Gemini pokreće futures platformu izvan SAD-a

Američka kripto mjenjačnica Gemini najavila je 21. travnja nadolazeće pokretanje platforme za derivate izvan Sjedinjenih Država. Taj korak dolazi u trenutku pooštravanja neizvjesnog regulatornog okruženja za kripto tvrtke u zemlji.

Nazvana Zaklada Gemini, offshore odjel nudit će usluge korisnicima u Singapuru, Hong Kongu, Indiji, Argentini, Bahamima, Bermudama, Britanskim Djevičanskim otocima, Butanu, Brazilu, Kajmanskim otocima, Čileu, Egiptu, Salvadoru, Izraelu, Jerseyu, Novom Zelandu, Nigeriji, Panami, Peru, Filipinima, Svetoj Luciji, Svetom Vincentu i Grenadinu, Južno Afričkoj Republici, Južnoj Koreji, Švicarskoj, Tajlandu, Turskoj, Urugvaju i Vijetnamu. Neće nuditi usluge korisnicima u SAD-u.

Prvi ugovor o izvedenicama platforme bit će bitcoin trajni ugovor (perepetual) denominiran u gemini dollaru (GUSD), nakon čega će ubrzo nakon toga uslijediti trajni ugovor ETH/GUSD.

Kupci koji ispunjavaju uvjete moći će trgovati i spot i derivatnim proizvodima, kao i pretvoriti američke dolare i USDC u GUSD u omjeru 1:1. Naknade, dobit i gubici također će se obrađivati u GUSD-u. Zadana poluga je 20x, s maksimalnom mogućom polugom 100x.

Za razliku od tradicionalnih terminskih ugovora, trajni ugovori nikada ne istječu. Perpetual trgovanje ročnicama nije regulirano od strane Komisije za trgovanje robnim ročnicama (CFTC), a mjenjačnice koje nude kripto terminske ugovore, poput BitMEX-a, nisu dostupne za američke korisnike.

Ovaj potez dolazi nekoliko dana nakon što je Gemini otkrio planove za uspostavu novog inženjerskog središta u Indiji. Osnivači, Tyler i Cameron Winklevoss, nedavno su objavili da Gemini ima velike planove za međunarodni rast ove godine. Ranije ovog mjeseca, Gemini je podnio predbilježbu Komisiji za vrijednosne papire Ontario kako bi postali ograničeni trgovac u Kanadi.

Gemini je pod povećalom američkih vlasti, a New York State Department of Financial Services navodno istražuje tvrtku zbog tvrdnji da su mnogi korisnici vjerovali da je imovina na njihovim Earn računima zaštićena osiguranjem depozita (FDIC).

Geminijev program Earn zaustavio je povlačenja u studenom nakon što je njegov operativni partner Genesis naveo ‘neviđena previranja na tržištu‘. U siječnju je tvrtka podnijela zahtjev za stečaj poglavlja 11. Izvješća u to vrijeme sugerirala su da je do 900 milijuna dolara u korisničkim sredstvima Earn moglo biti zaključano. Američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) također je optužila mjenjačnicu za ponudu neregistriranih vrijednosnih papira putem Earna u siječnju.