Binance Labs pokrenuo Web3 fond od 500 milijuna dolara

Novac se nastavlja slijevati u kripto unatoč padu cijena i prijetećim rizicima recesije. Binanceov ogranak rizičnog kapitala, Binance Labs, objavio je da je prikupio 500 milijuna dolara za poticanje usvajanja Web3 i blockchain tehnologije. Fond predstavlja Binanceovo prvo prikupljanje kapitala u suradnji s podupirateljima, uključujući DST Global Partners, Breyer Capital i nekoliko drugih obiteljskih ureda, private equity fondova i korporacija.

Prema najavi, novi fond će ulagati u kripto startupe u tri faze: inkubaciju, razvoj u ranoj fazi i rast u kasnoj fazi. Za projekte u fazi inkubacije, Binance Labs će ih podržati dijeljenjem svoje mreže resursa, stručnjaka i mentora. Nasuprot tome, fond će poduprijeti startupe u ranoj fazi kroz ulaganja u tokene i vlasnički kapital, te projekte u kasnoj fazi kroz više uključenih strateških partnerstava.

– U Web 3 okruženju ključna je veza između vrijednosti, ljudi i gospodarstava, a ako se ta tri elementa spoje kako bi izgradili ekosustav, to će ubrzati masovno usvajanje blockchain tehnologije i kripta. Cilj novog investicijskog fonda je otkriti i podržati projekte i osnivače s potencijalom za izgradnju i vođenje Web3-a diljem DeFi-a, NFT-ova, gaminga, metaversea i još mnogo toga – izjavio je osnivač i izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao.

Binanceova objava dolazi otprilike tjedan dana nakon što je div rizičnog kapitala Andreessen Horowitz najavio da će pokrenuti svoj četvrti kripto-usmjereni fond, najveći koji je industrija ikada vidjela, vrijedan 4,5 milijardi dolara.

S padajućim kripto cijenama gotovo sedam uzastopnih mjeseci i povećanjem kamatnih stopi koje se nazire na horizontu, čini se da kripto startupe nisu uzdrmali nepovoljni tržišni uvjeti, te su nastavili prikupljati kapital po procjenama od više milijardi dolara. Na primjer, samo u travnju, gaming metaverse projekt The Sandbox, USDC izdavatelj Circle i blockchain NEAR odvojeno su prikupili kombinirani iznos od 1,15 milijardi dolara, što ukazuje na to da ulagači još uvijek vide mnoge unosne mogućnosti ulaganja u prostoru.