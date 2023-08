Joe Rogan i Post Malone izrazili zabrinutost zbog mogućeg pokretanja CBDC-a u Americi

Popularni podcaster Joe Rogan i poznati glazbenik Austin Richard Post (poznatiji pod umjetničkim imenom Post Malone) protivili su se lansiranju digitalnog dolara. Rogan je otišao još dalje, sugerirajući da bi takav financijski proizvod uzrokovao scenarij ‘game over‘.

Potencijalno stvaranje digitalnih valuta središnje banke nametnulo se kao vrlo kontroverzna tema, a mnogi drugi istaknuti pojedinci protivili su se tome. Takvi primjeri su predsjednički kandidati Ron DeSantis i Robert F. Kennedy.

‘Nema šanse‘

Rogan i njegov najnoviji gost podcasta Post Malone dotakli su se brojnih zanimljivih tema tijekom svog razgovora, uključujući CBDC-ove. Upitan kako će se osjećati ako američka vlada nastavi s tim proizvodom, Rogan se žestoko protivio.

- Nema šanse. To je ono što ja mislim. Mislim da je to šah-mat. To je game over – rekao je Rogan.

Post Malone složio se s komentarima, dodajući svoje ime podužem popisu ljudi koji vjeruju da digitalni dolar ne bi donio nikakvu ekonomsku korist američkom društvu.

Rogan je također ukazao kako bi vlada mogla koristiti CBDC za nadzor i nadzor transakcija ljudi. Post Malone je prihvatio tu tezu, tvrdeći da vlasti već prate postupak budući da je ‘sve digitalno‘.

Konačno lansiranje digitalnog dolara izazvalo je velike rasprave tijekom godina, a protivnici tog monetarnog proizvoda smatraju njegovu centraliziranu prirodu svojim glavnim nedostatkom.

CBDC-ovi su privukli pozornost nekih američkih predsjedničkih kandidata, uključujući republikanskog kandidata Rona DeSantisa i demokrata Roberta F. Kennedyja.

Prvi je nedavno obećao baciti digitalni dolar u ‘kantu za smeće‘ kada bude izabran za novog američkog političkog čelnika. Kennedy vjeruje da bi vlada mogla zaposliti CBDC kao ‘krajnji mehanizam za socijalni nadzor i kontrolu‘. S druge strane, obojica su otvoreni zagovornici bitcoina, obećavajući da će pustiti imovini da napreduje pod njihovim potencijalnim upravama.

Kripto talk

Osim što je dao svoje mišljenje o CBDC-u, Rogan se prethodno dotaknuo bitcoina. Prema njegovom mišljenju, pojavio se kao ‘održiv oblik valute‘, dok bi se njegov trenutni status mogao usporediti s prvim danima Interneta.

- Razmišljam o bitcoinu na isti način na koji razmišljam o ranom internetu – rekao je.

Nakon toga, rekao je da ima puno nade za kriptovalute, priznajući da nije stručnjak u tom području.

Post Malone već je uskočio u digitalni kripto prostor, kupivši NFT Bored Ape Yacht Club 2021. godine. Također je predstavio svoj kolekcionarski predmet u spotu svoje pjesme ‘One Right Now‘.

Rogan, s druge strane, nije ljubitelj NFT-ova, nazivajući ih kriptovalutama ‘muljaže". Zadivljen je kako ljudi troše ogromne količine novca na digitalna umjetnička djela kada ga mogu besplatno preuzeti.

- Evo mog problema, mogu imati tu fotografiju, i mogu je imati na mobitelu – dodao je.