Gotovo svi NFT-ovi potpuno su bezvrijedni, pokazuje novo istraživanje

Mainstream mediji Rolling Stone i Guardian objavili su tekstove s naslovima da su NFT-ovi ‘konačno potpuno bezvrijedni‘, pozivajući se na rezultate DappGamblove studije o ‘evoluirajućem krajoliku‘ NFT-ova. Studija je pokazala da čak 95 posto NFT-ova (u vlasništvu više od 23 milijuna investitora) uopće nema vrijednost.

Prema DappGamblu, studija pod nazivom ‘Dead NFTs: The Evolving Landscape of the NFT Market‘ analizirala je 73.257 NFT zbirki. Među tisućama zbirki, istraživači su otkrili da 69.795 ima tržišnu kapitalizaciju od nula ethera.

Izvješće je otkrilo da je 79 posto svih zbirki NFT-a ostalo neprodano, jer nema dovoljno potražnje za praćenjem ponude na, kako su istraživači opisali, ‘vrlo špekulativnom i nestabilnom tržištu‘.

Kako bi analizirali trenutno stanje najvrjednije NFT imovine, istraživači DappGambla pogledali su 8.850 najboljih NFT kolekcija prema CoinMarketCap-u.

Otkrili su da je 18 posto ovih kolekcija imalo floor price (cijena najjeftinijeg NFT-a u kolekciji) nula, u osnovi bezvrijedno. 41 posto najboljih kolekcija imalo je cijenu između 5 i 100 dolara, što može ukazivati na nedostatak percipirane vrijednosti vezane uz tu imovinu, pokazalo je izvješće. Štoviše, manje od 1 posto kolekcija vrijedilo je više od 6.000 dolara, što je snažan pomak od milijunskih poslova koji su dominirali tržištem od 22 milijarde dolara 2021. godine.

Studija je također analizirala skupi utjecaj na okoliš koji okružuje proces mintanja (kreiranja) NFT-ova. Istraživači su identificirali 195.699 NFT zbirki bez očitih vlasnika ili tržišnog udjela i otkrili da je energija potrebna za kreiranje NFT-ova usporediva s 27.789.258 kWh, što je rezultiralo emisijom od približno 16.243 metričke tone CO2.

Dalje su iznijeli ‘zapanjujuće‘ podatke kako je izvješće otkrilo da je 16.243 metričkih tona CO2 ekvivalentno godišnjim emisijama 2.048 domova, te godišnjoj emisiji 3.531 automobila ili ugljičnom otisku 4.061 putnika koji lete iz Londona za Novi Zeland.

Odgovor zajednice

Nakon što je izvješće objavljeno, odgovor NFT zajednice je raznolik. Neki se slažu s izvješćem, a drugi povezuju prethodna izvješća koja su podržavala iste NFT-ove koje su sada prozvali.

Na Redditu, većina komentara složila se s izvješćem. Neki su NFT-ove nazvali ‘najgorim stvarima koje su proizašle iz kripta‘, a drugi su tvrdili da su ‘bezvrijedni još prije mnogo godina‘. Unatoč tome, jedan pojedinac na Redditu vjeruje da se, iako su sada možda bezvrijedni, to može promijeniti u budućnosti.

- Neki će se vratiti. Neki će poskupjeti 1.000 posto kada se vrati bull market. Ljudi će se opet naljutiti što pikseli vrijede milijune - napisao je.

Na X-u je jedan pojedinac podijelio prethodni članak Rolling Stonea koji promovira NFT kolekciju Bored Ape Yacht Club (BAYC) u pokušaju da istakne promjenu narativa unutar medija.

U međuvremenu, drugi član zajednice vjeruje da kada mainstream mediji dijele ove vrste postova, sigurno će doći do ‘neminovnog pada‘ i da je to signal za prodaju.

Bilo kako bilo ovi podaci ukazuju na brutalnost bear marketa u kojem se nalaze NFT-ovi. NFT-ovi su tipičan primjer veblenskih dobara. To su predmeti čija je potražnja proporcionalna njihovoj cijeni, odnosno, kod kojih je zakon potražnje obrnut. Što je viša cijena veća je potraživana količina, a što je niža cijena, to je manja potraživana količina.