Budućnost je nesigurna: američki regulatori ciljaju kriptovalute

Kripto regulacija dolazi u SAD i vjerojatno će imati veliki utjecaj na budućnost industrije.

Prva ključna razlika koju treba uzeti u obzir pri analizi trenutnog stanja kripto regulatornog okruženja u SAD-u je razlika između vladinih zakonodavnih i provedbenih pristupa. To je slično usporedbi onoga što vlada kaže s onim što radi u praksi, što je važno jer razlika između dva pristupa pruža vrijedan uvid u stvarne namjere vlade u vezi s industrijom i klasom imovine.

Kad je riječ o zakonodavnom planu, tijekom prošle godine došlo je do značajnog povećanja prijedloga zakona povezanih s kriptom, uključujući senatorice Cynthiju Lummis i Kirsten Gillibrand i njihovo Odgovorno financijsko financiranje, Zakon o inovacijama i zaštiti stablecoina zastupnika Josha Gottheimera iz 2022., Zakon o stablecoinima senatora Pata Toomeya iz 2022. i Zakon o zaštiti potrošača digitalnih proizvoda iz 2022. godine senatora Debbie Stabenow i Johna Boozmana. Ako se ti zakoni ostvare kako je predloženo, kripto regulatorno i industrijsko okruženje doživjet će značajne promjene, od kojih je većina dionika u industriji vrednovalo kao pozitivno.

Možda najvažnije, Komisija za trgovanje robnim ročnicama (CFTC) oduzela bi prednost Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) u tome da postane primarni regulator klase imovine stjecanjem ovlasti nad tržištima spot kriptovaluta i derivata. Donedavno se to smatralo vrlo dobrodošlom promjenom među dionicima u industriji koji su se zasitili agresivnog SEC-ovog pristupa.

Izravna registracija u Federalnim rezervama

Još jedna velika promjena koja bi uslijedila kada bi ti zakoni bili usvojeni bilo bi uvođenje znatno strožih pravila za izdavanje i upravljanje stablecoinima. To bi moglo dovesti do implicitne zabrane neodržavanih, algoritamskih ili ‘endogeno kolateralnih‘ stablecoina i 100 postotnog zahtjeva za pokriće za izdavatelje stablecoina. Izdavatelji stablecoina vjerojatno će morati posjedovati bankovne povelje, koje je vrlo teško steći, ili se izravno registrirati u Federalnim rezervama. To bi značajno smanjilo ‘depeg‘ rizike na tržištu kriptovaluta. Međutim, također bi moglo dovesti do centralizacije, ako se prostor previše oslanja na regulirane pružatelje stablecoina.

Međutim, možda najvažniji razvoj na zakonodavnom planu je nedavni sveobuhvatni okvir Bijele kuće za reguliranje prostora digitalne imovine. Okvir je objavljen 16. rujna nakon što je predsjednik Biden u ožujku potpisao izvršnu uredbu o ‘Osiguravanju odgovornog razvoja digitalne imovine‘. Sastoji se od stajališta i preporuka SEC-a, Ministarstva financija i više drugih vladinih agencija o tome kako regulirati kripto imovinu.

Okvir pruža dosad najjasniji pregled načina na koji se Bidenova administracija planira nositi s kriptom, uključujući planove za jačanje provedbenih mjera protiv nezakonitih praksi, gurajući korisnike prema vladinim i kontroliranim centraliziranim rješenjima za plaćanje kao što su FedNow i CBDC.

Ako administracija počne ispunjavati svoje planove, američka kripto industrija počet će sve više nalikovati fintechu nego pokretu koji nastoji stvoriti alternativni financijski sustav koji je zacrtala. Provođenjem pretjerano strogih regulatornih zahtjeva za industriju, njezini dionici mogli bi početi napuštati SAD, što bi dovelo do egzodusa Web3 talenta u kripto-friendly zemlje.

Regulacija putem provedbe

Na planu provedbe postoji nekoliko kritičnih tekućih slučajeva koji bi, ovisno o njihovom ishodu, mogli preoblikovati krajolik kriptovaluta u zemlji. Najrasprostranjeniji od tih slučajeva je SEC-ev slučaj protiv ripplea, u kojem agencija tuži blockchain tvrtku zbog navodnog provođenja ilegalne prodaje vrijednosnih papira. Sudeći prema najnovijim događajima slučaja, stvar će vjerojatno biti riješena izvan suda, što bi bila velika pobjeda za ripple i američku kripto industriju. Za SEC, gubitak slučaja ili izvansudska nagodba znatno bi otežala progon drugih kripto tvrtki pod istim optužbama, dajući kripto tvrtkama prijeko potrebnu slobodu.

