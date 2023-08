Bitcoin stabilan dok altcoini sui i pepe padaju

Bitcoin je u ponedjeljak bio stabilan, dok su popularni altcoini pali jer je najveća kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji povratila nedavni nedostatak volatilnosti.

Bitcoin u vrijeme pisanja ovog teksta trguje po 25.964 dolara, prema CoinGecku, nakon što je potpuno stagnirao posljednjih nekoliko dana. Štoviše, stagnira već više od posljednjih sedam dana.

Bitcoin je dotaknuo godišnju najvišu razinu od 31.000 dolara nakon što je BlackRock, najveći svjetski upravitelj imovinom, u lipnju američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) podnio zahtjev za spot bitcoin ETF.

No, doživio je veći i brzi pad prije 10 dana nakon što su se prestrašeni ulagači odlučili povući nakon vijesti da je kineska Evergrande grupa podnijela zahtjev za zaštitu od bankrota poglavlja 15 u New Yorku. Došlo je i do općeg gubitka interesa zbog tromosti SEC da odobri dugo očekivani proizvod.

Veliki pad došao je, prema mišljenju stručnjaka, zbog nedostatka likvidnosti na tržištu trenutno i ranjivosti na velike igrače koji rade velike pokrete.

James Butterfill, voditelj istraživanja kripto investicijske tvrtke CoinShares, rekao je u ponedjeljak da nedavna cjenovna akcija odražava neodlučnost tržišta.

Unatoč relativno nedostatku kretanja cijene bitcoina, brojni altcoini doživjeli su pad u ponedjeljak. Layer 1 blockchain kojeg su razvili bivši Metini inženjeri sui pao je 6,7 posto u 24 sata, trgujući za 0,54 dolara.

Meme token pepe također je u padu, te je trenutno najlošija digitalna imovina u prošlom tjednu. Cijena mu je pala za više od 2 posto u prošlom danu, ali je tijekom sedam dana izgubio gotovo 17 posto svoje vrijednosti.