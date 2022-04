Ethereum bi se uskoro mogao vrednovati kao vječna obveznica

Bivši izvršni direktor BitMEX-a Arthur Hayes nedavno je napisao esej u kojem istražuje kako bi se ethereum uskoro mogao vrednovati kao vječna obveznica (perpetual bond). Je li u pravu?

Od 'triple-point asset' do 'ultra sound money' narativa, istražit ćemo kako je druga najveća kriptovaluta konceptualizirana i hoće li novi izraz 'perpetual bond' biti sljedeći koji će postati popularan.

Ethereumova evolucija

Otkako je ethereum pokrenut 2015. godine, kripto zajednica konstantno sudjeluje u raspravama o tome kako ga definirati. Sama ethereum mreža često se opisuje kao osnovni sloj Weba 3, ali njegova izvorna imovina, ether, nema tako jasnu definiciju.

Kao i kod svih novih tehnologija, sama konceptualizacija u odnosu na postojeće sustave točka je kontinuirane rasprave. Ethereum se u tom pogledu ne razlikuje. Drugi najveći blockchain prešao je dug put od svog osnutka, ali s planom koji se proteže i do trenutnog desetljeća, još uvijek ima dug put pred sobom prije nego što se razvije konačna vizija.

Korisnici ethereuma imali su dovoljno vremena razmišljati o implikacijama svakog forka i nagađati o učincima budućih nadogradnji. Zvučni izrazi poput 'triple-point asset" ili 'ultra sound money' pomogli su destilirati često složenu prirodu ethereuma u zarazne memeove koji privlače pažnju i pružaju poziv za sve one koji vjeruju u ether kao kriptovalutu.

Dok se ethereum priprema dovršiti 'merge', odnosno prelazak s Proof-of-Worka na Proof-of-Stake, jedna istaknuta osoba u kripto prostoru vjeruje da bi konceptualizacija ethereuma kao obveznice mogla biti ključna za njegovu sljedeću fazu rasta.

Arthur Hayes, suosnivač i bivši izvršni direktor platforme za kripto trgovanje izvedenicama, BitMEX, cijenjen je u kripto krugovima zbog svog uvida u kripto i globalna financijska tržišta. Hayes tvrdi da bi institucije mogle smatrati ether obveznicom nakon što ethereum prijeđe na Proof-of-Stake u nedavnoj medium objavi. Na temelju Hayesove klasifikacije, on vjeruje da bi prijedlog vrijednosti kupnje i ulaganja u ether trebao dovesti do toga da dosegne 10.000 dolara do kraja 2022. godine, dijeleći popularan pogled među ljubiteljima ethereuma koji također predviđaju kako će ether postići peteroznamenkastu vrijednost.

Klasificiranje ethera

U 2019. godini suvoditelj Bankless podcasta, David Hoffman, bio je jedan od prvih koji je pokušao definirati ether u odnosu na tradicionalni monetarni sustav. U postu na blogu pod naslovom 'Ether: The Triple-Point Asset', Hoffman je tvrdio da je ether prva imovina koja spada pod sve tri glavne super klase imovine: skladište vrijednosti (store of value), kapitalna imovina (capital asset) i potrošna imovina (consumable asset).

Pojasnio je kako ether postaje kapitalna imovina kada prijeđe na Proof-of-Stake. To je zato što generira prinos i stoga se može vrednovati na temelju očekivanih prinosa, slično obveznicama. Kada se ether koristi za plaćanje transakcija, preuzima ulogu potrošne imovine, analogno načinu na koji se dolari koriste za plaćanje poreza. Konačno, ether djeluje kao skladište vrijednosti kada ga imatelji polože u DeFi protokole kao što su Aave ili Compound kao kolateral.

Ova definicija imovine s trostrukim prijedlogom vrijednosti čini temelj ethereum ekosustava. Predstavlja različite sile koje utječu na cijenu ethera, a istovremeno pruža put daljnjem usvajanju i rastu. Također pokazuje kako je ether analogan ključnoj imovini u tradicionalnim gospodarstvima. Na primjer, trojstvo američkog dolara, trezorskih obveznica i poreza koje prikuplja IRS koji čine američku ekonomiju također se mogu identificirati u ethereum ekosustavu.