Drugi kritični slučaj je SEC protiv Wahia, gdje agencija tuži bivšeg zaposlenika Coinbasea i dva pojedinca zbog optužbi za trgovanje na temelju povlaštenih informacija. U flagrantnom primjeru, SEC tvrdi da su ‘najmanje‘ devet kriptovaluta navedenih na mjenjačnici bili vrijednosni papiri. Ako je sud prihvati, ova tvrdnja mogla bi imati široke posljedice u industriji olakšavajući agenciji da progoni kripto mjenjačnice zbog nezakonite ponude neregistriranih vrijednosnih papira.

U drugom tekućem slučaju u kojem se ističe pristup SEC-a, agencija pokušava uspostaviti svoj utjecaj na industriju iznošenjem širokih tvrdnji koje bi mogle imati ozbiljne posljedice za klasu imovine. Naime, u slučaju SEC-a protiv Iana Baline agencija tvrdi da bi se ethereum transakcije trebale smatrati ‘unutar‘ SAD-a, jer se više ethereum čvorova nalazi u SAD-u, nego u bilo kojoj drugoj zemlji.

Iz tog razloga, kaže SEC, ethereum bi trebao biti pod agencijskoj nadležnosti. Ako sud prihvati ovaj argument, SEC bi tada mogao pokušati utvrditi nadležnost za sve ethereum transkcije koje uključuju tokene koji se smatraju vrijednosnim papirima, bez obzira na lokaciju drugih ugovornih strana.

U još jednom razočaravajućem razvoju događaja za kripto zajednicu, CFTC, slijedeći korake SEC-a, tuži decentraliziranu autonomnu organizaciju (DAO) i njezine vlasnike tokena pod optužbom za upravljanje ilegalnim mjestom trgovanja derivatima. Pobjeda CFTC-a u ovom značajnom slučaju postavila bi strašan presedan za DeFi protokole i vlasnike tokena osiguravajući da mogu biti odgovorni za razne stavke. To bi učinkovito opustošilo DeFi, što bi onemogućilo funkcioniranje protokola i DAO-a bez rizika od kaznenog progona.

Konačno, potez Ministarstva financija da sankcionira decentralizirani protokol o privatnosti Tornado Cash ističe se kao jedna od glavnih provedbenih mjera koje su već imale preveliki učinak na industriju. Ovaj potez predstavlja prvi put da je vladina agencija sankcionirala pametni ugovor, nepromjenjiv kod koji živi na blockchainu i nekoliko ključnih pružatelja blockchain infrastrukture, kao što su Alchemy i Infura, koji su već ispoštovali sankcije.

Mnogi kripto pravni stručnjaci, uključujući američku organizaciju za kripto zagovaranje Coin Center, smatraju da je taj potez neustavan i grubo pretjerivanje u nadležnosti, te će ga vjerojatno osporiti na sudu. Međutim, ako ministarstvo dobije bilo kakvu izazovnu tužbu, cijela kripto industrija bi mogla patiti, s obzirom na sumnju u sposobnost da podrži svoja temeljna načela poput decentralizacije, vjerodostojne neutralnosti i otpora cenzuri.

Pogled naprijed

Ovisno o tome hoće li nedavno predloženi zakoni o kriptovalutama stupiti na snagu i kako će proći tekući sudski slučajevi, američki kripto krajolik mogao bi izgledati potpuno drugačije za nekoliko godina od sada. Optimistično je stajalište da i SEC i CFTC gube sve tužbe koje bi mogle unazaditi industriju dok zakonodavci donose povoljnije predložene zakone koji nude jasnoću kada je riječ o regulaciji.

Ako to postane slučaj, a šanse su prilično značajne, SAD bi mogao postati vodeća svjetska kripto-prijateljska jurisdikcija, podupirući s njom cijelu globalnu industriju.

S druge strane, najgori scenarij je da zakonodavcima treba previše vremena da donesu povoljne kripto zakone dok SEC i CFTC polako reguliraju prostor kroz sudske sporove. To bi ozbiljno omelo rast kripto industrije i sve tehnološke inovacije koje iz nje proizlaze. S obzirom na preveliki politički i ekonomski međunarodni utjecaj SAD-a, takav bi scenarij također negativno slutio na globalnu kripto industriju. Jedan od potencijalnih ishoda teškog regulatornog okruženja je DeFi-eva fragmentacija na ‘RegFi‘, sastavljena isključivo od protokola usklađenih s zakonima, i ‘DarkFi‘, sastavljen od istinskog decentraliziranog protokola otpornog na cenzuru.