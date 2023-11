Institucionalni ulagači povećavaju ulaganja u ethereum pred moguće odobrenje spot ETF-a

Povećano pozitivno raspoloženje dovelo je do povećanja cijene ethereuma za otprilike 15 posto u razdoblju od 30 dana. Činjenica da ethereum sada trguje iznad dvije tisuće dolara sugerira sve veći fokus na drugu najveću kriptovalutu, a ovaj obnovljeni optimizam potaknuo je dosadašnji porast cijene ethera na gotovo 70 posto u godinu dana.

Novi podaci ukazuju na porast institucionalnih ulaganja u ethereum. Prema CryptoQuantu, došlo je do značajnog porasta institucionalnih ulaganja u ethereum, kako izravnim vlasništvom, tako i neizravnim kanalima kao što su trustovi, ETF-ovi i fondovi, u studenom. To se povećanje poklopilo sa stabilnosti cijena u rasponu od 1,8 do 1,9 tisuća dolara.

Takav povećani institucionalni interes sugerira sve veće povjerenje ulagača u dugoročnu vrijednost ethereuma i obećavajuće izglede za širenje tržišta, navodi se u analizi.

Najnovija analiza također je pokazala da je sve veća privlačnost ethereuma institucionalnim ulagačima pojačana njegovim tekućim tehničkim napretkom. Provedba nadogradnji ethereuma 2.0 i poboljšanje funkcionalnosti pametnih ugovora odigrali su značajnu ulogu u privlačenju institucionalne pozornosti, naglašavajući privlačnost kripto imovine kao dugoročne mogućnosti ulaganja.

Ethereum ETF

Šušur među institucionalnim ulagačima započeo je početkom mjeseca kada je Američka komisija za vrijednosne papire (SEC) priznala ponudu Grayscale Investmenta da transformira svoj investicijski proizvod u ethereum ETF.

Ova tužba SEC-a proizlazi iz posebnog sudskog mandata kojim se nalaže preispitivanje Grayscaleovog zahtjeva za ETF. Za sada nema službene potvrde u vezi s odobrenjem spot ETF-a.

Tržišni optimizam porastao je kada je BlackRock, najveći svjetski upravitelj imovinom, službeno podnio zahtjev za spot ethereum ETF 9. studenog. Ova potvrda dovela je do toga da je cijena ethereuma probila otpor od 2.000 dolara, što je označilo najvišu razinu od šest mjeseci. BlackRock je službeno podnio obrazac S-1 SEC-u 16. studenog.

Stručnjaci predviđaju da će SEC odobriti spot bitcoin ETF početkom 2024. godine, a nakon toga se očekuje brzo odobrenje za ethereum ETF, prema raznim kripto analitičarima.