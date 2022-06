Binance sponzorira The Weekndovu glazbenu turneju

Popularni glazbenik The Weeknd prvi je put zakoračio na NFT scenu početkom prošle godine dok se tržište zahuktavalo, a od tada je nastavio povlačiti poteze. Najnoviji od njih je angažiranje najveće svjetske kripto mjenjačnice u nadolazećoj svjetskoj turneji i pokretanje tematski povezanih NFT-ova.

Jučer su Binance i The Weeknd najavili da će mjenjačnica sponzorirati umjetnikovu svjetsku turneju After Hours 'Til Dawn, koja počinje u srpnju. Binance ju opisuje kao 'turneju s kripto pogonom' i tvrdi da će to biti prva globalna koncertna turneja koja će koristiti Web3 tehnologiju za iskustva obožavatelja.

Binance će surađivati s inkubatorom zajednice HXOUSE sa sjedištem u Torontu kako bi razvio NFT kolekciju oko turneje. Posjetitelji koncerata također će dobiti virtualnu ulaznicu koja se može iskoristiti za prigodne NFT-ove.

Kao dio partnerstva, Binance će donirati 2 milijuna dolara humanitarnom fondu XO, koji je Weeknd osnovao ranije ove godine u ulozi Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda (WFP). Weeknd i Binance također će surađivati na dodatnim NFT-ovima i donirati 5 posto od prodaje fondu.

The Weeknd, pravim imenom Abel Tesfaye, prvi je put ušao u NFT prostor u travnju 2021. izdavanjem umjetničkih djela putem platforme Nifty Gateway. U listopadu prošle godine pridružio se upravnom odboru Autographa, NFT platforme čiji je suosnivač NFL zvijezda Tom Brady, a od tada je objavio vlastite ethereum NFT-ove putem platforme.

Weeknd je također uložio u Everyrealm, tvrtku koja ulaže i razvija virtualne NFT zemljišne nekretnine u metaverse videoigrama poput The Sandboxa i Decentralanda.