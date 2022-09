Ethereumov prelazak na proof-of-stake najveći je kripto događaj godine

Nakon godina i godina kašnjenja, prelazak ethereuma na proof-of-stake, odnosno merge, je pred nama. Događaj ranije poznat kao ethereum 2.0, kada će se proof-of-work ethereum mainnet spojiti s proof-of-stake beacon chainom, mogao bi se dogoditi već u srijedu.

Oči svake osobe u kripto industriji uprte su u ovaj događaj, ili bi trebale biti.

Merge će omogućiti ethereum blockchainu da u bližoj budućnosti postane brži, skalabilniji, te istovremeno 99 posto energetski učinkovitiji. To bi, u teoriji, trebalo biti pozitivno za ethereum (mrežu i kriptovalutu). Kako će cijena ethera reagirati nakon mergra, hoće li to biti 'buy the hype, sell the news' događaj, može se samo nagađati.

Ali možda najzanimljiviji dio svega je taj kako će utjecati na sve ostale kriptovalute i blockchaine sustave. Prvo, tu je energetski problem.

Moći ćemo odmah vidjeti kako hashrate (računalna snaga rudarenja) ethereum mreže pada na nulu, budući da će proof-of-work rudarenje na ethereumu završiti. To bi moglo stvoriti još veći pritisak javnosti na veliku potrošnju energije bitcoina.

Upravo prošlog tjedna, Bijela kuća, u novom izvješću o kriptu i potrošnji energije, čini se da je pohvalila ethereum i podigla uzbunu zbog bitcoina.

- Procjenjuje se da bitcoin čini 60 do 77 posto ukupne globalne potrošnja električne energije kripto imovine, a procjenjuje se da ethereum čini 20 do 39 posto. Sve je više poziva da PoW blockchainovi usvoje manje energetski intenzivne konsenzusne mehanizme. Najistaknutija reakcija bilo je ethereumovo obećano lansiranje 'ethereuma 2.0', koji koristi PoS mehanizam konsenzusa – piše u izvješću.

S druge strane, bitcoineri kažu da proof-of-stake žrtvuje mrežnu sigurnost. Značajan broj rudara ethereuma nezadovoljan je mergeom, koje će ubiti rudarenje i ostaviti skupe, neupotrebljive strojeve.

Drugo, tu su i potencijalne implikacije za druge kriptovalute, posebno takozvanih 'ethereum killera' poput solane, cardana, avalanchea i polkadota.

Može se očekivati da će uspješan merge biti koristan za druge proof-of-stake kriptovalute, i doista, mnoge od njih porasle su u prošlom tjednu, vjerojatno djelomično zahvaljujući hypeu oko mergea. No, moguće je i suprotno. Mnogi od ovih ethereum izazivača predstavili su se kao ekološki prihvatljivije alternative ethereumu. Kada ethereum prijeđe na proof-of-stake, oni gube taj dio.

Naravno, sve je to pitanje slike i percepcije. Ethereumov merge trebao bi utišati kritičare koji 'vrište' o tome kako NFT-ovi uništavaju prašumu. Trebao bi odvojiti ethereum od bitcoina u razgovorima o kripto rudarenju koje guta energiju. Ali možda i ne, budući da su mainstream narativi oko kripta uvijek bili drastično pogrešno informirani i obmanjujući. Postoje ljudi (glasniji i ponosniji nego ikad) koji nikada neće 'dotaknuti' kripto, bez obzira na sve.

I dok ethereum developeri inzistiraju na tome da ne postoji ništa veliko što bi moglo poći po zlu s mergeom, zbunjenost oko događaja mogla bi povećati slučajeve prevaranata koji manipuliraju neinformiranim korisnicima.

Poslije mergea najveći wild card mogla bi predstavljati toliko spominjana regulacija.

Predsjednik SEC-a Gary Gensler i dalje izjavljuje da bitcoin nije vrijednosni papir i da mu ne smeta što CFTC ima nadzor nad njim. Što je s ethereumom? Ne želi podijeliti svoje mišljenje. Općenito se vjeruje da Gensler i sadašnji režim SEC-a vide ether kao vrijednosni papir, unatoč onome što je bivši dužnosnik SEC-a Bill Hinman rekao da nije još 2018. godine.

Čak i ako se ispostavi da je merge bio iznimno uspješan, dugoročno neće biti od velike pomoći ako se ne dobije regulatorna bitka.

Naravno, svakako je moguće i da merge 'podbaci', i da uopće ne uzrokuje veći pomak u cijenama i općenito na tržištu. Ali čak i to bi bila velika priča.