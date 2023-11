Institucionalno usvajanje kripta: 64 posto ulagača povećat će svoja ulaganja u tri godine

Unatoč nepovoljnim ekonomskim uvjetima i dugom bear marketu, institucionalno usvajanje kriptovaluta je u porastu. Ulagači su ostali otporni i izrazili optimizam i snažno raspoloženje o ulozi kripta u budućnosti financijskih nagodbi.

Nedavno istraživanje koje je provela vodeća američka kripto mjenjačnica Coinbase pokazalo je da 64 posto institucionalnih ulagača koji trenutno ulažu u kripto namjerava povećati svoju alokaciju u digitalnu imovinu u sljedeće tri godine. Nitko od ispitanika ne očekuje da će se njihova dodijeljena sredstva smanjiti u istom roku.

Institucionalno usvajanje kripta u porastu

Istraživanje Coinbasea provedeno je od 19. listopada do 6. studenog 2023., uz sudjelovanje 250 donositelja odluka iz hedge fondova, tvrtki rizičnog kapitala, mirovinskih fondova, zaklada, obiteljskih ureda, državnih fondova za bogatstvo i tvrtki za upravljanje imovinom u SAD-u. Istraživanje je bilo usredotočeno na institucije koje trenutno ulažu u kripto, one koje procjenjuju hoće li ulagati i one koje su prethodno uložile.

U posljednjih 12 mjeseci 33 posto ispitanika povećalo je svoju alokaciju sredstava u kripto, 17 posto je smanjilo, a 50 posto je ostalo nepromijenjeno. Oko 45 posto institucija koje nisu uložile u kripto izjavilo je da će se vjerojatno odvažiti na ulaganje u sektor u sljedeće tri godine.

Coinbase je primijetio poboljšano raspoloženje iz prošlogodišnjeg istraživanja, jer je veći broj ulagača rekao da očekuje rast cijena kripto imovine u 2024. godini. U usporedbi s 8 posto sudionika koji su očekivali povećanje cijena u 2023. iz ankete u listopadu 2022., 57 posto ispitanika raduje se rastu kripto imovine sljedeće godine.

Blockchain će zamijeniti konvencionalne sustave

Nadalje, 73 posto anketiranih ulagača vidi blockchain kao brži i sigurniji način plaćanja od tradicionalnog bankarskog sustava. Otprilike 66 posto vjeruje da će blockchain na kraju zamijeniti konvencionalne sustave u plaćanjima.

Značajno je da je 76 posto ispitanika reklo da nepostojanje jasnih kripto zakona u SAD-u ometa pozicioniranje zemlje kao lidera u financijskim uslugama, naglašavajući potrebu za regulatornom jasnoćom. Ulagači vjeruju da će napredak u odnosima i pojava kripto aplikacija u stvarnom svijetu biti sljedeći katalizator rasta industrije.

U međuvremenu, kripto je zauzeo 3. mjesto među 15 klasa imovine u procijeni njihovih sposobnosti generiranja atraktivnih prinosa prilagođenih riziku u sljedeće tri godine, pored privatnog kapitala i američkih dionica.