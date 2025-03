Institucionalno usvajanje kripta u EU: Od skepticizma do strategije

Iako postoje izazovi, jasno je da institucije više nisu skeptične, već aktivno razvijaju strategije za ulazak u kripto prostor

Konferencija Money Motion ponovno je okupila vodeće stručnjake iz fintech i kripto industrije, a jedan od zanimljivijih razgovora odvio se između Nikole Škorića, izvršnog direktora Electrocoina i Svetlane Sailer, senior institutional relations and solution managerice kripto mjenjačnice Kraken.

Sailer je svoju karijeru započela u tradicionalnom financijskom sektoru, ali ju je inovativnost i želja za učenjem novih tehnologija privukla u kripto sektor. Već tri godine radi u Krakenu, jednoj od vodećih platformi za trgovanje kriptovalutama, gdje se bavi institucionalnim klijentima.

Tko su institucionalni ulagači u kripto?

Prvo pitanje koje je Škorić postavio bilo je tko su najčešći institucionalni klijenti? Sailer je rekla da su to hedge fondovi, obiteljski uredi za upravljanje imovinom (family offices) i banke.

Posebno je naglasila da banke sve više sklapaju partnerstva s kripto tvrtkama, što je donedavno bilo nezamislivo.

Institucionalni ulagači imaju specifične zahtjeve kada ulaze u kripto prostor. Od usluga koje Kraken nudi, najviše traže skrbništvo (custody) koja je ključna usluga jer omogućuje sigurno držanje digitalne imovine, trgovanje, kako putem standardne burze, tako i kroz OTC (over-the-counter) trgovanje, koje omogućuje velike transakcije bez utjecaja na tržište i staking, sve popularniji među institucijama jer omogućuje pasivne prinose na kripto imovinu.

Utjecaj MiCA regulative

Jedan od ključnih faktora koji je pridonio povećanju institucionalnog interesa u Europi je MiCA (Markets in Crypto-Assets) regulativa. Na pitanje koliki je utjecaj MiCA imala na regulaciju, Sailer je odgovorila da je odradila odličan posao, iako nije savršena dodajući da institucijama donosi veću pravnu sigurnost i predvidljivost.

Unatoč rastućem interesu, institucije se i dalje suočavaju s brojnim izazovima. Sailer je izdvojila četiri ključna problema:

Jasna regulacija - iako MiCA donosi poboljšanja, još uvijek postoji pravna nesigurnost

Interni procesi u kompanijama – institucije moraju prilagoditi svoje poslovne modele i procedure

Infrastruktura – i dalje je potrebno razviti bolje alate i platforme

Counterparty rizik – pitanje povjerenja u druge sudionike na tržištu

Jedan od čestih strahova vezan je i uz pranje novca, no Sailer je pojasnila da je blockchain inherentno transparentan i da je praćenje transakcija jednostavno.

Decentralizirane financije (DeFi) i stablecoini

DeFi sektor je još uvijek na radaru institucija, ali s dozom opreza. Sailer je konstatirala da su institucije svjesne prednosti blockchaina, no brinu ih counterparty rizik i nedostatak KYC-a (Know Your Customer).

Međutim, postoje rješenja koja DeFi čine prihvatljivijim za institucije, poput Aave Arc, platforme s permissioned bazenima likvidnosti i KYC sustavom, posebno osmišljenima za institucionalne igrače.

Kada je riječ o stablecoinima, Sailer je naglasila njihov disruptivni potencijal, jer omogućuju brze, jeftine i globalne transakcije. Također, sve više postaju sredstvo čuvanja vrijednosti u zemljama s nestabilnim valutama.

Tokenizacija – spoj TradFi-a i blockchaina

Jedna od završnih tema razgovora bila je tokenizacija, koju je Sailer opisala kao dodirnu točku između tradicionalnih financija i blockchaina.

Posebno je istaknula frakcionalizaciju, koja omogućuje pristup tržištu širokom spektru ulagača. Drugim riječima, tokenizacija omogućuje da i mali ulagači sudjeluju u tržištima koja su prije bila rezervirana za velike igrače.

Za kraj, postavljeno je ključno pitanje: Je li kripto dosegao vrhunac usvajanja ili će rasti još brže?

Sailer vjeruje da ćemo vidjeti daljnji napredak, a krajnji cilj je trenutak kada će korisnici koristiti blockchain aplikacije, a da toga neće ni biti svjesni.

Institucionalno usvajanje kriptovaluta u Europi više nije pitanje hoće li se dogoditi, već kako će se odvijati.

Regulatorni okvir poput MiCA-e, sigurnija infrastruktura i nove financijske usluge privlače sve više institucionalnog kapitala. Iako postoje izazovi, jasno je da institucije više nisu skeptične, već aktivno razvijaju strategije za ulazak u kripto prostor.