Bivši menadžer Coinbasea osuđen na dvije godine zatvora zbog zlouporabe povjerljivih podataka

Savezni sudac osudio je na 24 mjeseca zatvora Ishana Wahija, bivšeg menadžera proizvoda Coinbasea optuženog za trgovanje na temelju povlaštenih informacija.

Na ročištu održanom 9. svibnja u Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka, sutkinja Loretta Preska osudila je Wahija na dvije godine zatvora zbog njegove uloge u korištenju povjerljivih informacija koje je dobivao tijekom svog rada u Coinbaseu kako bi zaradio na novim ponudama tokena, u ukupnom iznosu do 1,5 milijuna dolara. Preska je naredila Wahiju da se preda do 21. lipnja kako bi odslužio kaznu u saveznoj popravnoj ustanovi Fort Dix u New Jerseyju. Nakon boravka u zatvoru, bit će podvrgnut dvogodišnjem nadziranom puštanju na slobodu po svakoj točki optužnice, koja će se istodobno izvoditi.

Bivši zaposlenik Coinbasea, zajedno sa svojim bratom Nikhilom Wahijem i suradnikom Sameerom Ramanijem, navodno je koristio povjerljive podatke koje je dobio od Coinbasea kako bi profitirao na novim ponudama tokena, ukupno više od milijun dolara. Vlasti su uhitile Ishana i Nikhila u srpnju 2022. dok su pokušavali pobjeći iz zemlje kako bi putovali u Indiju.

Wahijev odvjetnik tvrdio je da bi u razmatranju izricanja presude sudac trebao odvagnuti Ishanov imigracijski status u SAD-u, da je to nenasilno kazneno djelo, te da ne posjeduje kriminalni dosje prije uhićenja. Prijatelji i članovi obitelji, uključujući Wahijevu majku, osobno su se pojavili na sudu zbog izricanja presude.

– Tvrdim kako nema potrebe da ovaj sud izriče dodatnu kaznu. Izgubio je posao. Izgubio je reputaciju. Pretrpio je ogromnu količinu negativnog publiciteta ovdje u SAD-u i u Indiji – kazao je odvjetnik.

Bivši voditelj proizvoda Coinbase također se izravno obratio sucu, rekavši da mu je ‘jako žao‘ zbog njegovih postupaka i rekao da je ‘napravio veliku pogrešku‘. Tužitelji su tvrdili da je, za razliku od svog brata Nikhila i Ramana, Ishan bio najokrivljeniji za orkestriranje insajderske trgovinske sheme.

– To nije bila jednokratna pogreška, to je bilo u razdoblju od deset mjeseci. Imati pristup informacijama kojima je ovaj optuženik imao pristup bilo je kao da možete čitati novine dan unaprijed – rekli su tužitelji.

Braća su se izjasnila krivima za kaznene optužbe za trgovanje na temelju povlaštenih informacija, a Ishan je, kako se izvješćuje, pristao na kaznu od 36 do 47 mjeseci zatvora. Nikhil je priznao krivnju za optužbe povezane s zavjerom u rujnu 2022. i nakon toga je osuđen na 10 mjeseci zatvora. Ramani je ostao na slobodi.

Američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) također je ciljala Ishana u paralelnom slučaju koji uključuje potencijalna kršenja zakona o vrijednosnim papirima. SEC je od 3. travnja priopćio kako je postigao ‘načelni dogovor‘ s bivšim voditeljem proizvoda Coinbasea.