FTX-u, rekao je u intervjuu za The Block da su definicije uvijek ključne u zakonodavstvu o digitalnoj imovini, a Warrenin prijedlog zakona se ne razlikuje.

- To je prilično, prilično ekspanzivan jezik, posebice kada se odnosi na definiciju voditelja transakcija digitalnom imovinom. Vrlo, vrlo široki i vrlo sličan nekom od izvještajnih jezika koji su postojali u zakonodavstvu o financiranju od prošle godine. A ako bi to postalo zakon, to bi svakako uključivalo ne samo centralizirane platforme, već i decentralizirane platforme - rekao je Wetjen.

Kao što su iz udruge Coin Center istaknuli, to proširuje povećane zahtjeve zakona ne samo za mjenjačnice, već i na tehnologe, decentralizirane financijske protokole, ne-skrbničke novčanike, one koji su napisali softver otvorenog koda i druge.

- Jezik ovog zakona lako bi se mogao protumačiti tako da obuhvaća nekoga tko je napisao softver koji koriste sankcionirane osobe za transakcije, osobe koje vode čvorove na peer-to-peer mrežama na kojima obavljaju transakcije sankcionirane osobe i osobe koje se bave rudarenjem ili na drugi način potvrđuju lance blokova na kojima obavljaju transakcije sankcionirane osobe - napisala je udruga u nedavnoj objavi.

Neki od onih koji bi potencijalno mogli biti uhvaćeni u unakrsnoj vatri ovog jezika možda čak i ne znaju ili mogu razlučiti da se njihovi alati koriste za izbjegavanje sankcija, poput onih koji objavljuju otvoreni kod.

Široka kritika

Zbog svojih opsežnih definicija, zakon je izazvao kritike igrača iz industrije.

- Warrenin zakon je iza krivulje, izvan dodira i nedemokratski - napisala je Coinbaseova šefica američke politike Kara Calvert na Twitteru.

To bi čak moglo biti protuustavno, prema Coin Centru. Prema nekim tumačenjima, jezik bi mogao dati ovlasti predsjedniku da zabrani objavljivanje otvorenog izvornog koda, za koji udruga kaže da je neustavan kao kršenje Prvog amandmana. U svojoj objavi, zakon su nazvali 'opasno pretjeranim i oportunističkim'.

- Zakon neće učiniti ništa da poveća sankcije protiv ruskog ratnog stroja i čak može povećati sposobnost ruske vlade da izolira i kontrolira one unutar svojih granica koji ne podržavaju rat. Snažno se protivimo tome da Kongres iskoristi prenapuhanu zabrinutost zbog sankcija kako bi nametnuo nerazumna i neustavna ograničenja ekosustavu kriptovaluta - napisali su iz Coin Centra.

Prema riječima kripto zajednice, mjenjačnice već poštuju postojeće sankcije, a malo je dokaza da se kripto koristi više od tradicionalnih financijskih alata za sankcije izbjegavanja.

Thomas Hook, glavni službenik za usklađenost u kripto mjenjačnici Bitstamp, ukazao je na ovaj nedostatak dokaza i veće mogućnosti blockchain tehnologije kako bi osujetio izbjegavanje sankcija.

- Alati za blockchain analitiku obično se koriste u cijeloj industriji kriptovaluta i globalno i već omogućuju dosad nezabilježen uvid u kretanje fondova i pružaju veću kontrolu u sprječavanju utaja sankcija od tradicionalnih financija. Ako su jače sankcije ono što Kongres traži, oni bi trebali raditi unutar postojećih procesa kako bi ih nametnuli, a mi, zajedno s ostatkom kripto industrija, donijet ćemo kontrolu za provedbu tih sankcija - izjavio je Hook.

Nedostatak potpore

Iako su iz kripto zajednice ozbiljno zabrinuti, rano je u zakonodavnom procesu.

- Nije jasno koliko je vjerojatno da će taj prijedlog postati zakon, ali svakako ćemo pratiti proces kako se bude razvijao - kazao je Wetjen.

Neki su uvjereni da Warrenin prijedlog neće daleko stići. Jerry Brito, izvršni direktor Coin Centra, napisao je na Twitteru da za sada ne vidi da će napredovati.

- Nema dvostranačku potporu, a ide u susret onome što stručnjaci i administracija preporučuju - napisao je Brito na Twitteru.

Jake Chervinsky, šef politike u Blockchain Association, ponovio je Britove misli. Njih dvojica nastojali su staviti zabrinutost industrije u perspektivu u nedavnom razgovoru na Twitteru. Kada je organizator Dennis Porter pozvao kripto zagovornike da pozovu svoje članove Kongresa da se usprotive prijedlogu zakona, Brito je to rekao jer je malo vjerojatno da će se zakon izglasati.

Zakon sadrži supokroviteljstvo 10 drugih demokratskih senatora, a zastupnik Brad Sherman također je rekao da planira uvesti popratni zakon u Zastupničkom domu.