Google Trend podaci pokazuju da je interes za kriptom u SAD-u pao za 80 posto

Kontinuirani pad cijena kriptovaluta u 2022. godini doveo je do smanjenja interesa za kriptovalute od strane stanovnika Sjedinjenih Američkih Država.

Interes za kriptovalute pao je na nove najniže razine u SAD-u u ožujku 2022. Google trend podaci pokazuju da je interes stanovnika SAD-a za kriptovalute potonuo 2022. godine.

Interest over time je broj pretraživanja određenog pojma u koja se kreće od 0 do 100. To znači da vrijednost 0 ne predstavlja gotovo nikakav interes, dok vrhunac od 100 znači da kriptovalute dominiraju obrascima pretraživanja.

Pojam 'kriptovalute' dosegao je vrijednost od 100 u svibnju 2021. Tijekom tog razdoblja nekoliko je kriptovaluta dostiglo nove najviše cijene svih vremena. Među njima je bila i druga po veličini kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji, ether, koji je za to vrijeme prešao 4.000 dolara. Ether je na kraju dosegao mjesečnu najvišu razinu od 4.362 dolara 12. svibnja 2021.

Obujam trgovanja ethereumom u svibnju 2021. iznosio je približno 1.51 bilijun dolara. U istom razdoblju, najveća kriptovaluta prema tržišnoj kapitalizaciji, bitcoin, također je zabilježila impresivne volumene trgovanja od 1.97 bilijuna dolara.

Zašto je pao interes za kriptovalute u 2022. godini?

Pad volumena trgovanja, te tržišnih cijena može se u velikoj mjeri pripisati slabljenju interesa za kriptovalute u 2022. godini.

Volumen trgovanja bitcoinom u siječnju 2021. iznosio je približno 2.15 bilijuna dolara. To se povećalo za 5 posto na približno 2.26 bilijuna dolara u veljači 2021. To se pozitivno odrazilo na cijenu bitcoina. Bitcoin je započeo 1. siječnj 2021. na 28.994 i skočio na 45.137 dolara 28. veljače 2021., što je povećanje vrijednosti od 55 posto u rasponu od dva mjeseca.

U usporedbi s 2021. godinom, volumen trgovanja bitcoinom u siječnju 2022. iznosio je približno 923 milijarde dolara. Volumen se dodatno smanjio na 671 milijardu dolara u veljači, što je smanjenje od 27 posto u rasponu od 28 dana.

To je masovno utjecalo na cijenu. Bitcoin je otvorio 1. siječnja 2022. po cijeni od 46.311 dolara. Zatim je uslijedio veliki pad u danima koji su uslijedili zbog negativnog raspoloženja na kripto tržištu koje se produbilo ruskom invazijom na Ukrajinu krajem veljače. Kao rezultat toga, bitcoin je pao za gotovo 25 posto u odnosu na prvi dan godine na 34.987 dolara 24. veljače 2022.

Najveća godina u povijesti trgovanja Ethereuma bila je 2021. godina. U siječnju 2021. volumen trgovanja etherom dosegao je 1,18 bilijuna dolara. Međutim, doživio je blagi pad interesa ulagača od 14 posto u kojem je u veljači 2021. zabilježio volumen od približno bilijun dolara.

Skok volumena utjecao je na kretanje cijene. Ether je otvorio 1. siječnja 2021. po cijeni od 737 dolar i do 28. veljače 2021. doživio je rast od 91 posto do 1,416 dolara.

U odnosu na 2022. godinu, došlo je do velikog pada interesa investitora za Ethereum. Volumen trgovanja etherom u siječnju 2022. iznosio je približno 491 milijardu dolara. U drugom mjesecu 2022. zabilježen je pad u kojem je izbrisano 15 posto vrijednosti siječnja. Dana 28. veljače 2022. ukupni volumen trgovanja iznosio je približno 416 milijardi dolara.

Cijena Ethera nije bila pošteđena. Ether je otvorio godinu po cijeni od 3,683 dolara, a cijena je na kraju potonula na 2.349 dolara 24. veljače 2022., što je smanjenje od 35 posto u rasponu od dva mjeseca.

Sveukupno, bitcoin i ethereum zabilježili su smanjenje volumena trgovanja na godišnjoj razini u siječnju i veljači 2022. godine. Bitcoin je zabilježio pad od 57, odnosno 70 posto u volumenu u siječnju, odnosno veljači 2021. godine.

Ethereum je također zabilježio pad volumena trgovanja od 58 posto u siječnju, odnosno veljači 2021. godine.