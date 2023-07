Izvršni direktor Coinbasea kaže da je SEC zatražio da se ukloni sva imovina osim bitcoina

Američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) navodno je zatražila od Coinbasea da prestane nuditi trgovanje svim kriptovalutama osim bitcoina, nakon što je prošlog mjeseca tužila najveću američku kripto mjenjačnicu, navodi se u izvješću Financial Timesa u kojem se poziva na izvršnog direktora Briana Armstronga.

– Obratili su nam se i rekli da vjeruju da je svaka imovina osim bitcoina vrijednosni papir. Mi smo rekli, pa kako dolazite do tog zaključka, jer to nije naše tumačenje zakona. I rekli su, nećemo vam to objašnjavati, morate ukloniti svaku imovinu osim bitcoina – rekao je Armstrong.

Glasnogovornik Coinbasea izjavio je kako je intervju izostavio kritički kontekst u vezi s razgovorima Coinbasea sa SEC-om u SAD-u, dodajući da su prema vlastitom priznanju SEC-a, stajališta podijeljena u članku FT-a možda predstavljala stajališta nekih zaposlenika u to vrijeme, ali nisu predstavljala stajališta Komisije u širem smislu.

U lipanjskoj tužbi, SEC je optužio Coinbase za nezakonito poslovanje jer se nije registrirao kao burza. Regulator je također naveo da je usluga ulaganja ponudila najmanje 13 kriptovaluta koje su trebale biti registrirane kao vrijednosni papiri, uključujući solanu, cardano, polygon i sandbox.

U odvojenom potezu, SEC je u lipnju također tužio Binance zbog ponude neregistriranih vrijednosnih papira i omogućavanja američkim ulagačima pristup globalnoj internetskoj stranici Binance.com. Regulator je također tvrdio da su izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao i kripto mjenjačnica zloupotrijebili i miješali sredstva korisnika.

Prema Armstrongu, da je Coinbase pristao na zahtjev, to bi bio presedan i možda bi dovelo do toga da regulator suzbije većinu američkih kripto tvrtki koje posluju pod sličnim uvjetima.

– U tom trenutku doista nismo imali izbora, uklanjajući svaku imovinu osim bitcoina, što usput nije ono što zakon kaže, u osnovi bi značilo kraj kripto industrije u SAD-u. To ga je na neki način učinilo lakim izborom. Idemo na sud saznati što sud kaže – izjavio je Armstrong.

Regulator je navodno rekao da njegov odjel za provedbu nije podnio službene zahtjeve tvrtkama za uklanjanje kripto imovine.

Predstavnik Coinbasea dodao je da je kripto mjenjačnica još uvijek u razgovorima sa SEC-om i vjeruje da transparentno i pošteno donošenje pravila i djelovanje Kongresa, poput zakona koji su prošlog tjedna dobili dvostranačku podršku u Zastupničkom domu američkog Kongresa, predstavljaju najbolji put naprijed za američke kripto korisnike i tvrtke koje grade kripto ekonomiju u SAD-u.

Gensler o bitcoinu

Predsjednik SEC-a Gary Gensler ranije je sugerirao da su sve kriptovalute osim bitcoina vrijednosni papiri. Također je često navodio nedostatak zaštite investitora kao razlog za provedbu mjera protiv kripto tvrtki, uspoređujući sektor s ‘Divljim zapadom‘.

U lipanjskoj tužbi protiv Coinbasea, SEC, međutim, nije spomenuo ethereum, drugu najveću kriptovalutu po tržišnoj kapitalizaciji, među kirptovalutama za koje je tvrdio da su vrijednosni papiri.

Tvrtka sa sjedištem u San Franciscu podnijela je 28. lipnja zahtjev za odbacivanje tužbe SEC-a, tvrdeći da agencija nema zakonske ovlasti nad mjenjačnicom i da je njezino stajalište o ovlastima ‘neodrživo kao pravno pitanje‘.