Međutim, iako Hoffmanova definicija objašnjava kako se ether može usporediti s kapitalnom imovinom poput obveznica, još uvijek je daleko od Hayesovog argumenta da se može vrednovati kao obveznica. Ovdje do izražaja dolazi još jedan popularan meme koji se koristi za definiranje ethera, 'ultra sound money'. Frazu je osmislio istraživač i kriptograf Ethereum Zaklade, Justin Drake, početkom 2021. godine i od tada je postao viralan među kripto zajednicom. Vitalik Buterin ranije je rekao da misli da je ether na putu da postane ultra sound money.

Posljednjih godina u porastu su kritike tradicionalnih financijskih sustava, posebno u slučaju SAD-a. Istaknuti narativ koji potiče uspon bitcoina je upravo taj da je bitcoin 'sound money' jer ima ograničenu ponudu. Za razliku od američkog dolara, koji se suočava s inflacijom zbog tiskanja novca Federalnih rezervi, uvijek će postojati samo 21 milijun bitcoina. Međutim, ultra sound teza o novcu vodi ovu ideju korak dalje. Što bi moglo biti bolje ulaganje od imovine s ograničenim iznosom? Imovina koja zapravo povećava svoju oskudicu i na kraju postaje deflacijska što joj je veća upotreba. To je koncept koji predstavlja ultra sound meme.

U kolovozu 2021. godine na ethereum blockchainu odvilo se ažuriranje koje je utrlo put etheru da postane ultra sound money. Londonski hardfork sadržavao je EIP-1559, ključnu nadogradnju osmišljenu kako bi se promijenio način funkcioniranja ehereumovog tržišta naknada. Prije EIP-1559 korisnici bi morali najčešće morali licitirati i nadmetati se s ostalim korisnicima kako bi svoje transakcije uključili u nove blokove u lancu. Sada plaćaju osnovnu naknadu i mogu platiti dodatnu napojnicu rudarima. Osnovna naknada se spaljuje (uništava), značajno smanjujući opskrbu ethera tijekom vremena. Time se kompenzira približno inflacija od 4,5 posto koja proizlazi iz rudarenja i nagrada za stakeanje. Putem EIP-1559 trajno je spaljeno preko 2 milijuna ethera.

Važno je napomenuti da samo spaljivanje osnovnih naknada trenutno nije dovoljno da bi ether postao deflacijskom imovinom, izvan trenutaka ekstremnog zagušenja mreže. Međutim, nakon što se ethereum spoji sa svojim proof-of-stake lancem, prestat će plaćati blok nagrade rudarima. U tom trenutku, koji je predviđen za neko doba ove godine, količina spaljenih ethera mogla bi premašiti iznos plaćen validatorima s dovoljno aktivnosti na mreži. To bi učinilo ether neto deflacijskim.

Prelazak na Proof-of-Stake također će otključati vitalnu funkcionalnost potrebnu da bi se ether smatrao obveznicom. Trenutno je slanje ethera u staking ugovor jednosmjerni proces. Sredstva koja su uložena još se ne mogu povući. Međutim, ubrzo nakon mergea aktivirat će se povlačenja iz staking ugovora u Shangai hardforku.

Prva vječna obveznica

Obveznice su instrumenti s fiksnim dohotkom koji osiguravaju oko 1 do 2 posto prinosa niskog rizika na tradicionalnim tržištima. Valutne obveznice obično izdaju njihove odgovarajuće vlade i predstavljaju povjerenje da će vlada moći otplatiti svoje dugove u budućnosti. Tradicionalne obveznice također imaju vrijeme dospijeća, u rasponu od jedne do 30 godina, s povećanjem prinosa na obveznice višeg vremenskog okvira.

Gledanje na ether kao obveznicu ne znači da postaje dužnički instrument poput komercijalnog papira koji je izdala vlada. To samo uspoređuje profil rizika i buduće prinose u stakeanju ethera s tradicionalnim obveznicama.

