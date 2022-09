Izvršni direktor Celsiusa podnio ostavku

Alex Mashinsky podnio je ostavku na mjesto izvršnog direktora Celsiusa. U priopćenju objavljenom u utorak objavljeno je kako je Mashinsky podnio ostavku s te pozicije s trenutačnim učinkom.

- Danas sam odlučio podnijeti ostavku na mjestu izvršnog direktora Celsius networka. Ipak, nastavit ću se fokusirati na rad kako bih pomogao zajednici da se ujedini iza plana koji će pružiti najbolji ishod za sve vjerovnike, ono što radim od kada je tvrtka podnijela zahtjev za stečaj - rekao je Mashinsky.

Mashinsky je dodao da mu je 'jako žao' zbog financijske borbe s kojima se korisnici Celsiusa suočavaju u posljedicama njegova kolapsa ranije ove godine. Kripto zajmodavac 'nezaboravno' je zamrznuo povlačenje kupaca u lipnju jer se suočio s problemima u slučaju insolventnosti kada se tržište srušilo.

Bio je to jedan od nekoliko kripto divova koji su patili tijekom višetjedne krize kripto likvidnosti. Slično su također doživjeli Three Arrows Capital i Voyager Digital. Celsius je također posudio sredstva Three Arrowsu prije nego što je fond bankrotirao. Celsius je 13. srpnja podnio zahtjev za stečaj poglavlja 11. Klijenti koji su položili sredstva na platformu utvrdili su da nisu mogli povući svoju imovinu jer je tvrtka bankrotirala. Od tada je najavljen plan oporavka, ali korisnicima tek treba nadoknaditi troškove.