Za ether je prinos na ulaganje znatno veći od kamata zarađenih na obveznice. Trenutna stopa iznosi između 4 i 5 posto i očekuje se da će se povećati na oko 8 posto nakon spajanja. Još jedna ključna razlika je u tome što, iako su tradicionalne stope prinosa na obveznice ovisne o vremenu, staking nagrade ethera nisu. Zbog toga je bolje razmišljati o stakenaju ethera kao o 'vječnoj' obveznici i mora se uzeti u obzir pri vrednovanju.

Hayes u svom postu na blogu koristi mjerne podatke prinosa primijenjene na tržištima obveznica, u kombinaciji s projiciranim prinosom ethera nakon mergea. Rezultat podrazumijeva da ako institucionalni ulagači razmišljaju o etheru na isti način na koji razmišljaju o deviznim obveznicama, trenutno je podcijenjen.

Hayes također ističe da trenutne stope hedginga od 'obveznice' ethera isplaćuju pozitivnu premiju, čineći trgovinu još unosnijom. Navodi da su jedine stvari koje trenutno koče upravitelje imovinom da uđu na ethereum tržište nemogućnost povlačenja uloženog ethera i velika energetska potrošnja rudarenja, obje pojedinosti koje će biti riješene poslije mergea.

Iako je argument za vrednovanje ethera kao obveznice uvjerljiv, postavlja se i pitanje: Ako se ether može vrednovati kao obveznica, zašto ne mogu i drugi Proof-of-Stake tokeni koji su već ekološki prihvatljiviji i koji dopuštaju ulagačima da povuku svoja sredstva?

Dva razloga pojavljuju se u kontekstu klasificiranja ethera kao triple-point asseta i ultra sound moneya. Prvo, nijedan drugi konkurent ethereuma ne ispunjava sva tri zahtjeva da postane trostruki adut. Kada bi koristili solanu kao primjer, vlasnici mogu uložiti svoje tokene kako bi ostvarili prinos od oko 6 do 7 posto, ispunjavajući svoju ulogu kapitalne imovine. Solana se također aktivno koristi kao skladište vrijednosne imovine za zaduživanje. Međutim, solanine niske naknade utječu na sposobnost da djeluje kao potrošna imovina, uklanjajući prijedlog temeljne vrijednosti.

Budući da drugi Proof-of-Stake tokeni imaju stalnu inflaciju bez faktora uravnoteženja naknada koji smanjuju ponudu, ne mogu se definirati kao deflacijski ultra sound money poput ethera. Imovina s ponudom koja se povećava istom stopom kao i njezine stakeing nagrade ne može se vrednovati kao obveznica jer ima 0 posto realnog prinosa. Usporedno, ether postaje deflacijski u slučaju veće korištenosti mreže, povećavajući svoj prijedlog vrijednosti.

Ideja da bi institucionalni ulagači uskoro mogli vrednovati ether kao trajnu obveznicu nesumnjivo je atraktivan prijedlog za ethereum zajednicu. Hayesova matematika ne laže, ali nekoliko faktora moglo bi utjecati na njegovu tezu. Najveća prepreka bit će uvjeravanje upravitelja imovinom da kriptovaltu uopće percipiraju kao obveznicu. Nitko ne može predvidjeti što će sudionici na tržištu učiniti, a povijesni presedan institucija koje se kasno pojavljuju na kripto tržištu nije dobar kratkoročan znak. Još jedan izazov tezi o obveznici vjerojatno će biti likvidnost derivata. Kao što je Hayes istaknuo u svom razmišljanju, postoji 'oskudna likvidnost' za terminske ugovore ETH/USD dalje od tri mjeseca unaprijed.

Nadalje, vrijedi razmotriti utjecaj daljnjih kašnjenja prelaska na Proof-of-Stake. Iako se čini da razvoj sada ide prema planu, potrebno je uzeti u obzir rizik od novog zastoja. Unatoč tim čimbenicima, ideja konceptualizacije ethera kao obveznice vjerojatno će i dalje dobivati na snazi. Međutim, hoće li ether postati bitan dio institucionalnih portfelja i vinuti se na petoznamenkastu procjenu, ostaje za vidjeti.